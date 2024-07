Los excesos de la Policía Nacional al ejercer funciones que son competencia del Plan República en Venezuela

Elecciones presidenciales en Venezuela - Los excesos de la Policía Nacional en Venezuela

La crisis de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en lo que a personal de tropa alistada y profesional se refiere, le impide cumplir con el Plan República exclusivamente con personal militar, por lo que han buscado apoyo en los civiles de la Milicia Nacional y en la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que no están preparados ni entrenados para responder a las exigencias de custodia y preservación del orden público en los centros electorales. La consecuencia son las denuncias por parte de los venezolanos que se enfrentan a la actitud irrespetuosa o abusiva de los policías.

El abogado, exparlamentario y dirigente político del estado Apure, Juan Francisco García Escalona, destacó en horas de la tarde de este 28 de julio, en el marco de las elecciones presidenciales que ha existido una serie de irregularidades con la PNB. ”La Policía Nacional Bolivariana no es parte del Plan República, pero aun así están dentro de los centros de votación, se han hecho parte de las mesas electorales”. A juicio de García, el problema es que los policías “no son profesionales, no están educados, no tienen las capacidades ni las herramientas para conducir un proceso ciudadano, que nos pertenece a los venezolanos, a los ciudadanos”. Le hizo un llamado al Alto Mando Militar y a las Fuerzas públicas del Estado “a que respeten el desarrollo cívico de este proceso. Este país es de todos los venezolanos, no solo de un sector”.

Los excesos de la Policía Nacional al ejercer funciones que son competencia del Plan República

Los militares

Aunque García Escalona se enfatizó en la Policía Nacional, y en efecto varios electores denunciaron el hecho, también los militares fueron motivo de conflicto al cometer excesos y abusos en muchos centros de votación.

Los excesos de las Fuerzas de Seguridad durante el Plan República en Venezuela

La Policía Nacional se encuentra, en muchos centros electorales, dentro de las aulas donde está la mesa de votación, lo cual no está permitido, pero por ser funcionarios policiales se imponen. Hay policías pidiendo ver la cédula de identidad del elector, intimidan a quienes se acercan a los centros de votación, usurpan las funciones del Plan República e incluso retan a los miembros de mesa que son la máxima autoridad.

Los militares, en algunos centros, han decidido abrirlos a su antojo, han retardado el inicio de la votación, imponen normas que no están en el reglamento, aunado a que no reconocen las credenciales de testigos de mesa. Muchos de esos casos han ocurrido en el interior del país. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) está reservada para actuar ante alteración del orden público.

@SebastianaB