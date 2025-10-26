Venezuela

González Urrutia rechazó la intención del régimen de Maduro de retirarle la nacionalidad al opositor Leopoldo López

El líder antichavista condenó el trámite solicitado por los integrantes de la dictadura chavista ante el Tribunal Supremo de Justicia, advirtiendo que la medida viola derechos fundamentales

Guardar
Edmundo González Urrutia rechazó el
Edmundo González Urrutia rechazó el retiro de la nacionalidad venezolana al opositor Leopoldo López (REUTERS/ARCHIVO)

El líder opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España, rechazó la intención del régimen de Nicolás Maduro de retirar la nacionalidad venezolana al dirigente Leopoldo López, argumentando que una medida de este tipo “vulnera los principios más básicos del derecho internacional”, de acuerdo con su mensaje publicado en la red social X. González Urrutia manifestó su solidaridad con López y con “cada venezolano víctima”, y denunció que la amenaza contra el opositor forma parte de “una práctica cada vez más común en los regímenes autoritarios de la región”.

La declaración de González Urrutia responde al anuncio realizado por la vicepresidenta ejecutiva de la dictadura venezolana, Delcy Rodríguez, quien informó el sábado que Maduro solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se retire la nacionalidad a López, basándose en un supuesto “llamado a la invasión militar” de Venezuela por parte del dirigente opositor. González Urrutia destacó que “la identidad no es una concesión del poder, es un derecho que está siendo violado”, y señaló que millones de venezolanos que han huido del país viven actualmente sin pasaporte ni cédula, y sin posibilidad de renovar sus documentos. Además, alertó sobre la situación de los niños nacidos en el exilio en condición de apátridas, quienes carecen de reconocimiento y protección internacional.

El mensaje de Edmundo González
El mensaje de Edmundo González Urrutia en respaldo a Leopoldo López ante el nuevo ataque de la dictadura chavista

La solicitud de Maduro al TSJ ocurrió después de que López afirmara que la negociación política ya no es eficaz para impulsar un cambio en Venezuela y mostrara su apoyo a la “presión” de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe próximo a las aguas venezolanas, algo que el gobierno de Caracas interpreta como una “amenaza” para propiciar un “cambio de régimen”.

En mensajes publicados en su cuenta de X, López calificó la solicitud de Maduro de “grotesca, criminal e ilegal” y reiteró que al gobernante venezolano no le está permitido por la Constitución revocar la nacionalidad de un ciudadano nacido en Venezuela. El dirigente, exiliado en España, afirmó que Maduro podría convertirlo en “el primer ciudadano nacido en Venezuela al que pretende despojar de su identidad nacional”. Además, mencionó la posibilidad de quitarle la nacionalidad a Maduro, apoyándose en la Constitución que permite revocar la ciudadanía a venezolanos no nacidos en el país, y repitió su afirmación no demostrada de que Maduro habría nacido en Colombia.

Leopoldo López afirma que Maduro
Leopoldo López afirma que Maduro no podrá arrebatarle su identidad venezolana ni su compromiso con la libertad (REUTERS/ARCHIVO)

López insistió en su respaldo a la presencia militar estadounidense en aguas próximas a Venezuela y expresó su acuerdo con “acciones militares en territorio nacional” dirigidas contra el “Cartel de los Soles”. También aseguró que continuará apoyando cualquier acción legítima, pacífica y constitucional para avanzar hacia una transición democrática bajo el liderazgo de González Urrutia, respaldado por María Corina Machado.

López enfatizó que, aunque Maduro “pueda intentar arrebatarme la nacionalidad, jamás podrá quitarme lo que soy: un venezolano libre, comprometido con mi patria y con la causa de la libertad”, y prometió no desistir en su lucha hasta lograr un cambio político.

Temas Relacionados

Nacionalidad venezolana Edmundo González Urrutia Nicolás Maduro Leopoldo López Tribunal Supremo de Justicia España Venezuela Transición democrática Estados Unidos María Corina MachadoÚltimas noticias América

Últimas Noticias

La Fuerza Armada de Venezuela ocultó la muerte de militares durante un enfrentamiento con la guerrilla del ELN

Los altos mandos han evitado informar sobre las bajas de soldados durante un operativo reciente, mientras se difunden videos oficiales que omiten detalles clave sobre lo ocurrido en la zona fronteriza con Colombia

La Fuerza Armada de Venezuela

El régimen de Maduro impidió al cardenal Baltazar Porras llegar al santuario de José Gregorio Hernández para oficiar una misa en Venezuela

El líder religioso denunció que fue bloqueado por órdenes del chavismo cuando intentaba llegar a Isnotú por la fiesta litúrgica del santo venezolano. La suspensión de vuelos, desvíos forzados y un fuerte despliegue militar desataron nuevas tensiones entre el régimen y la Iglesia

El régimen de Maduro impidió

El régimen de Venezuela reforzó la presencia militar en sus costas ante la expansión del despliegue de EEUU en el Caribe

El chavismo dirigió maniobras con misiles y fuerzas civiles en nueve estados, mientras el Pentágono incrementa su presencia en la región con el portaaviones Gerald Ford para combatir al narcotráfico

El régimen de Venezuela reforzó

Leopoldo López dijo que el dictador Maduro busca retirarle la nacionalidad “por decir lo que piensan todos los venezolanos”

El líder opositor reiteró que respalda acciones militares de Estados Unidos para hacer frente al Cártel de los Soles, a la que calificó como “una organización criminal que ha saqueado y oprimido” al pueblo venezolano

Leopoldo López dijo que el

Persecución en Venezuela: el régimen de Maduro le retiró el pasaporte a Leopoldo López y amenazó con despojarlo de su nacionalidad

Lo anunció la vicepresidenta de la dictadura chavista, Delcy Rodríguez. El líder opositor, quien pasó casi siete años preso político, vive exiliado en España desde octubre de 2020

Persecución en Venezuela: el régimen
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reportan inusual situación en una

Reportan inusual situación en una playa al sur de Lima por la aparición de miles de arañas de mar y krills

Elecciones 2025, en vivo: hasta el mediodía votó el 23% del padrón electoral

Temblor hoy domingo 26 de octubre en México: se registra sismo de magnitud 4.7 en Mapastepec, Chiapas

Gustavo Petro se refirió a la cancelación de la ceremonia del Nobel de la Paz a María Corina Machado: “Se resuelven sin invasiones”

Amaranta Hank defendió su precandidatura al Senado en redes sociales y lanzó indirecta a los políticos: “Les encanta morbosearnos”

INFOBAE AMÉRICA
(Pre) El Villarreal quiere atajar

(Pre) El Villarreal quiere atajar su flojo momento en Mestalla y el Athletic relanzarse ante el Getafe

Alemania sacrifica a 400.000 animales por la crisis de gripe aviar, en línea con los peores datos de 2021

Milei vota en las legislativas argentinas sin declaraciones a la prensa

Israel autoriza a Hamás y al CICR a atravesar la "línea amarilla" para buscar rehenes israelíes fallecidos

Llegan este lunes a España 19 niños gazatíes gravemente enfermos evacuados por Defensa y Sanidad

ENTRETENIMIENTO

Anthony Hopkins recordó el instante

Anthony Hopkins recordó el instante en que tomó conciencia de su adicción al alcohol: “Estaba borracho y conduciendo mi auto”

Katy Perry y Justin Trudeau se mostraron juntos en público por primera vez en medio de los rumores de romance

El papel que estuvo a punto de retirar a Leonardo DiCaprio de Hollywood: “Quería golpearme la cabeza contra la pared”

Jennifer Aniston habló sobre liderazgo, amistad y cómo superar la presión mediática

“La mansión del diablo”: así nació la primera película de terror en la historia del cine