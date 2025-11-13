Venezuela

El Grupo IDEA anticipó el “fin del régimen de Maduro” en un foro en Miami

Ex presidentes y la opositora venezolana María Corina Machado coincidieron en que Venezuela atraviesa un momento decisivo, en medio del aumento de la presión militar de Estados Unidos en el Caribe

El foro del Grupo IDEA
El foro del Grupo IDEA en el Miami-Dade College reunió a ex mandatarios y referentes opositores que analizaron el impacto regional de la crisis venezolana y el avance de la presión internacional sobre Caracas

Ex presidentes latinoamericanos del Grupo IDEA y líderes políticos como María Corina Machado, principal figura opositora venezolana, coincidieron este miércoles en anticipar un posible fin próximo del régimen de Nicolás Maduro. Sus apreciaciones tuvieron lugar durante el foro organizado en el Miami-Dade College (MDC) sobre “el fin de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela”, en un contexto marcado por el aumento de la presión militar estadounidense en el Caribe y la llegada del USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de Estados Unidos, junto a su grupo de ataque compuesto por 4.000 marinos y decenas de aeronaves.

Durante el evento, el ex presidente boliviano Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002) abordó la escalada en torno a Venezuela. “Estados Unidos tiene una política de combatir el narcotráfico, el terrorismo, claro, y espero que entiendan que estamos en semanas decisivas”, afirmó Quiroga.

El ex mandatario subrayó la simultaneidad de factores como el reconocimiento internacional de Machado —quien recibirá el Premio Nobel de la Paz en Noruega el 10 de diciembre—, una ciudadanía movilizada y la “actitud del Gobierno americano (estadounidense)” para describir el actual momento como una confluencia sin precedentes en la presión contra las autoridades venezolanas.

Machado, por su parte, se dirigió virtualmente al foro y declaró que Venezuela vive “horas decisivas”. “Hoy Venezuela está en el umbral de la libertad y de una transformación sin precedentes”, afirmó la opositora. Además, instó a la comunidad internacional a acompañar “en este momento histórico” pues consideró la situación venezolana como un “punto de inflexión de toda América Latina”. La dirigente se pronunció a favor de la estrategia del presidente estadounidense Donald Trump para presionar a Maduro, calificándola de “absolutamente correcta”.

En paralelo, varios ex presidentes en el Grupo IDEA defendieron públicamente la legitimidad de los recientes ataques estadounidenses contra embarcaciones señaladas de estar vinculadas al narcotráfico. Según declaraciones del ex presidente ecuatoriano Jamil Mahuad (1998-2000), “un gobierno que está manteniéndose por la fuerza tiene que ser entendido como una amenaza internacional”. Mahuad lamentó que muchos países hayan encuadrado el narcotráfico únicamente como un “problema de seguridad pública” y advirtió de la dimensión internacional del fenómeno.

El debate sobre seguridad regional estuvo presente en la intervención del ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), quien priorizó la “derrota del narcoterrorismo”. Uribe señaló que tanto Colombia como Venezuela afrontan riesgos de ataques militares. “Corremos nosotros el riesgo de que alguien, en aras de la defensa de su seguridad, también lance bombas sobre el territorio de Colombia. Este tema hay que resolverlo. O estamos con la criminalidad, con el neocomunismo, con el narcoterrorismo, o estamos con la democracia”, aseveró.

Por su parte, Luis Almagro, ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) de 2015 a 2025 y actual director del Observatorio para la Democracia del Instituto Casla, aseguró a medios de comunicación que no cuestiona la serie de bombardeos efectuados a presuntas lanchas de narcotraficantes porque “no hay libertad de navegación ni cielos abiertos para los narcotraficantes”. Almagro remarcó que “hay que preservar la seguridad en la región”, y que no es viable permitir facilidades extensivas de movimiento a grupos criminales cuando se implementan condiciones estrictas de seguridad.

Luis Almagro, ex secretario general
Luis Almagro, ex secretario general de la OEA

En respuesta a las acciones estadounidenses, el régimen de Venezuela activó ejercicios militares masivos el martes en todo el país. Cerca de 200.000 integrantes de las Fuerzas Armadas, milicias, policías y líderes comunitarios próximos a la dictadura de Maduro comenzaron prácticas para proteger el espacio aéreo venezolano ante lo que califican como una amenaza extranjera. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, enfatizó que los ejercicios no afectan los esfuerzos de combate al narcotráfico ni la vigilancia de grupos armados en la frontera con Colombia.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció este lunes un nuevo ataque naval contra dos embarcaciones sospechosas en el océano Pacífico oriental, con saldo de seis muertos. Desde el comienzo de la ofensiva antidrogas en aguas sudamericanas comandada por el gobierno de Trump, suman ya 19 embarcaciones atacadas y al menos 75 personas fallecidas, según cifras oficiales. Sectores internacionales identifican en esta operación una metodología para aumentar la presión sobre Maduro.

(Con información de AP y EFE)

Últimas Noticias

María Corina Machado aseguró que Venezuela vive “horas decisivas” en medio del despliegue militar de Estados Unidos frente a sus costas

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025 prometió una transición pacífica y pidió el respaldo internacional para enfrentar una coyuntura que definió como clave no solo para el país, sino para toda América Latina

María Corina Machado aseguró que

Madres de presos políticos pidieron un indulto presidencial en Venezuela para la liberación de sus parientes

Indicaron que desde marzo quedaron suspendidas las excarcelaciones vinculadas a las elecciones presidenciales “sin ninguna explicación”

Madres de presos políticos pidieron

“Resistencia y anarquización”: cómo es el plan de Maduro ante un eventual ataque que sus propios militares admiten que no podrían repeler

El régimen chavista intensifica discursos y maniobras para mostrar recursos frente a la acumulación de tropas estadounidenses en el Caribe. Pero documentos y fuentes de la Fuerza Armada Bolivariana revelan limitaciones operativas y falta de preparación

“Resistencia y anarquización”: cómo es

Con la llegada del USS Gerald Ford al Caribe, la presencia militar de EEUU en la zona alcanza niveles históricos

El portaaviones más grande de la Armada estadounidense hizo crecer a más de 15.000 la cantidad de efectivos en la región

Con la llegada del USS

Nicolás Maduro activó los “Comandos para la Defensa”, y aseguró: “Si nos toca, iremos a la lucha armada”

Su objetivo es fortalecer la cohesión de las fuerzas venezolanas ante posibles escenarios de confrontación, como respuesta a la presencia del portaaviones USS Gerald Ford en el Caribe

Nicolás Maduro activó los “Comandos
Fiscal de Colima revela que

Fiscal de Colima revela que Gabriela Mejía, alcaldesa asesinada, vivía en casa de una persona ligada al crimen organizado

Petro aseguró que Armando Benedetti es una “víctima” de la Corte y comparó su caso con el de Nicolás Petro: “Se arrodillan”

Rafael López Aliaga: revelan posible simulación en compra de raciones de enchiladas y tacos para damnificados de Lima

Procuraduría abrió investigación contra exfuncionaria de la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín, salpicada en el escándalo de la Ungrd

Estos son los aeropuertos que modernizará el gobierno de Claudia Sheinbaum

26 países condenan "las atrocidades"

26 países condenan "las atrocidades" en Sudán tras los avances de las RSF e instan a las partes a negociar

Ramaphosa afirma que EEUU "pierde" con la "desafortunada" decisión de Trump de no acudir al G20

EEUU sanciona a cinco personas y tres entidades de Birmania y Tailandia por estafas millonarias por Internet

Trump se muestra abierto a reducir los aranceles a India ante un acuerdo comercial que está "muy cerca"

Trump amenaza con reducir el sueldo a los controladores aéreos ausentados durante el cierre de gobierno

Florence Pugh criticó a ciertos

Florence Pugh criticó a ciertos coordinadores de intimidad en Hollywood: “Soy bastante segura de mí misma”

Laura Pausini sorprendió al papa León XIV con una canción inédita en el Vaticano

Shakira se convierte en Gazelle en el videoclip de “Zoo”, su nueva canción para “Zootopia 2”

Ambición, traición y poder marcan el regreso de Darth Vader en la nueva novela de Star Wars

Jennifer Aniston desconcierta a sus fans al decir que creció “sin dinero” pese a ser hija de actores