Cuatro aerolíneas internacionales se sumaron a la ola de suspensiones de vuelos en Venezuela

Un vuelo de Conviasa se desplaza por la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Las aerolíneas colombianas Wingo y Satena, la panameña Copa Airlines y Boliviana de Aviación se sumaron a las suspensiones de vuelos en Venezuela, durante las tensiones con la Administración de Donald Trump, que afirmó que se debe considerar como cerrado el espacio aéreo venezolano.

Copa Airlines informó que extendió hasta el 12 de diciembre la suspensión temporal de vuelos entre Caracas y el exterior, mientras analiza “las condiciones que garanticen la seguridad operacional en sus vuelos a Venezuela”.

La aerolínea ya había comunicado la suspensión de vuelos el 4 y 5 de diciembre por “intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves reportadas” por sus pilotos esa jornada, una “situación que en ningún momento comprometió la seguridad operacional”.

También Wingo interrumpió preventivamente sus vuelos, así como su empresa matriz, Copa, y la compañía estatal colombiana Satena.

Satena argumentó en un comunicado que “estas condiciones representan un riesgo para la operación y exigen adoptar medidas preventivas mientras se verifica la estabilidad y confiabilidad de los servicios de navegación en la región”.

Boliviana de Aviación comunicó la suspensión de los vuelos previstos este jueves entre el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz y Venezuela. En su comunicado aclaró: “La decisión se adopta de manera preventiva, ante reportes de inestabilidad en señales de navegación informadas por otras aerolíneas que operan la ruta, y con el objetivo de mantener nuestros altos estándares de seguridad”.

Frente a las dificultades en las operaciones aéreas, el dictador Nicolás Maduro sostiene su voluntad de mantener el acuerdo de deportaciones con Estados Unidos para recibir a venezolanos expulsados. Esta situación convive con las numerosas cancelaciones de vuelos comerciales recientes.

“Ayer llegó el vuelo, nuestros connacionales han llegado, ya van rumbo a sus casas al abrazo familiar, y mañana llega otro vuelo y así seguirá semana tras semana”, aseguró Maduro.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela señaló que espera que Wingo y Copa retomen sus vuelos en 48 horas y anunció que continuará monitoreando la situación de las compañías aéreas activas en el país.

Un avión de Copa Airlines se encuentra en la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Vuelos suspendidos a Madrid

La aerolínea española Plus Ultra prorrogó hasta el 9 de diciembre la cancelación de vuelos entre España y Venezuela tras la recomendación de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) de evitar el espacio aéreo del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

La compañía confirmó que Nicolás Maduro suspendió toda su actividad en Venezuela como respuesta a la cancelación temporal de vuelos a Caracas.

La venezolana Laser también suspendió sus vuelos entre Caracas y Madrid hasta el 8 de diciembre por “causa de fuerza mayor”.

Estas decisiones llegan en un contexto de tensión entre Washington y Caracas por el despliegue aeronaval estadounidense en el mar Caribe, iniciativa que Trump justifica como parte de la lucha contra el narcotráfico y que Maduro considera un intento de provocar un cambio de régimen. Ambos confirmaron una conversación telefónica, sin ofrecer mayores detalles.

El 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos recomendó “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe por ser una “situación potencialmente peligrosa”.

Por esta razón, numerosas aerolíneas suspendieron vuelos y, en consecuencia, el Ministerio de Transporte y el INAC de Venezuela anularon las concesiones de vuelo a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines, Gol, Air Europa y Plus Ultra.

Migrantes venezolanos deportados desembarcan de un vuelo estadounidense en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela, el miércoles 3 de diciembre de 2025 (Foto AP/Cristian Hernández)

Oferta limitada y negociaciones

Este jueves, el Aeropuerto de Maiquetía operaba con una cantidad limitada de vuelos internacionales tras las recientes suspensiones.

Según la web de Maiquetía, solo había 11 vuelos programados -seis de salida y cinco de llegada- hasta las 23:30 hora local (03:30 GMT).

Entre los vuelos de salida figuraban conexiones a Curazao y Bogotá. La estatal Conviasa realizó dos vuelos a Cuba. El vuelo previsto hacia Bolivia por Boliviana de Aviación fue cancelado en la tarde.

El Gobierno de Colombia anunció que está trabajando con Laser, Avior y Turpial para aumentar el número de vuelos entre ambos países.

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) indicó en X que coordina con la Cancillería y esas tres aerolíneas “acuerdos para ampliar la oferta de vuelos entre Colombia y Venezuela”, lo que busca mejorar la conectividad y ofrecer más alternativas a los viajeros.