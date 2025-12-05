Edmundo González Urrutia asistirá a la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado en Oslo

El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia participará el próximo 10 de diciembre en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia participará el próximo 10 de diciembre en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, donde será reconocida su compatriota María Corina Machado, en un acto que tendrá lugar en Oslo, Noruega.

González Urrutia viajó este viernes a Roma para recibir el Premio Internacional 2025 del Instituto Milton Friedman. En el evento, al ser consultado acerca de si asistiría a la ceremonia del Nobel en honor a Machado, el político respondió con un lacónico “sí”.

El Comité Nobel noruego indicó recientemente que Machado confirmó su intención de viajar a Oslo para recibir el galardón. Sin embargo, persisten dudas sobre si finalmente podrá hacerlo. El presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, declaró al canal público NRK que considera “un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio”, por lo que espera que se garantice la seguridad de la opositora tanto en su desplazamiento a Noruega como en su eventual regreso.

Durante la campaña presidencial de julio 2024 González con María Corina Machado.

A pesar de esta confirmación inicial, la propia Machado expresó en octubre al diario noruego Dagens Næringsliv que para viajar Venezuela debía ser “libre” y señaló que, mientras Maduro continúe en el poder, no puede abandonar el lugar donde se encuentra por motivos de seguridad.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció el pasado 10 de octubre que otorgaba a María Corina Machado el Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Machado, considerada la principal líder opositora dentro de Venezuela, permanece oculta, mientras que Edmundo González, quien fue candidato presidencial de la oposición, vive exiliado en España desde septiembre de 2024. El candidato huyó a Europa luego de que se emitiera una orden de detención en su contra, después de que el dictador Nicolás Maduro se autoproclamara vencedor de las elecciones.

El premio que recibió Edmundo este viernes es una distinción que reconoce anualmente a “figuras destacadas por sus contribuciones a la defensa de los valores liberales y al avance de la libertad individual y económica en todo el mundo”.

El líder opositor venezolano Edmundo González observa mientras recibe el “Premio Milton Friedman” en Roma, Italia, el 5 de diciembre de 2025. (REUTERS/Yara Nardi)

Según destaca la página web del Instituto Milton Friedman, “El Premio adquiere hoy un significado aún más simbólico e histórico, especialmente dada la situación actual en Venezuela y la dinámica internacional en constante evolución”.

En este contexto, ciudades de al menos 24 países —con excepción de Venezuela— participarán en la marcha convocada para el 6 de diciembre, cuatro días antes de la entrega en Noruega del Premio Nobel de la Paz. “Ese día marchamos para acompañar el Premio Nobel de la Paz y recordarle al mundo que la lucha de Venezuela por la libertad sigue viva”, subrayó Vente Venezuela, el partido político liderado por Machado.

El equipo de comunicaciones de Vente Venezuela (VV) explicó que “la incertidumbre y la escalada represiva en Venezuela no permite aún anunciar concentraciones dentro del país”, hasta que puedan garantizarse las condiciones de seguridad para quienes se movilizarían.

(Con información de EFE)