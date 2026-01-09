Venezuela

EN VIVO | Ascienden a ocho las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela tras el anuncio del régimen chavista

Provea confirmó la liberación del ex candidato presidencial Enrique Márquez y del dirigente político Biagio Pilieri, colaborador de María Corina Machado. Estas excarcelaciones se suman a otras seis registradas este jueves

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)

Tras una jornada marcada por la liberación de ocho presos políticos en Caracas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este viernes con directivos de petroleras estadounidenses para definir el acceso a las reservas energéticas de Venezuela.

Según informó NBC News, del encuentro participan los máximos ejecutivos de Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips, tres de las mayores compañías petroleras de Estados Unidos. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, describió la reunión como una instancia inicial de diálogo con el sector privado. “Es solo una reunión para analizar, obviamente, la enorme oportunidad que se presenta ante estas compañías petroleras en este momento”, afirmó ante periodistas.

En paralelo, y en relación con una eventual transición política en Venezuela, Trump confirmó que la dirigente opositora María Corina Machado viajará a Estados Unidos la próxima semana y señaló que está “deseando saludarla”. “Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana”, expresó el mandatario, tras describirla como “una persona muy agradable”.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

En pocas líneas:

07:46 hsHoy

La hija del presidente electo Edmundo González Urrutia denunció que lleva más de un año sin señales de vida de su esposo

Mariana González de Tudares, esposa de Rafael Tudares Bracho e hija del presidente electo Edmundo González Urrutia, publicó este viernes que sigue sin recibir información sobre la situación de su marido.

En su mensaje a través de X, González recordó que Rafael lleva un año y un día privado de libertad de forma injusta: “366 días, 12 meses, 48 semanas, 8.786 horas, desde su detención arbitraria y desaparición forzosa”.

Señaló que desde entonces no ha tenido ninguna llamada ni contacto con él, ni siquiera una comunicación breve, a pesar de lo establecido en el artículo 44.2 de la Constitución.

González afirmó que nunca ha podido visitarlo, ni precisar su ubicación real, y que tampoco ha recibido información oficial sobre su vida, integridad física o estado de salud. “Nunca he podido obtener una fe de vida que me garantice su estado y situación real”, denunció.

La esposa de Tudares resaltó que se aferra a las certezas que le brindan su fe en Dios y la Virgen, y expresó que sigue esperando “un acto de humanidad” que ponga fin al sufrimiento que viven ella, la madre de Rafael y sus dos hijos pequeños. “Pase lo que pase, seguiré luchando desde las convicciones y mis creencias firmes, en que más temprano que tarde, tienen que prevalecer la paz, la justicia y la libertad, para todos”, concluyó

07:12 hsHoy

Trump se reúne este viernes con directivos de petroleras estadounidenses para definir el acceso a las reservas en Venezuela

Se espera que los máximos ejecutivos de Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips, tres de las mayores compañías petrolíferas de Estados Unidos, participen de la reunión con el presidente

Trump se reúne este viernes
Trump se reúne este viernes con directivos de petroleras estadounidenses para definir el acceso a las reservas en Venezuela (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este viernes en la Casa Blanca con los directivos de las principales compañías petroleras estadounidenses para promover su plan sobre Venezuela.

Leer la nota completa
06:58 hsHoy

La hija del presidente electo Edmundo González Urrutia visitó la cárcel El Rodeo y solicitó información sobre su esposo, Rafael Tudares

La hija del presidente electo Edmundo González Urrutia, Mariana González Tudares, acudió esta noche a la cárcel El Rodeo para solicitar información sobre la situación de su esposo, Rafael Tudares, a la espera de una posible liberación.

Sin embargo, no recibió ninguna respuesta por parte de las autoridades. En la grabación difundida por X se observa Tudares saliendo del centro penitenciario en dirección a un auto encendido que la estaba esperando.

06:41 hsHoy

El director de la ONG Foro Penal anunció la liberación un nuevo preso político, Larry Osorio Chía

Larry Arcesio Osorio Chía estuvo
Larry Arcesio Osorio Chía estuvo preso en El Helicoide

Gonzalo Himiob Santome, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, anunció vía X la excarcelación del preso político Larry Osorio Chía, a las 12:45 am (hora local) de este viernes.

El recientemente liberado por el régimen venezolano fue aprehendido ilegalmente el 6 de agosto de 2021.

06:40 hsHoy

Quién es Enrique Márquez, el ex candidato presidencial liberado por el régimen chavista

El ex aspirante a la presidencia venezolana en 2024 recuperó la libertad tras permanecer recluido de forma forzosa durante más de un año. “Ya todo terminó”, afirmó al ser recibido por sus allegados

El ex candidato presidencial venezolano Enrique Márquez fue liberado en la noche del jueves, en el marco de una nueva serie de excarcelaciones anunciada por el régimen chavista. La coalición Mesa de la Unidad y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) confirmaron en X la excarcelación de Márquez, junto con la del dirigente político Biagio Pilieri.

Leer la nota completa
06:27 hsHoy

El presidente de Panamá exigió la pronta liberación del panameño detenido en Venezuela: “No podemos olvidarlo”

El presidente panameño, José Raúl
El presidente panameño, José Raúl Mulino, habla durante una conferencia de prensa (Foto Associated Press/Matias Delacroix)

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, manifestó este jueves su esperanza de que “pronto” sea liberado un ciudadano panameño detenido en Venezuela desde junio pasado, cuando la Armada venezolana interceptó la embarcación en la que viajaba y acusó a la tripulación de espionaje.

“Espero que pronto liberen a nuestro compatriota detenido como muchos en Venezuela. No podemos olvidarlo”, escribió Mulino en X. Su mensaje coincide con el anuncio de la liberación inmediata de “un número importante de personas”, incluyendo venezolanos y extranjeros, que permanecían presos en Venezuela.

06:16 hsHoy

Donald Trump confirmó que María Corina Machado viajará a Estados Unidos la próxima semana

“Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana. Estoy deseando saludarla”, expresó el mandatario en una entrevista con Fox News. “Es una persona muy agradable”, declaró

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, viajará a Washington la próxima semana y dijo estar “impaciente” por reunirse con ella.

Leer la nota completa
05:48 hsHoy

Trump afirmó que Estados Unidos pidió a Venezuela liberar a los presos políticos

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Europa Press)

El presidente estadounidense Donald Trump se refirió, este jueves por la noche desde la Casa Blanca, a las recientes liberaciones de presos políticos en Caracas.

“Les pedimos que hicieran eso y han sido geniales, realmente lo han sido. Todo lo que hemos querido, nos lo han dado”, sostuvo en una entrevista con Fox News.

Y agregó: “Son prisioneros que nadie pensó que volverían a ver, están siendo liberados (...) en muchos casos entiendo que son buenas personas, pero prisioneros que nadie pensó que serían liberados”.

05:08 hsHoy

La Plataforma Unitaria Democrática celebró la liberación de Biagio Pilieri y Enrique Márquez

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, celebró este jueves la liberación de los dirigentes políticos Enrique Márquez y Biagio Pilieri, así como de la activista Rocío San Miguel y otros cuatro ciudadanos españoles.

Esperamos que en los próximos minutos se materialicen más liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos, ya que hasta ahora solo tenemos confirmación de la liberación de siete ciudadanos”, indicó la PUD a través de una publicación en X.

04:27 hsHoy

Confirmaron la liberación del dirigente político Biagio Pilieri y del ex candidato presidencial Enrique Márquez

El excandidato presidencial Enrique Márquez y el político Biagio Pilieri, colaborador de María Corina Machado, fueron liberados la noche de este jueves, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela.

En un video difundido por el sindicato en X, se observa a ambos políticos reencontrándose con sus allegados en una zona del este de Caracas. Márquez y Pilieri estaban detenidos en El Helicoide.

Ya terminó todo”, expresó Márquez a su esposa en un barrio de Caracas donde fue trasladado por policías junto a Pilieri.

Estas son las primeras liberaciones confirmadas de ciudadanos venezolanos durante la jornada, y se suman a la de cinco españoles, entre ellos la hispanovenezolana Rocío San Miguel, según informó el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares.

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaNicolás MaduroCayó Nicolás MaduroEstados UnidosEEUUDonald TrumpVenezuela

Últimas noticias

Qué empresas petroleras de Estados Unidos tienen intereses en Venezuela

El plan del presidente Donald Trump para controlar la comercialización del crudo venezolano reactivó el interés de petroleras de estadounidenses con presencia histórica en el país

Qué empresas petroleras de Estados

Quién es Enrique Márquez, el ex candidato presidencial liberado por el régimen chavista

El ex aspirante a la presidencia venezolana en 2024 recuperó la libertad tras permanecer recluido de forma forzosa durante más de un año. “Ya todo terminó”, afirmó al ser recibido por sus allegados

Quién es Enrique Márquez, el

Tres barcos navegan hacia Estados Unidos con petróleo venezolano

Los envíos gestionados por Chevron avanzan en medio del bloqueo a las exportaciones, el aumento acelerado de inventarios en tierra y en alta mar, y negociaciones directas entre Caracas y Washington sobre el destino del crudo

Tres barcos navegan hacia Estados

Marco Rubio ratificó que Estados Unidos busca “una transición de poder adecuada y justa en Venezuela”

El secretario de Estado estadounidense dialogó con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, sobre la realidad venezolana

Marco Rubio ratificó que Estados

Provea exigió al régimen chavista condiciones seguras para el regreso de opositores exiliados y el fin de la represión

La ONG venezolana reclamó que líderes políticos como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia puedan volver al país y ejercer sus derechos sin temor a persecución

Provea exigió al régimen chavista

ÚLTIMAS NOTICIAS

Encontraron el cuerpo de una

Encontraron el cuerpo de una joven envuelto en bolsas de consorcio en un descampado de Tucumán

Atraparon en Salta a un ciudadano boliviano que traficaba pasta base en una lancha y viajaba con tres menores

Una mujer murió atropellada por un colectivo en medio del temporal en Córdoba

Rigen alertas por lluvias en 7 provincias: cómo estará el tiempo en el AMBA este fin de semana

Dos delincuentes intentaron robar una moto en Córdoba y fueron detenidos tras una intensa persecución

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Corea del

El presidente de Corea del Sur viajará a Japón tras su encuentro con el líder chino Xi Jinping en medio de las tensiones regionales

Demi Moore habla sobre un ritual que compartió con su exmarido Bruce Willis: “Lo hice durante años”

EN VIVO | Ascienden a ocho las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela tras anuncio del régimen chavista

Tiroteo en Portland: agentes federales dispararon contra dos afiliados a la organización narcocriminal Tren de Aragua

La Casa Blanca celebró la liberación de presos políticos en Venezuela y afirmó que es un “ejemplo de influencia” de Trump

DEPORTES

Las confesiones de Stéphane Peterhansel,

Las confesiones de Stéphane Peterhansel, el más ganador en la historia del Rally Dakar, tras su ausencia en 2025: “No extrañé la carrera”

La historia de amor entre Morena Beltrán y Lucas Blondel: los “prejuicios” a vencer, la mirada del plantel de Boca y la frase que anticipó el matrimonio

Conmoción en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento

El posteo misterioso que destapó un escándalo de infidelidad que involucra a un equipo completo: “El ambiente es muy tóxico”

Se concretó la compra más cara de la historia del fútbol sudamericano: “Fue un gran esfuerzo”