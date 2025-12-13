Venezuela

Qué pasó con el caza de EEUU que según sitios de monitoreo habría sobrevolado el territorio venezolano

La información sobre el supuesto ingreso de un avión militar de Estados Unidos al espacio aéreo venezolano fue aclarada tras advertencias sobre errores en los sistemas de monitoreo

Flightradar24 explicó el error detrás del reporte sobre el presunto sobrevuelo de un caza de EEUU sobre el territorio de Venezuela

El reporte sobre un caza estadounidense F/A-18E Super Hornet de la Armada de Estados Unidos que habría ingresado al espacio aéreo de Venezuela generó inquietud la noche del viernes y durante la madrugada de este sábado. El sitio de monitoreo Flightradar24 había reportado la supuesta incursión en un contexto de crecientes tensiones en la región, tras el reciente anuncio del presidente Donald Trump sobre el inicio de una nueva etapa en la ofensiva de Washington contra el narcotráfico, que podría incluir bombardeos sobre suelo venezolano.

En la noche del viernes a plataforma de monitoreo aéreo había detectado la presencia de un F/A-18E Super Hornet identificado como RHINO61, que habría sobrevolado territorio venezolano. Minutos después, el sistema registró a otros dos Super Hornet, RHINO61 y RHINO62, al norte de Aruba, cerca de la costa venezolana. En la misma zona, se reportaron vuelos de cuatro cazas EA-18G Growler y un avión de inteligencia de los Marines de Estados Unidos. Además, registros abiertos de seguimiento aéreo señalaron que el domingo anterior dos cazas F/A-18 Super Hornet, con los indicativos RHINO11 y RHINO12, fueron rastreados sobre el norte de Curazao y frente al estado Falcón, coincidiendo con la reubicación estratégica del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe.

Sin embargo, Flightradar24 aclaró posteriormente que hubo un error en el reporte. Según explicó la plataforma en sus redes sociales, el seguimiento de RHINO61 se realizó mediante Multilateración (MLAT), un método que utiliza la diferencia de tiempo de llegada de la señal del transpondedor de la aeronave a varios receptores para calcular su posición. Este sistema se emplea cuando el avión transmite solo datos de modo S y no información más completa como la que ofrece ADS-B. La plataforma advirtió que el MLAT, especialmente sobre áreas marítimas donde la ubicación de los receptores puede no ser óptima, puede resultar en un rastreo menos preciso. En caso de pérdida de señal, el sistema estima la posición del vuelo durante un máximo de diez minutos, siguiendo la última ruta y velocidad conocidas. Las rutas estimadas se distinguen por una línea negra en la visualización del radar, según detalló Flightradar24.

Sitios de monitoreo reportaron el presunto sobrevuelo de un caza F-18 de la Fuerza Aérea de EEUU sobre el espacio aéreo de Venezuela

El experto Andrei Serbin había advertido sobre la posibilidad de errores en la interpretación de los datos de monitoreo aéreo. En su explicación había adelantado que la imagen del F/A-18E Super Hornet ingresando a territorio venezolano podría deberse a una alteración de las señales en la zona o a errores en los datos del transpondedor. Durante esos minutos de expectativa y tensión, el experto recomendó cautela al interpretar estos registros, ya que en contextos de operaciones militares reales, las aeronaves no suelen ser visibles en plataformas abiertas como Flightradar24.

El reporte se produjo poco después de que Trump anunciara la ampliación de la estrategia militar antidrogas de Estados Unidos en la región, con el despliegue de ataques terrestres focalizados contra organizaciones criminales transnacionales. El mandatario precisó que la ofensiva contempla acciones directas en territorio venezolano, aunque el objetivo principal serían los responsables del tráfico de drogas hacia Norteamérica.

“No se trata solo de bombardeos de tierra en Venezuela. Se trata de bombardeos de tierra contra gente horrible que trae drogas y mata a nuestro pueblo”, declaró el presidente de Estados Unidos al detallar el alcance de la nueva política. También indicó que el inicio de operaciones terrestres representa una fase más sencilla de la ofensiva y que los planes respecto al petróleo venezolano se mantendrán en secreto.

La reanudación de operaciones del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe, el buque más avanzado de la Marina estadounidense, coincidió con la detección de los vuelos militares en la región, lo que incrementó la atención sobre los movimientos de las fuerzas armadas de Estados Unidos cerca de Venezuela.

El F/A-18E Super Hornet es el principal caza de la Armada de EEUU

El F/A-18E Super Hornet es el principal caza de la aviación naval estadounidense, utilizado en misiones de combate, patrulla y apoyo desde portaaviones. El Departamento de Defensa de Estados Unidos lo describe como un avión multimisión, capaz de ejecutar operaciones aire-aire y aire-superficie, equipado con un cañón interno de 20 mm y puntos de anclaje para misiles y armamento de precisión. La Marina estadounidense destaca su capacidad para realizar misiones que van desde apoyo aéreo cercano y escolta, hasta ataques directos contra infraestructura militar y la supresión de defensas enemigas.

Por su parte, los EA-18G Growler son aeronaves especializadas en guerra electrónica, cuya función principal es bloquear, interferir o neutralizar sistemas de defensa antiaérea, radares y comunicaciones enemigas. Esta capacidad les permite crear “zonas ciegas” en los sistemas de detección rivales y proteger a otras aeronaves durante operaciones militares.

En escenarios de operaciones militares, la fiabilidad de los datos de rastreo aéreo permanece sujeta a dudas, por lo que cualquier reporte sobre incursiones en zonas de alta tensión debe analizarse con especial precaución.

