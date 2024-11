Persecución en Venezuela: la fiscalía chavista anunció una nueva investigación contra María Corina Machado por “traición a la patria”

La Justicia chavista inició una investigación sobre Machado por apoyar un proyecto de EEUU que busca aislar más a Maduro (EFE)

La Fiscalía de Venezuela abrió este viernes una investigación sobre María Corina Machado por manifestar abiertamente su apoyo a un proyecto de ley aprobado esta semana por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que busca aislar aún más a Nicolás Maduro.

En un comunicado, el Ministerio Público chavista informó que se inició un caso contra la líder opositora para que sea “imputada por su promoción y apoyo a dicho adefesio jurídico que patrocina terribles actos delincuenciales contra el pueblo venezolano”, una acción que, inclusive, consideró una “traición a la patria”, una conspiración con países extranjeros y una asociación para delinquir.

Este martes, la cámara baja estadounidense dio luz verde a la Ley Bolívar -formalmente conocida como Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela- que impide cualquier tipo de negocio o contratación por parte del Gobierno de individuos o empresas que tengan lazos comerciales con “el Gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro” o con “cualquier gobierno sucesor de Maduro en Venezuela, que no sea reconocido como legítimo por Estados Unidos”.

Este martes La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ley que impide contratos con quienes cooperen con el régimen de Maduro (AP)

La iniciativa, que se suma a otras ya vigentes, fue presentada en el Congreso por los legisladores Mike Waltz y Debbie Wasserman Schultz, y consiguió el apoyo tanto del bando republicano como del demócrata dado que, en lo que respecta a Venezuela, ambos partidos mantienen una visión común que resalta la importancia de mantener sanciones contra el régimen y ampliarlas, a fin de minimizar sus recursos y posibilidades para abusar del pueblo.

“A menos que Estados Unidos se deshaga de los intereses corporativos turbios que permiten la corrupción y el robo electoral de Maduro, no podemos decir verdaderamente que estamos comprometidos con el pueblo venezolano”, dijo Schultz, a lo que se sumó Waltz, quien prometió que “no habrá apaciguamiento, no habrá tolerancia, no habrá recompensa por las acciones ilegales y deshonestas” de regímenes como el chavista.

Machado celebró el paso dado por los congresistas estadounidenses e instó a los senadores a hacer lo mismo. “La ley Bolívar (oficialmente Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela) envía un mensaje claro al régimen: la represión y las actividades criminales tienen consecuencias y nadie podrá normalizarlas”, escribió en un mensaje en su cuenta de X.

María Corina Machado celebró el proyecto de ley que avanza en el Congreso de Estados Unidos ya que demuestra que “las actividades criminales tienen consecuencias” (EFE)

Sin embargo, en el chavismo la noticia fue recibida con gran descontento y hasta considerada “un ataque criminal” por parte de Washington.

“De manera desvergonzada le han colocado el acrónimo de Bolívar, en una ofensa contra el genio más grande de la historia americana, quien dedicó su vida a derrotar al imperialismo y al colonialismo, anti valores contenidos en este nuevo ataque criminal”, que viola la Carta de la ONU y se suma a “las más de 930 medidas coercitivas unilaterales y extraterritoriales” impuestas a Caracas, condenó en un escrito el Ministerio de Relaciones Exteriores de Caracas, mientras que el propio Maduro la tildó de “basura” y advirtió a los opositores que la apoyen atenerse a “las consecuencias” de este “delito”.

En ese sentido, la Asamblea Nacional venezolana también aprobó una ley orgánica que inhabilita políticamente a quienes soliciten a países, grupos o “asociaciones terroristas” que impongan sanciones económicas contra el país, lo que podría facilitar aún más la persecución de la disidencia.

(Con información de EFE)