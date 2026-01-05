Venezuela

El hijo de Maduro expresó su “apoyo incondicional” a Delcy Rodríguez

Durante la instalación del nuevo Parlamento, Nicolás Maduro Guerra defendió la designación de la vicepresidenta como nueva jefa del régimen tras la captura del dictador venezolano y aseguró que confía en el regreso de su padre al país

Fotografía de archivo del 14
Fotografía de archivo del 14 de octubre de 2025 del diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante un encuentro en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R ARCHIVO

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, expresó este lunes su “apoyo incondicional” a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, designada como presidenta interina tras la captura del dictador venezolano y de su esposa, Cilia Flores, en una operación militar de Estados Unidos. En un discurso ante el Parlamento, el legislador aseguró además que su familia es objeto de persecución política y afirmó confiar en que su padre recuperará la libertad y regresará a Venezuela.

Las declaraciones se produjeron durante la sesión de instalación del nuevo quinquenio de la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo. “Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre”, dijo Maduro Guerra desde la tribuna, en un mensaje dirigido a Rodríguez, a quien pidió “tomar los pasos correctos” al frente del régimen venezolano.

El hijo del dictador sostuvo que tanto él como otros miembros de su familia han sido incluidos en acusaciones judiciales en Estados Unidos por su cercanía al poder en Venezuela. “Mi persona y mi familia están siendo perseguidas porque no somos comprables”, afirmó, sin aportar pruebas, al tiempo que reiteró su lealtad al chavismo y a la conducción política que asumió Rodríguez tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia.

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron detenidos el pasado 3 de enero durante ataques ejecutados por fuerzas estadounidenses en Caracas y en otros tres estados del país. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde comparecieron este lunes ante un tribunal federal para su primera audiencia. Según la acusación de la Fiscalía, enfrentan cargos relacionados con narcotráfico, narcoterrorismo y conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos, en una causa que amplía la presentada en 2020.

El presidente de la Asamblea
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, el primer vicepresidente, Pedro Infante, y la segunda vicepresidenta, América Pérez, asisten a una sesión extraordinaria para discutir un proyecto de ley que se opone a las medidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que restringen la entrada y salida de petroleros sancionados, en Caracas, Venezuela, 22 de diciembre de 2025 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Maduro Guerra expresó su confianza en que “más temprano que tarde”, y gracias a la movilización del chavismo dentro y fuera del país, su padre será liberado. “Aquí estamos cumpliendo hasta que regreses, la patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela”, dijo, mientras en el recinto se exhibía una fotografía de la pareja presidencial.

La Asamblea Nacional inició su nuevo período legislativo con 256 de los 285 escaños en manos del oficialismo, lo que garantiza el control del Parlamento al chavismo. El diputado Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, fue reelecto como presidente del Legislativo y anunció que Delcy Rodríguez será investida formalmente este lunes ante el pleno como jefa de Estado encargada.

Rodríguez, quien asumió el poder por un plazo inicial de 90 días prorrogables, encomendó al Parlamento y a su presidente impulsar gestiones para lograr la liberación de Maduro y Flores. En su discurso, Jorge Rodríguez aseguró que recurrirá “a todas las tribunas y a todos los espacios” para exigir el regreso de Maduro.

La sesión parlamentaria estuvo marcada por consignas a favor del dictador capturado y por gestos simbólicos, como la colocación de una flor roja en el escaño de Cilia Flores. En paralelo, militantes chavistas marcharon en el centro de Caracas en respaldo al régimen venezolano.

El respaldo explícito del hijo de Maduro a Delcy Rodríguez busca reforzar la imagen de continuidad y cohesión del chavismo en un momento de alta tensión política e institucional. Al mismo tiempo, el discurso de persecución y la apelación a la movilización popular delinean la estrategia oficialista frente a un escenario judicial abierto en Estados Unidos y a una crisis de poder sin precedentes en Venezuela.

