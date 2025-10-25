Leopoldo López dijo que el dictador Maduro busca retirarle la nacionalidad “por decir lo que piensan todos los venezolanos”

Leopoldo López permanece exiliado en España tras casi siete años como preso político de la dictadura de Maduro en Venezuela (REUTERS/Isabel Infantes)

Leopoldo López, opositor venezolano exiliado en España, afirmó que el dictador Nicolás Maduro busca retirarle la nacionalidad venezolana como represalia por sus recientes declaraciones sobre la situación política en Venezuela. El régimen chavista anunció este sábado que inició el proceso legal después de que López respaldara una eventual acción militar de Estados Unidos contra el Cártel de los Soles en Venezuela.

La vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, anunció públicamente la anulación inmediata del pasaporte de López y la apertura de un procedimiento para despojarlo de la nacionalidad. En su mensaje oficial, Rodríguez explicó que la Cancillería y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) procedieron a anular el documento de identidad del dirigente opositor, conforme a los mecanismos legales pertinentes. La funcionaria detalló en su intervención que Maduro presentó la solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para quitarle la nacionalidad a López.

Rodríguez argumentó que la petición se fundamenta en el Artículo 130 de la Constitución venezolana, donde se establece el deber de los ciudadanos de resguardar la soberanía nacional y proteger la integridad territorial. Según la postura chavista, las declaraciones de López constituyen un “grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela” y la promoción continua del bloqueo económico. Asimismo, responsabilizó al dirigente opositor de buscar acciones internacionales para afectar masivamente la vida de los venezolanos “en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros”.

Desde su cuenta en la red social X, Leopoldo López acusó a Maduro de intentar silenciar a quienes expresan abiertamente su rechazo al régimen. “Maduro quiere quitarme la nacionalidad por decir lo que pensamos y queremos todos los venezolanos: libertad”, publicó el ex alcalde opositor.

Delcy Rodríguez anunció que el dictador Maduro solicitó retirarle la nacionalidad a Leopoldo López (EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ)

López, quien reside en Madrid desde octubre de 2020 tras haber pasado casi siete años en prisión en Caracas, respondió con firmeza a la ofensiva oficial. “El narco dictador Nicolás Maduro ha solicitado al Tribunal Supremo la revocación de mi nacionalidad venezolana, convirtiéndome en el primer ciudadano nacido en Venezuela al que pretende despojar de su identidad nacional”.

Sostuvo, además, que la iniciativa del régimen chavista vulnera la propia Constitución, que prohíbe despojar de la nacionalidad a personas nacidas en el país.

El dirigente opositor subrayó que, de prosperar la solicitud de Maduro, se convertiría en el primer venezolano nacido en el territorio al que se privaría de la ciudadanía por razones políticas. Reiteró además las palabras que, según sus propias declaraciones, enfurecieron al mandatario: su apoyo a “todas las vías necesarias, siempre legítimas, pacíficas y constitucionales, para poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro y avanzar hacia una transición democrática encabezada por Edmundo González Urrutia con el respaldo de María Corina Machado”.

La negociación política, destacó López, “ya no sirve para conseguir un cambio en Venezuela”. Respaldó la presión de Estados Unidos, incluido el despliegue militar en el mar Caribe, y defendió acciones directas contra el Cártel de los Soles, una organización criminal a la que acusa de operar en las estructuras estatales venezolanas. “Estoy de acuerdo con el despliegue de los Estados Unidos en contra del Cartel de los Soles, una organización criminal que ha saqueado y oprimido a nuestro país”, indicó López.

El líder opositor aseguró que su supuesto delito ha sido “decir lo que millones de venezolanos piensan y sienten: que luego de haberse robado la elección en 2024, estamos de acuerdo en recorrer todos los caminos para salir de la dictadura”.

Estados Unidos acusa a Maduro de liderar el Cártel de los Soles en Venezuela

Recordó que la Constitución venezolana solo permite la revocación de la ciudadanía a personas no nacidas en Venezuela. En ese sentido, citó las especulaciones sobre el lugar de nacimiento de Maduro, al afirmar que el mandatario habría nacido fuera del país —en Colombia—. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dictaminó en 2016 que el mandatario chavista nació en Caracas, aunque han existido dudas públicas sobre la nacionalidad de su madre y una posible doble ciudadanía.

Al defender su identidad, López declaró: “Maduro puede intentar arrebatarme la nacionalidad, pero jamás podrá quitarme lo que soy: un venezolano libre, comprometido con mi patria y con la causa de la libertad”. Ratificó su promesa de no ceder en su activismo político y expresó su confianza en que el actual gobierno caerá.

El contexto de estas decisiones se enmarca en un clima de persecución a opositores en Venezuela. “Sigamos hacia adelante. Falta poco, Maduro va a caer”, concluyó López en su mensaje difundido este sábado.