EN VIVO | Ascienden a ocho las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela tras el anuncio del régimen chavista

Tras una jornada marcada por la liberación de ocho presos políticos en Caracas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este viernes con directivos de petroleras estadounidenses para definir el acceso a las reservas energéticas de Venezuela.
Según informó NBC News, del encuentro participan los máximos ejecutivos de Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips, tres de las mayores compañías petroleras de Estados Unidos. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, describió la reunión como una instancia inicial de diálogo con el sector privado. “Es solo una reunión para analizar, obviamente, la enorme oportunidad que se presenta ante estas compañías petroleras en este momento”, afirmó ante periodistas.
En paralelo, y en relación con una eventual transición política en Venezuela, Trump confirmó que la dirigente opositora María Corina Machado viajará a Estados Unidos la próxima semana y señaló que está “deseando saludarla”. “Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana”, expresó el mandatario, tras describirla como “una persona muy agradable”.
Mariana González de Tudares, esposa de Rafael Tudares Bracho e hija del presidente electo Edmundo González Urrutia, publicó este viernes que sigue sin recibir información sobre la situación de su marido.
En su mensaje a través de X, González recordó que Rafael lleva un año y un día privado de libertad de forma injusta: “366 días, 12 meses, 48 semanas, 8.786 horas, desde su detención arbitraria y desaparición forzosa”.
Señaló que desde entonces no ha tenido ninguna llamada ni contacto con él, ni siquiera una comunicación breve, a pesar de lo establecido en el artículo 44.2 de la Constitución.
González afirmó que nunca ha podido visitarlo, ni precisar su ubicación real, y que tampoco ha recibido información oficial sobre su vida, integridad física o estado de salud. “Nunca he podido obtener una fe de vida que me garantice su estado y situación real”, denunció.
La esposa de Tudares resaltó que se aferra a las certezas que le brindan su fe en Dios y la Virgen, y expresó que sigue esperando “un acto de humanidad” que ponga fin al sufrimiento que viven ella, la madre de Rafael y sus dos hijos pequeños. “Pase lo que pase, seguiré luchando desde las convicciones y mis creencias firmes, en que más temprano que tarde, tienen que prevalecer la paz, la justicia y la libertad, para todos”, concluyó
La hija del presidente electo Edmundo González Urrutia, Mariana González Tudares, acudió esta noche a la cárcel El Rodeo para solicitar información sobre la situación de su esposo, Rafael Tudares, a la espera de una posible liberación.
Sin embargo, no recibió ninguna respuesta por parte de las autoridades. En la grabación difundida por X se observa Tudares saliendo del centro penitenciario en dirección a un auto encendido que la estaba esperando.
Gonzalo Himiob Santome, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, anunció vía X la excarcelación del preso político Larry Osorio Chía, a las 12:45 am (hora local) de este viernes.
El recientemente liberado por el régimen venezolano fue aprehendido ilegalmente el 6 de agosto de 2021.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, manifestó este jueves su esperanza de que “pronto” sea liberado un ciudadano panameño detenido en Venezuela desde junio pasado, cuando la Armada venezolana interceptó la embarcación en la que viajaba y acusó a la tripulación de espionaje.
“Espero que pronto liberen a nuestro compatriota detenido como muchos en Venezuela. No podemos olvidarlo”, escribió Mulino en X. Su mensaje coincide con el anuncio de la liberación inmediata de “un número importante de personas”, incluyendo venezolanos y extranjeros, que permanecían presos en Venezuela.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, viajará a Washington la próxima semana y dijo estar “impaciente” por reunirse con ella.
El presidente estadounidense Donald Trump se refirió, este jueves por la noche desde la Casa Blanca, a las recientes liberaciones de presos políticos en Caracas.
“Les pedimos que hicieran eso y han sido geniales, realmente lo han sido. Todo lo que hemos querido, nos lo han dado”, sostuvo en una entrevista con Fox News.
Y agregó: “Son prisioneros que nadie pensó que volverían a ver, están siendo liberados (...) en muchos casos entiendo que son buenas personas, pero prisioneros que nadie pensó que serían liberados”.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, celebró este jueves la liberación de los dirigentes políticos Enrique Márquez y Biagio Pilieri, así como de la activista Rocío San Miguel y otros cuatro ciudadanos españoles.
“Esperamos que en los próximos minutos se materialicen más liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos, ya que hasta ahora solo tenemos confirmación de la liberación de siete ciudadanos”, indicó la PUD a través de una publicación en X.
El excandidato presidencial Enrique Márquez y el político Biagio Pilieri, colaborador de María Corina Machado, fueron liberados la noche de este jueves, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela.
En un video difundido por el sindicato en X, se observa a ambos políticos reencontrándose con sus allegados en una zona del este de Caracas. Márquez y Pilieri estaban detenidos en El Helicoide.
“Ya terminó todo”, expresó Márquez a su esposa en un barrio de Caracas donde fue trasladado por policías junto a Pilieri.
Estas son las primeras liberaciones confirmadas de ciudadanos venezolanos durante la jornada, y se suman a la de cinco españoles, entre ellos la hispanovenezolana Rocío San Miguel, según informó el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares.