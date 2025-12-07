Crisis aérea en Venezuela: miles de pasajeros recurren a rutas terrestres para salir del país ante la suspensión de vuelos

Imagen de archivo: Personas y vehículos transitan por el Puente Simón Bolívar que une a Villa del Rosario (Colombia) con San Antonio del Táchira (Venezuela) (EFE/ Mario Caicedo)

La suspensión de vuelos internacionales hacia y desde Venezuela ha forzado a miles de pasajeros a buscar rutas alternativas, recurriendo a viajes por tierra y conexiones aéreas locales, con hasta cinco trayectos para llegar a zonas fronterizas desde donde cruzan hacia Colombia en busca de conexiones internacionales.

Ante la cancelación de itinerarios por parte de doce aerolíneas internacionales en las últimas dos semanas, viajeros utilizan los aeropuertos General Cipriano Castro en San Antonio del Táchira y Mayor Buenaventura Vivas Guerrero en Santo Domingo como puntos de llegada antes de intentar cruzar al vecino país.

Las cancelaciones surgieron tras la advertencia de las autoridades estadounidenses sobre el peligro de sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe, coincidiendo con un despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas venezolanas. La cascada de suspensiones ha dejado a Venezuela sin compañías aéreas internacionales operantes, lo que ha impactado fuertemente en los planes de los usuarios.

Entre quienes han tenido que improvisar está José Castro, pasajero que relató a EFE su viaje desde el estado Nueva Esparta. Desde allí, voló a Caracas, luego a San Antonio del Táchira, y cruzó por tierra a Cúcuta, donde abordaría vuelos hacia Bogotá y finalmente Madrid. Castro detalló que pagó 900 euros por el boleto a España, cifra que se ha vuelto habitual entre los usuarios varados a raíz de la crisis aérea.

Durante su trayecto, Castro tuvo que adaptarse al cierre del Puente Internacional Simón Bolívar —principal cruce entre ambos países—, bloqueado por una protesta de familiares de colombianos detenidos en Venezuela. Los manifestantes se encadenaron para exigir respuestas a las autoridades y cerraron el paso, tanto peatonal como vehicular. En consecuencia, Castro tomó un taxi hasta el puente ‘Tienditas’, ubicado a unos 10 kilómetros, para continuar hacia Colombia.

Un avión de la aerolínea Wingo permanece en la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores debía considerarse "cerrado en su totalidad", en Maiquetía, Venezuela, el 30 de noviembre de 2025 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

En ‘Tienditas’ se encontraban José y Paola, esposos venezolanos que viajaron desde el estado Miranda con rumbo a Cúcuta. Tenían como destino final Medellín y realizaron el trayecto por primera vez, invirtiendo aproximadamente 540 dólares. “Intenté buscar vuelos directos desde Caracas hasta Medellín y no conseguí. Me tuve que venir a la frontera. Es un poco más engorroso, es más tiempo y uno se desgasta más”, explicó José a EFE.

El impacto en el sector transporte terrestre también es evidente. Orlando Méndez, taxista en el Aeropuerto General Cipriano Castro, indicó a EFE que la demanda de traslados ha aumentado “desde las cancelaciones de viajes” y por la mayor frecuencia de itinerarios de aerolíneas venezolanas hacia la frontera. Méndez explicó que el trayecto en taxi “de aeropuerto a aeropuerto” tiene un costo de 20 dólares y se facilita mediante alianzas entre conductores venezolanos y colombianos, quienes se encargan de los cruces fronterizos.

Ante la coyuntura, aerolíneas venezolanas buscan cubrir la demanda mediante la apertura de nuevas rutas y el incremento de frecuencia hacia ciudades fronterizas como Cúcuta y Bogotá. De acuerdo con Yionnel Contreras, presidente de la Cámara de Comercio e Industria del estado Táchira, la aerolínea Estelar activará cuatro nuevas frecuencias —lunes, miércoles, viernes y domingo— entre San Antonio y Caracas, entre el 8 de diciembre y el 18 de enero de 2026, para atender la alta demanda actual.

Consultado por EFE, William Gómez, experto en temas de frontera, reportó que en la terminal de San Antonio los 26 vuelos semanales ya habían alcanzado el cupo, movilizando un promedio de 6.000 pasajeros. Gómez prevé que el flujo podría duplicarse en los próximos días hasta 14.000 viajeros, consolidando al estado Táchira como una de las alternativas más utilizadas para el tránsito entre Venezuela y Colombia, en parte gracias a su proximidad con el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, ubicado a solo 15 minutos en vehículo.

