Álvaro Uribe señaló que Colombia corre el riesgo de sufrir bombardeos por “albergar terroristas”

El ex presidente colombiano Álvaro Uribe

El ex presidente colombiano Álvaro Uribe advirtió que Colombia “corre el riesgo” de bombardeos por “albergar terroristas” y por su condición de “aliado” de Venezuela, ante el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, dirigida a incrementar la presión sobre el dictador venezolano, Nicolás Maduro.

“Corremos nosotros el riesgo de que alguien, en aras de la defensa de su seguridad, también lance bombas sobre el territorio de Colombia. Este tema hay que resolverlo. O estamos con la criminalidad, con el neocomunismo, con el narcoterrorismo, o estamos con la democracia”, afirmó el ex mandatario durante un evento en Miami.

Uribe expresó su preferencia por “la derrota del narcoterrorismo a que siga avanzando y creando esta soberanía de los criminales”. Sus palabras se dieron en un foro del Grupo IDEA de ex presidentes iberoamericanos en el Miami-Dade College. El encuentro tuvo lugar al día siguiente de la llegada del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford al Caribe.

Uribe manifestó su preocupación por la alianza del gobierno de Gustavo Petro con el régimen de Nicolás Maduro (Crédito: Alexa Rochi/Presidencia)

En ese marco, el ex mandatario (2002-2010) respaldó el empleo legítimo de la fuerza para enfrentar “amenazas” a la seguridad. Al mismo tiempo, los ataques estadounidenses a unas 20 embarcaciones, presuntamente implicadas en el tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico, han ocasionado cerca de 75 muertos desde el 1 de septiembre.

Uribe planteó: “Una pregunta: ¿qué hace cualquier gobierno, si encuentra que en Colombia, en Venezuela, los gobiernos aliados, albergan terroristas, estimulan el narcotráfico y eso se convierte en una amenaza a la juventud, a las familias y a la seguridad de otros países?”.

También criticó la “alianza” entre Venezuela y el gobierno colombiano presidido por Gustavo Petro. “Hoy están unidos Maduro y el Gobierno de Colombia. Tienen la zona binacional y, entonces, cuando yo veía ahora a Maduro amenazar al Gobierno de Estados Unidos, también pensaba que se había sumado el presidente de Colombia y esperamos que el Ejército de Colombia en esa zona binacional no entre en ese riesgo”, señaló.

El portaaviones USS Gerald R. Ford llegó al Caribe (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Triniti Lersch)

Estas declaraciones se producen un día después de que Petro ordenara “suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses” hasta que cesen los ataques de ese país contra lanchas supuestamente vinculadas con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

En los últimos meses, Petro ha aumentado sus críticas al presidente estadounidense Donald Trump y ha acusado a Washington de “asesinatos” y “crímenes de guerra” en su campaña antidrogas, mientras la Casa Blanca responsabiliza a los líderes de Colombia y Venezuela de fomentar el narcotráfico.

El Grupo IDEA, integrado por ex mandatarios iberoamericanos mayoritariamente de derecha o centroderecha, entre ellos el español José María Aznar y Uribe, se reunió en el Miami Dade-College para debatir sobre el “fin de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela”.