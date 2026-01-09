EN VIVO | Ascienden a ocho las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela tras el anuncio del régimen chavista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)

Tras una jornada marcada por la liberación de ocho presos políticos en Caracas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este viernes con directivos de petroleras estadounidenses para definir el acceso a las reservas energéticas de Venezuela.

Según informó NBC News, del encuentro participan los máximos ejecutivos de Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips, tres de las mayores compañías petroleras de Estados Unidos. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, describió la reunión como una instancia inicial de diálogo con el sector privado. “Es solo una reunión para analizar, obviamente, la enorme oportunidad que se presenta ante estas compañías petroleras en este momento”, afirmó ante periodistas.

En paralelo, y en relación con una eventual transición política en Venezuela, Trump confirmó que la dirigente opositora María Corina Machado viajará a Estados Unidos la próxima semana y señaló que está “deseando saludarla”. “Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana”, expresó el mandatario, tras describirla como “una persona muy agradable”.