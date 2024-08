Políticos y organismos internacionales condenaron el secuestro de Biagio Pilieri: “La verdad no se destruirá con cárceles llenas”

Biagio Pilieri (EFE/ Ronald Peña)

El secuestro de esta tarde del dirigente opositor Biagio Pilieri por parte de las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro despertó un fuerte repudio en políticos y organismos nacionales e internacionales, que abogaron por un cese de la persecución en el país.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó en sus redes sociales lo sucedido y exigió la “liberación inmediata” de Biagio y su hijo Jesús, quien lo acompañaba en el vehículo y habría sido víctima también del secuestro y llevado al Helicoide. “Reclamamos que el peso de la justicia caiga contra los autores materiales e intelectuales de este nuevo atentado del régimen a la libertad de los venezolanos”, sumó Almagro.

La líder disidente, María Corina Machado, también lamentó lo ocurrido y apuntó que “Biagio es un gran amigo y un gran aliado, un hombre que cuando da su palabra se compromete”. “Él sabía el riesgo que corría y aún así acompañó a los venezolanos en Caracas como un testimonio de responsabilidad y de entrega con esta causa. Este régimen ha perdido completamente el sentido de la realidad y esa es una señal más de su descalabro. ¡Ni un preso más! ¡Esto no tiene vuelta atrás y el mundo debe reaccionar!”, agregó.

Machado valoró que Pilieri acompañó a los venezolanos como un testimonio de responsabilidad y de entrega con la causa, a pesar de saber los riesgos que corría (X: @MariaCorinaYA)

La agrupación Jóvenes Con Venezuela, a la que pertenecía Jesús, también denunció “el secuestro del Coordinador Nacional Juvenil de Convergencia Venezuela y miembro de Jóvenes con Venezuela junto a su papá” y responsabilizó “a Nicolás Maduro y su régimen por lo que pueda ocurrirles”. El mensaje, publicado en su cuenta de X, estaba acompañado de una foto de cada uno de ellos en el que reiteraban que “hacer política no es delito”.

El dirigente de La Causa R, Andrés Velásquez, sumó que “esto es el horror, no hay causa, delito o motivo alguno para detenerlo; solo pensar distinto, pedir respeto a la soberanía del voto”, mientras que el político Henrique Capriles comentó que se trata de una “barbarie” y una clara muestra de “abuso de poder” y “terrorismo de Estado”. “La verdad no se destruirá con cárceles llenas, ni se hace la paz a punta de injusticias”, insistió.

La ex candidata Corina Yoris también recordó a muchos encarcelados -incluido Pilieri- y pidió “libertad para todos los presos políticos”, a lo que se sumó el ex gobernador de Táchira, César Pérez Vivas, quien compartió imágenes de la movilización de esta tarde y sostuvo que “el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución y en la Carta Internacional de los Derechos Humanos no es un delito” y, mucho menos, el desencadenante de este “terror, oprobio y barbarie”.

Así fue la persecución de Biagio Pilieri en Caracas

Por su parte, el Partido Demócrata Cristiano COPEI rechazó “la detención arbitraria” de los políticos y sentenció: “Ya basta de la persecución en Venezuela”.

Asimismo, la presidente de Primero Justicia, María Beatriz Martínez, sumó su repudio, reiteró la responsabilidad de la dictadura por su bienestar y alertó “a la comunidad internacional y a los organismos de defensa de los Derechos Humanos sobre esta situación”.