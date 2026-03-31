Candidato presidencial peruano Olivera denuncia agresión y robo previo al debate electoral

Lima, 30 mar (EFE).- El candidato a la Presidencia de Perú Fernando 'Popy' Olivera denunció haber sido víctima de una agresión y robo a su llegada a la sede del debate electoral este lunes, por parte de un grupo de simpatizantes del Partido Aprista Peruano, la formación del difunto expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), su gran rival político.

Olivera, famoso por su furibundo ataque contra Alan García en el debate electoral de las elecciones de 2016, fue recibido con golpes en el automóvil por los seguidores apristas que estaban concentrados en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima.

En un mensaje publicado en redes sociales antes de iniciar el debate, el candidato del Frente Esperanza aseguró haber sido víctima de una "agresión aprista cobarde y delincuencia".

"Hemos sido agredidos. Insultos, intentos de romper las lunas, líquidos arrojados y personas subiendo a la tolva. Lanzaron humo rojo provocando asfixia. Robaron nuestras pertenencias", manifestó Olivera en su mensaje.

Ya en el debate, a Olivera le tocó debatir con Enrique Valderama, el candidato presidencial del Partido Aprista para estas elecciones, quien le dio de su propia medicina al lanzarle también un duro ataque en el que le acusó de haber sido cómplice de la corrupción del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) y de consumir drogas.

Con 35 candidatos presidenciales en contienda, el debate presidencial de las elecciones de Perú se realiza a lo largo de seis días, en sesiones de dos horas y media, y con grupos de entre once y doce aspirantes por jornada, cuya composición se ha determinado por un sorteo previo.

Tras las jornadas de la semana pasada, en las que los temas fueron la lucha contra la inseguridad y la corrupción, esta semana, los candidatos conversan sobre empleo, desarrollo y emprendimiento y educación, innovación y tecnología.

El formato del debate impide las interacciones entre todos los participantes en la sesión, ya que están divididos en ternas configuradas previamente por sorteo, con turnos de palabra muy cortos que deben saber aprovechar para atraer a un electorado con un importante número de votantes todavía indeciso para los comicios del domingo 12 de abril. EFE

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