Tres barcos navegan hacia Estados Unidos con petróleo venezolano

Los envíos gestionados por Chevron avanzan en medio del bloqueo a las exportaciones, el aumento acelerado de inventarios en tierra y en alta mar, y negociaciones directas entre Caracas y Washington sobre el destino del crudo

Un barco pasa cerca del petrolero Nord Star, en el Lago de Maracaibo, Venezuela, el miércoles 7 de enero de 2026 (Foto AP/Edgar Frias)

Tres buques cargados con crudo venezolano se dirigen a puertos de Estados Unidos bajo contratos de Chevron, en un contexto de restricciones a las exportaciones que está provocando una acumulación acelerada de petróleo en Venezuela y reaviva las alertas sobre los límites físicos de su sistema de almacenamiento.

Según un análisis de AFP basado en datos de seguimiento marítimo, tres de los once petroleros fletados por Chevron estaban en tránsito hacia Estados Unidos el jueves. Otros dos permanecían fondeados en el puerto de la refinería de Bajo Grande, en el oeste del país, mientras que seis más navegaban rumbo a Venezuela, aparentemente sin carga, de acuerdo con información compilada por Bloomberg y la plataforma comercial Kpler.

Chevron es la única empresa estadounidense que mantiene operaciones en Venezuela y utiliza estos buques dentro de un esquema regular de envíos autorizado. Los movimientos se producen mientras Washington mantiene un bloqueo sobre las exportaciones venezolanas, lo que ha reducido las salidas de crudo y presiona la infraestructura logística del país sudamericano.

Uno de los barcos en ruta, el Ionic Anassa, fue registrado pasando frente a Cuba con destino al puerto de Pascagoula, en Misisipi, tras haber cargado en Bajo Grande el 4 de enero, según datos de Bloomberg y Marine Traffic. El Nave Photon fue detectado al norte de Caracas en dirección a Port Freeport, en Texas, luego de arribar el 5 de enero al terminal de José, en el oriente venezolano.

El buque petrolero Xanthos Eos navega en el lago Maracaibo, el 7 de enero de 2026, en Maracaibo, Venezuela (AP Foto/Edgar Frias)

Un tercer buque, el Mediterranean Voyager, seguía una trayectoria similar y también habría cargado en José, de acuerdo con los últimos datos de desplazamiento. En tanto, los petroleros Minerva Gloria y Searuby permanecían anclados en Bajo Grande; el primero aparentaba estar cargado y el segundo vacío, según los registros de seguimiento.

Consultada por AFP, Chevron evitó confirmar los movimientos específicos de los buques. La compañía indicó únicamente que “permanece enfocada en la seguridad y el bienestar de sus empleados” y que “opera en pleno cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables”.

Mientras algunos cargamentos logran salir, los inventarios de crudo continúan creciendo. Analistas de Kpler advirtieron que el bloqueo a las exportaciones está generando un cuello de botella significativo. Según sus datos, las existencias comenzaron a aumentar con mayor rapidez tras la incautación por parte de Estados Unidos del petrolero Skipper el 10 de diciembre.

La evaluación más reciente de Kpler, basada en imágenes de radar del 30 de diciembre, muestra que las reservas en tierra superaron los 22 millones de barriles, cerca de la mitad de la capacidad total de almacenamiento del país. “Con la actividad de carga desacelerándose de forma abrupta, esperamos que las próximas imágenes confirmen un aumento adicional de los inventarios”, señaló Emmanuel Belostrino, analista senior de la firma, en un informe enviado a AFP.

FOTO DE ARCHIVO: Una plataforma petrolera en el Lago Maracaibo, en Cabimas, Venezuela. 14 de octubre de 2022 (REUTERS/Issac Urrutia/Archivo)

El fenómeno también se extiende mar adentro. El almacenamiento flotante frente a la costa venezolana crece con rapidez, una señal de que el crudo no encuentra salida. A comienzos de la semana, al menos 16,7 millones de barriles estaban almacenados a bordo de quince grandes petroleros utilizados como depósitos temporales, según cifras de Kpler.

En paralelo, el régimen venezolano intenta presentar los envíos como parte de una relación comercial regular con Washington. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que la venta de petróleo a Estados Unidos es una “transacción comercial entre dos gobiernos legítimos e independientes” y subrayó que no se trata de un hecho nuevo, según declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

La estatal PDVSA confirmó que mantiene negociaciones con Estados Unidos para la venta de volúmenes de crudo bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron. Sin embargo, la combinación de exportaciones limitadas, inventarios en aumento y presiones políticas coloca a la industria petrolera venezolana ante un escenario operativo cada vez más estrecho, en el que la capacidad de almacenamiento se convierte en un factor crítico.

