Venezuela

El dictador Nicolás Maduro confirmó que habló con Trump en medio de la presión militar de Washington: “Fue cordial”

El líder del régimen chavista reveló que la conversación se produjo hace unos diez días y expresó su expectativa de que pueda abrir la puerta a un “diálogo respetuoso”

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó el miércoles que sostuvo una llamada con Donald Trump hace diez días y señaló que ésta se produjo en un tono “cordial”.

Desde agosto, Estados Unidos desplegó una flotilla de buques de guerra en el Caribe a la que se incorporó en noviembre el portaviones más grande del mundo con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero Venezuela sostiene que esa operación busca derrocar a Maduro.

Conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Venezuela”, dijo Maduro en su primer comentario público sobre la llamada.

“Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”, declaró el gobernante venezolano.

La llamada, que incluyó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, no resultó en planes concretos para el encuentro, informó The New York Times, que no compartió más detalles sobre lo discutido entre ambos líderes.

Donald Trump (REUTERS/Brian Snyder)

Trump había confirmado el domingo que habló por teléfono con Maduro, sin dar detalles sobre la conversación.

No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, dijo Trump.

Washington afirma que Maduro encabeza el Cartel de los Soles, al que declaró organización terrorista el 24 de noviembre. También ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura del líder izquierdista.

Maduro denuncia que las maniobras militares estadounidenses buscan en realidad derrocarlo y apoderarse de las cuantiosas reservas petroleras del país.

Maduro ha expresado públicamente su disposición a dialogar con su par estadounidense, algo que propuso se haga “face to face (cara a cara)”.

La tensión entre Caracas y Washington ha escalado en los últimos días y el sábado Trump advirtió a los pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano y sus alrededores “cerrado”, en medio de una crisis de conectividad de la nación suramericana.

EEUU instó recientemente a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.

El bombardero estadounidenses B-52H sobrevoló sobre las aguas del Caribe entre la costa de Venezuela y la isla de Curazao

Esto desató una ola de cancelaciones de vuelos desde y hacia el país suramericano, motivo por el que Venezuela revocó las concesiones de operación a ocho aerolíneas internacionales, incluyendo a las españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra.

Este miércoles dos bombarderos B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobrevolaron el noreste de Curazao, próximo a la franja costera occidental de Venezuela, según registros de la plataforma Flightradar24.

Las aeronaves, diseñadas para misiones de largo alcance y capaces de transportar hasta 32.000 kilogramos de armamento convencional y nuclear, fueron detectadas operando en la región caribeña en horas de la mañana.

La movilización de bombarderos y patrullas marítimas estadounidenses también se genera después de que el Pentágono confirmara la existencia de “planes de contingencia” en Venezuela ante una eventual huida de Nicolás Maduro, y de declaraciones del presidente Donald Trump, quien advirtió sobre “posibles acciones militares, incluso terrestres”, en caso de que continúe el flujo de narcotráfico atribuido a embarcaciones en la zona.

EEUU ha trasladado al Caribe su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, y declaró como terrorista al Cartel de los Soles y señaló a Nicolás Maduro como su líder.

