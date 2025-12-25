Venezuela

Qué le preocupa más a los venezolanos: entre la economía navideña y el despliegue de Estados Unidos en el mar Caribe

La mayoría de los compradores realiza gastos limitados y ajusta sus consumos, mientras vendedores reportan que la demanda se mantiene a niveles bajos pese al aumento de personas recorriendo los mercados de Caracas

Persona compra comida en Caracas,
Persona compra comida en Caracas, Venezuela. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

El aumento de los precios, el alza del dólar y la presión de las compras de la temporada configuran una atípica Navidad en Venezuela, que comenzó localmente el pasado 1 de octubre por orden de Nicolás Maduro en medio de un imponente despliegue militar ordenado por Estados Unidos en aguas próximas al país suramericano.

Mucha gente, pero pocas ventas; así describieron comerciantes y compradores en Caracas la dinámica en los días previos a la Nochebuena en Venezuela.

“Hay mucha gente en la calle, pero no se ve mucha bolsa. Se ve que la economía está un poquito fuerte. La plata no te rinde”, dijo a EFE María Da Silva, comerciante de origen portugués que trabaja desde hace cuarenta años en el mercado popular de Quinta Crespo, uno de los principales de Caracas.

La comerciante señaló que, si bien la gente está comprando, especialmente los ingredientes para las hallacas -la comida tradicional de la Navidad en el país, preparada con una masa de maíz rellena con un guiso de res, cerdo y pollo, así como con aceitunas, pasas y alcaparras, entre otros-, lo hacen en pequeñas cantidades para que rinda el dinero.

“Cien gramitos, hay quien compra el kilo o medio kilo, pero montos de a poquito”, comentó.

Una persona vende comida. EFE/
Una persona vende comida. EFE/ Henry Chirinos

Por eso, explicó, este año “la ganancia es poquita” para los vendedores, aunque siguen recibiendo clientes. Da Silva, con 70 años, atiende diariamente su puesto en el mercado. Antes tenía empleados, pero ya no puede mantenerlos. “La economía bajó”, sostuvo.

En su casa no cocinaron hallacas, ni habrá muchos regalos. “Yo lo que hice son bollitos (tamales de masa sin relleno). Ropa y regalos, solo regalos para mis nietos”, comentó.

Consultada sobre el impacto del despliegue estadounidense, declinó comentar: “No sé qué decir”.

Altos precios

El aumento de los precios, según los entrevistados, impacta más dependiendo de la moneda de pago.

“Los dólares (en efectivo) muy pocos. Si te sale uno es muy raro”, contó a EFE Zulay Salazar, vendedora de vegetales en el mismo mercado capitalino.

El presidente de Venezuela, Nicolás
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asiste a una celebración navideña en el barrio de San Agustín, en Caracas, Venezuela, el 23 de diciembre de 2025. Palacio de Miraflores/Folleto vía REUTERS

La mayoría de los clientes, indicó, pagan con tarjeta de débito los precios que ella fija en dólares, pero que cobra en bolívares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

En lo que va de 2025, el bolívar perdió un 84,8% de su valor respecto al dólar, cuya cotización oficial empezó el año en 52,02 bolívares y cerró esta semana hasta el 26 de diciembre en 342,93 bolívares, lo que representa un alza del 559,3% de la divisa estadounidense.

Sobre las tensiones con Estados Unidos, Salazar aseguró que no espera que le afecte.

“Quizás los primeros días (...) sí se escuchaba mucho que la gente estaba nerviosa”, pero ahora, -agregó- la gente “no le hace caso” al tema.

Distintas monedas

Además del tipo de cambio oficial que fija a diario el BCV, existe un mercado paralelo cuyo valor, que es variable, es usado por algunos comerciantes como referencia. Por eso, los precios pueden cambiar dependiendo de la moneda de pago.

Fotografía de un trabajador del
Fotografía de un trabajador del transporte público mientras muestra un fajo de bolívares, en Caracas (Venezuela). EFE/ Rayner Peña R

“Aquí cotizamos en bolívares. Si nos piden (preguntan) cuánto le ponemos al dólar, se le pone más económico. Se le rebaja un poquito más”, contó a EFE Yueskerlys Pérez, quien ofrece ingredientes para las hallacas.

Pese a la crisis, aseguró que este año “ha comprado bastante la gente”.

Consultada sobre el posible impacto económico de la crisis con EE.UU. simplemente respondió: “No, no, todo bien”.

Por su parte, Rafael Ayola, vendedor de juguetes, explicó a EFE que en su negocio tienen “promociones en divisas”, pero también reciben bolívares “a una buena tasa”.

Las tensiones con EE.UU. no le preocupan, porque “nadie va a dejar de comprarle el Niño Jesús (regalo navideño) a sus hijos”.

En lo que va de
En lo que va de 2025, el bolívar perdió un 84,8% de su valor respecto al dólar, cuya cotización oficial empezó el año en 52,02 bolívares y cerró esta semana hasta el 26 de diciembre en 342,93 bolívares, lo que representa un alza del 559,3% de la divisa estadounidense.

“Si pagas en dólares es a una tasa (de cambio), si pagas en bolívares es a otra tasa. Entonces hay variedad de precios”, coincidió Yetzenia Zambrano en declaraciones a EFE cuando compraba “comida, estrenos (de ropa) y juguetes” para sus hijos.

Afirmó que esto es “el día a día” en el país suramericano. “Lo que pasa es que es mucho más la presión de las compras en diciembre, que los estrenos, que los regalos, que la comida, que la cena, mayormente se ve porque son varias compras al mismo tiempo”.

A su juicio, el conflicto con EE.UU. no tiene gran impacto económico, pero sí “en lo mental”.

“Tienen miedo de un bloqueo, de que (por) el bloqueo no ingresen divisas, pero desde que se está hablando de bloqueo hay mucho más ingreso de divisas que antes. Hace 10 años, 15 años, comprar divisas era ilegal”, señaló.

(con información de EFE)

