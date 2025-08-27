Venezuela

El mensaje de María Corina Machado a Jeanine Áñez: “Prevalecerá la justicia en tu querida Bolivia y mi amada Venezuela”

La líder opositora respondió a una declaración previa de la ex presidenta interina boliviana. “Sé que pronto nos abrazaremos en libertad”, manifestó

María Corina Machado
María Corina Machado (EFE/Ronald Peña R)

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado respondió este martes a la ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez tras un mensaje publicado en X. Machado afirmó estar segura de que “pronto” se abrazarán “en libertad” y expresó su confianza en que “prevalecerá la justicia” en sus países.

“Querida Jeanine, gracias a ti por tu fortaleza y tu resiliencia. Sé que pronto nos abrazaremos en libertad y que prevalecerá la justicia en tu querida Bolivia y mi amada Venezuela”, escribió Machado en la red social dirigida a Áñez, quien permanece encarcelada desde marzo de 2021. El mismo día, Áñez agradeció a Machado por su “permanente preocupación” por los presos políticos en ambos países y en el mundo.

La ex diputada venezolana expresó que seguirán avanzando en “la construcción de las instituciones democráticas” de ambas naciones, y se comprometió a desmantelar “las redes del crimen y la corrupción” y a reunir a las familias separadas.

Los mensajes de Machado y
Los mensajes de Machado y Áñez en X

Los venezolanos sabemos que contamos contigo y con el pueblo de Bolivia, como ustedes cuentan con nosotros”, añadió Machado, quien permanece en la clandestinidad desde su última aparición pública en enero.

El lunes, la principal referente opositora venezolana publicó en X un mensaje dedicado a Áñez y a los opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia instruyera la revisión del cumplimiento de los plazos de las detenciones preventivas en los procesos activos contra los tres políticos, investigados por la crisis de 2019.

Jeanine Áñez
Jeanine Áñez (Foto AP/Juan Karita/Archivo)

En su mensaje, Machado mencionó que el testimonio de los tres bolivianos durante su “injusta prisión, la firmeza de sus convicciones, su resistencia y su amor por Bolivia” refuerzan la lucha opositora en Venezuela.

Áñez recibió una sentencia de 10 años de prisión por el denominado caso “Golpe de Estado II”, tras ser acusada de asumir irregularmente la línea de sucesión presidencial en 2019. Enfrenta además al menos otros siete procesos ante la justicia ordinaria.

Camacho, gobernador suspendido de Santa Cruz, y Pumari, ex líder cívico de Potosí, son señalados como los principales acusados en el supuesto caso “Golpe de Estado I”, relacionado con la crisis postelectoral de 2019 y las protestas en sus regiones. Pumari está en detención preventiva desde 2021 y Camacho desde finales de 2022.

