Venezuela

María Corina Machado denunció la detención de un joven activista enfermo de tuberculosis y responsabilizó a Maduro por su vida

La Nobel de la Paz 2025 alertó sobre el arresto de Javier Cisnero, militante de 29 años de Vente Venezuela, capturado sin orden judicial en Caracas. Dijo que agentes del régimen chavista “entraron violentamente a su casa y agredieron a su abuela y a su hermana”

Guardar
Imagen de archivo del activista
Imagen de archivo del activista venezolano Javier Cisnero

La líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, denunció este viernes la detención de Javier Cisnero, joven activista del movimiento político Vente Venezuela. La dirigente hizo públicas sus declaraciones a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó que “la represión del régimen de Nicolás Maduro contra ciudadanos inocentes es brutal y sigue aumentando en estas horas”.

En el mismo mensaje advirtió que Cisnero, de 29 años, considerado por Machado como “un activista ejemplar por la democracia en Venezuela”, fue arrestado en Caracas por funcionarios gubernamentales, quienes, según detalló, “entraron violentamente a su casa y agredieron a su abuela y a su hermana”.

Machado subrayó la situación de salud de Cisnero, quien, según indicó, padece tuberculosis y necesita medicación diaria. “El régimen de Nicolás Maduro es responsable de la vida de Javier”, remarcó la Premio Nobel de la Paz 2025 en su comunicado divulgado este viernes.

La detención de Cisnero ha sido también reportada y condenada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos en Venezuela. El CLIPP indicó que Cisnero ya había sido apresado anteriormente, en junio de 2024, junto al periodista Gabriel González, actualmente también privado de libertad, poco antes de las elecciones presidenciales fijadas para el 28 de julio de ese año.

Según el CLIPP, “esta nueva detención, ejecutada con violencia y sin orden judicial, constituye una grave violación de derechos humanos, especialmente del derecho a la libertad personal, la integridad física y la salud, y forma parte de un patrón sistemático de persecución contra jóvenes y ciudadanos de fe”.

Imagen que difundió María Corina
Imagen que difundió María Corina Machado en redes sociales sobre la detención de Cisnero en Caracas

En el transcurso de la semana, el CLIPP denunció igualmente la “detención arbitraria” del médico Pedro Fernández en el estado de Mérida, reconocido por su labor humanitaria en defensa del derecho a la salud y las condiciones de los trabajadores sanitarios.

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela también informó sobre el arresto del líder social Yorbin García el pasado sábado en Trujillo. García fue detenido en medio de una celebración por la canonización del médico José Gregorio Hernández, evento organizado por la Iglesia católica venezolana.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reportó este jueves el traslado de García, colaborador del medio Palpitar Trujillano, desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Valera hasta la cárcel de Yare II, ubicada en Miranda. Según el SNTP, a García se le imputaron los delitos de instigación al odio, traición a la patria y resistencia a la autoridad. El sindicato precisó que García habría sido acusado por poseer un bolso con volantes que incluían la frase “canonización sin presos políticos”, lo que el gremio calificó como una prueba fabricada para silenciar a la prensa. El SNTP exigió la liberación inmediata de García y de los otros 21 trabajadores de la prensa que se encuentran actualmente detenidos en Venezuela.

Fotografía de archivo de la
Fotografía de archivo de la líder opositora venezolana María Corina Machado (EFE/ Ronald Peña)

De acuerdo con la organización Foro Penal, existen 866 presos políticos en el país, 21 de ellos detenidos tan solo en la última semana, según el boletín publicado con fecha de corte al 20 de octubre. Tanto el dictador Nicolás Maduro como el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, han rechazado la existencia de presos políticos en Venezuela, insistiendo en que las personas privadas de libertad enfrentan cargos por delitos comunes, una postura que niegan las distintas organizaciones humanitarias y varios líderes opositores.

En paralelo, la familia de Rafael Tudares, yerno del también opositor Edmundo González Urrutia y detenido desde hace 290 días, expresó su esperanza de que pueda ser liberado antes de Navidad. A través de una carta difundida este viernes en X por su esposa, Mariana González López, se conoció que sus hijos esperan el regreso de su padre, a quien no ven ni han tenido comunicación desde su arresto el 7 de enero. En la misiva, González López manifestó que se han impedido las visitas y la entrega de medicinas a Tudares, quien permanece bajo proceso judicial acusado de varios delitos, entre ellos conspiración y terrorismo, aunque su familia ha reiterado su desvinculación de cualquier hecho político relacionado con la crisis poselectoral de 2024.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

VenezuelaMaría Corina MachadoNicolás Maduroúltimas noticias américarepresión

Últimas Noticias

Estados Unidos desplegó su mayor portaaviones en el Caribe en medio de la tensión con el régimen de Maduro en Venezuela

El Pentágono confirmó el envío del USS Gerald R. Ford para reforzar las operaciones contra el narcotráfico en el área del Comando Sur. La maniobra, ordenada por una directiva presidencial, busca “desmantelar organizaciones criminales transnacionales”

Estados Unidos desplegó su mayor

El sindicato venezolano de prensa confirmó el traslado del periodista Yorbin García a una cárcel

El colaborador del medio Palpitar Trujillano fue presentado en tribunales el pasado martes e “imputado por los delitos de instigación al odio, traición a la patria y resistencia a la autoridad”

El sindicato venezolano de prensa

María Corina Machado le agradeció a Canadá por apoyar la “búsqueda de la libertad” en Venezuela

La líder opositora mantuvo una conversación con la canciller del país norteamericano, Anita Anand

María Corina Machado le agradeció

Maduro intentó enviar una súplica a Trump en inglés durante un acto en TV: “Not crazy war, yes peace”

El mensaje del dictador venezolano se produjo en medio de la intensificación de las operaciones militares antinarcóticos de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico: “Es lenguaje tarzaniano”, reconoció

Maduro intentó enviar una súplica

Estados Unidos atacó a otra lancha narco en el Caribe y abatió a seis traficantes: “Era operada por el Tren de Aragua”

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, advirtió que las tropas de Washington tratarán a quienes trasladen drogas igual que a un terrorista de Al-Qaeda: “Mapearemos sus redes, rastrearemos a su gente, lo cazaremos y lo eliminaremos”

Estados Unidos atacó a otra
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Guillermo Bermejo habría planeado atentado

Guillermo Bermejo habría planeado atentado contra la casa del embajador de Estados Unidos, según exjefe de la Dircote

Voto digital en Elecciones Perú 2026: ONPE explica quiénes podrán sufragar por internet y cómo hacerlo desde casa

Marchas en Bogotá convocadas por Gustavo Petro hoy, viernes 24 de octubre de 2025: así está el panorama

Andrés Carne de Res anunció que vuelve a operar tras cumplir los requerimientos de la SIC sobre ventilación y electricidad en los locales

Halloween en Perú: EsSalud instruye a padres ante atragantamientos, caídas e intoxicaciones infantiles

INFOBAE AMÉRICA
Reabren los dos aeropuertos lituanos

Reabren los dos aeropuertos lituanos cerrados por globos meteorológicos procedentes de Bielorrusia

Condenado a 15 años de cárcel un congresista peruano por pertenecer a Sendero Luminoso

La defensa del que fuera 'mano derecha' de Bolsonaro pide la anulación de su pena en relación a trama golpista

Denuncian una agresión contra dos simpatizantes de la candidata irlandesa Catherine Connolly

Un informe reveló más de 60 muertes y 1.330 violaciones de derechos humanos en cárceles de Cuba

ENTRETENIMIENTO

“Me siento un poco tonto,

“Me siento un poco tonto, esa no es mi idea de lo que quiero ver en una película”, afirmó Robert Downey Jr. sobre “El caballero de la noche”

Miley Cyrus se sinceró sobre su presente artístico y su vínculo con la moda: “La energía de mi música es lo que más me importa”

“Uno no simplemente entra en Mordor”: el curioso origen de la frase más famosa de El Señor de los Anillos

A 2 años de la muerte de Matthew Perry, se estrena un impactante documental sobre los últimos días de su vida

Más allá de Star Wars: la inesperada confesión de George Lucas sobre la obra que inspiró a su propio imperio galáctico