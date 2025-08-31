La dictadura de Maduro eleva la tensión con EEUU: “Vamos a luchar si se atreven a poner un pie en Venezuela”

E ministro de Defensa de Venezuela advirtió que lucharán si EEUU "pone un pie" en su territorio

La dictadura de Nicolás Maduro advirtió este domingo que se prepara para luchar si Estados Unidos, que plantea desplegar buques militares cerca de la nación sudamericana para combatir el narcotráfico, se atreve a “poner un pie” en el territorio venezolano.

“Le digo yo a los imperialistas del norte (que) nosotros estamos preparándonos y vamos a luchar, vamos a luchar si ustedes se atreven a poner un pie en Venezuela”, dijo el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino, en un balance de las acciones militares, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), durante el que aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) sigue “patrullando” los espacios marítimos y aéreos de la nación.

El ministro, que acusó a EEUU de querer “apoderarse del mar Caribe”, insistió en que el régimen chavista se prepara para “responder ante cualquier circunstancia” y “cualquier agresión de cualquier intensidad o naturaleza” contra la “sagrada soberanía” de Venezuela.

En ese sentido, hizo un llamado a la comunidad internacional a garantizar el “respeto a la soberanía de los pueblos” y a “observar con atención esta agresión nueva del imperio norteamericano aquí en esta misma región” que, a su juicio, “no tendrá impacto solamente en Venezuela sino en toda” América Latina y el Caribe.

Señaló que EEUU aplica un “asedio contra la patria” a través de las que llamó “sanciones groseras y vulgares” y de una “persecución comercial”, con el fin de provocar un “rompimiento interno” en Venezuela.

Sin embargo, expresó que ese “asedio ha servido” para que el país caribeño se fortalezca y se prepare más, por lo que celebró las jornadas de alistamiento de milicianos celebradas hace una semana y los pasados viernes y sábado con el objetivo, según el régimen, de defender al país.

Padrino indicó que hay 10.380 efectivos desplegados en todo el territorio “cumpliendo distintas misiones”, a los que se sumaron en los últimos días unos 15.000 funcionarios de la FANB y “milicianos combatientes” en los estados Táchira y Zulia (oeste), fronterizos con Colombia.

Señaló que, en lo que va de año, han sido incautados 55.818 kilos de drogas, así como 160 armas largas, 134.000 cartuchos, 110 embarcaciones y 248.000 litros de combustible.

Además, han sido destruidos 21 campamentos clandestinos en la zona fronteriza con Colombia, siete astilleros, 401 aeronaves “asociadas todas al narcotráfico” y 94 pistas clandestinas.

El régimen lleva a cabo, según las autoridades chavistas, un despliegue de buques de “mayor porte” en sus aguas territoriales en el Caribe para combatir el tráfico de sustancias ilícitas.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva del régimen, Delcy Rodríguez, exhortó este sábado a EEUU a alejarse del territorio y de las costas venezolanas y a ocuparse de los “terribles problemas” que, dijo, sufre el país norteamericano, a cuyo Gobierno el chavismo acusa de desplegar “buques de guerra” en el Caribe como parte de sus “acciones hostiles”.

La funcionaria chavista, quien también es ministra de Hidrocarburos, pronunció sus declaraciones en la última jornada de la segunda etapa de alistamiento de milicianos, una movilización convocada por Maduro como respuesta directa a las maniobras de Washington para hacer frente al narcotráfico en la región.

En ese sentido, la vicepresidenta del régimen insistió en que Venezuela está preparada para “defender cada milímetro” de su territorio ante cualquier intento de agresión y advirtió que “las peores calamidades del pueblo estadounidense están por venir si ellos se atreven a agredir” a la nación sudamericana. En esa misma línea se había pronunciado el viernes.

Washington, que duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, acusa al dictador chavista de “violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos”.

La estrategia de Washington, según el Pentágono, contempla la presencia de tres buques lanzamisiles en aguas internacionales próximas a Venezuela en los días siguientes, como parte de operaciones contra el narcotráfico internacional. Esta política, impulsada por el presidente Donald Trump, busca frenar el tráfico de drogas y llevar a los responsables ante la justicia. “El presidente Trump está preparado para frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la Justicia”, declaró la portavoz presidencial Karoline Leavitt, en declaraciones recientes.