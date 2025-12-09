El equipo de María Corina Machado negó que la líder opositora de Venezuela contemple el exilio: “Eso no existe”

La activista venezolana Magalli Meda habla en el Grand Hotel antes de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, en Oslo, Noruega, el 9 de diciembre de 2025 (Cornelius Poppe/NTB/vía REUTERS)

María Corina Machado, galardonada este año con el Premio Nobel de la Paz y cuyo paradero sigue sin conocerse, no contempla la opción del exilio, según afirmó este martes su ex jefa de campaña, Magalli Meda.

La declaración se produjo un día antes de la ceremonia de entrega del galardón en Oslo, en un contexto marcado por incertidumbre y especulación sobre la posible asistencia de la líder opositora venezolana, que permanece en la clandestinidad desde hace más de un año.

“Cómo vamos a pensar que María Corina no va a regresar y se va a quedar en el exilio. Eso no existe (...) Eso es como decirle a una madre que va a dejar de querer a sus hijos”, dijo Magalli Meda en una declaración divulgada en X en la cuenta del Comando Con Venezuela.

Las dudas crecieron después de la cancelación de una conferencia de prensa prevista en la capital noruega, donde había expectativa por la presencia de la galardonada y figuras del entorno político de la dirigente. El Instituto Nobel había anunciado el fin de semana que esperaba recibir a Machado en la ceremonia en la Municipalidad de Oslo, donde está previsto que se le entregue la medalla, el diploma y el premio económico de 1,2 millones de dólares.

Meda permaneció refugiada entre marzo de 2024 y mayo de 2025 en la embajada de Argentina en Caracas junto a otros opositores para evitar ser arrestada, antes de escapar en una operación cuyos detalles continúan sin hacerse públicos.

Magalli Meda y María Corina Machado

Machado, de 58 años, vive en la clandestinidad desde agosto de 2024, cuando la dictadura venezolana intensificó las órdenes de captura contra miembros de su movimiento político. No ha sido vista en público desde enero, según los reportes de agencias internacionales. Su ausencia física no ha impedido que seguidores y exiliados viajen a Oslo para respaldarla en la ceremonia.

El portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim, declaró que la institución mantenía la expectativa de su presencia el miércoles. El Instituto ha evitado ofrecer detalles adicionales ante la presión mediática y la falta de confirmación del equipo de la dirigente.

“María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que ha sido venir a Noruega. Esperamos que asista a la ceremonia” de entrega del Nobel el miércoles en la Municipalidad de Oslo, declaró Aasheim.

La posición de la dictadura de Nicolás Maduro ha sido ambigua. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, declaró el lunes que desconocía cualquier plan de viaje de Machado, sin ofrecer más comentarios sobre la situación. El chavismo ha acusado reiteradamente a la dirigente de desestabilizar el país y han perseguido judicialmente a miembros de su movimiento desde la campaña presidencial de 2024.

La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024 (AP foto/Ariana Cubillos)

La concesión del Nobel a Machado ha sido interpretada por numerosos gobiernos y organismos internacionales como un reconocimiento directo a su papel en la defensa de los derechos civiles y en su enfrentamiento al régimen de Nicolás Maduro. El galardón subraya más de una década de lucha contra la dictadura chavista y los abusos conta la oposición y contra las voces crírticas que han sido documentadas por misiones de la ONU y organizaciones de derechos humanos.

El aislamiento forzado de la dirigente se inscribe en un panorama de creciente hostigamiento estatal. Tras las últimas elecciones, organismos como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han alertado sobre detenciones arbitrarias, inhabilitaciones sin debido proceso y persecución contra miembros de la oposición. El paradero de Machado, mantenido en secreto desde hace meses, se ha convertido en un reflejo del deterioro institucional del país.

La ceremonia del Nobel podría reforzar la presión diplomática sobre Caracas, en un momento en que se acumulan denuncias de represalias políticas y restricciones a las libertades fundamentales. La figura de Machado concentra la atención internacional y sintetiza la magnitud de los abusos señalados por entidades multilaterales que siguen de cerca la crisis venezolana.