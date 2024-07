El Grupo IDEA anunció el envío de cinco ex mandatarios latinoamericanos para observar las elecciones presidenciales de Venezuela

El grupo IDEA anunció el envío de cinco ex mandatarios latinoamericanos a las elecciones presidenciales de Venezuela (EFE)

La Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) anunció este sábado el envío de un grupo de cinco ex presidentes y ex vicepresidentes a Venezuela, en el marco de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 28 de julio. La comitiva llegará dos días antes del evento y permanecerá durante todo su desarrollo, con el objetivo de “acompañar al pueblo venezolano durante la jornada en la que elegirán al candidato que deba ejercer la presidencia de la República a partir del 10 de enero de 2025 y que tendrá lugar el venidero día 28″, indica el comunicado.

Los seleccionados para esta tarea son el ex presidente mexicano Vicente Fox, su homóloga panameña Mireya Moscoso, su par costarricense Miguel Ángel Rodríguez y el también ex jefe de Estado de Bolivia Jorge Tuto Quiroga. La quinta integrante será la ex vicepresidente de Colombia Marta Lucía Ramírez.

“Como firmes creyentes en la fuerza resiliente de la voluntad popular soberana y la visible disposición de la mayoría determinante de los venezolanos de lograr unas elecciones que les aseguren a todos la paz y la libertad, los ex presidentes llevan una palabra de esperanza, de solidaridad y de acercamiento a lo que aquellos decidan libremente, en un momento tan determinante de su historia”, suma el escrito difundido por la organización no gubernamental que se encarga de analizar los procesos y experiencias democráticas iberoamericanas, así como también reflexiona sobre las vías y medios que conduzcan a la democracia en países donde ha sido socavada, y vela por protegerla en sitios donde está vigente.

El expresidente boliviano Jorge 'Tuto' Quiroga será uno de los cinco que acompañará al pueblo venezolano durante las elecciones (EFE)

Previamente, los ex mandatarios de IDEA habían denunciado “la creciente represión” por parte del régimen de Nicolás Maduro y “la vulneración de las garantías de una elección presidencial libre y justa”, que incluyen entre otros los atentados contra los políticos de la Plataforma Unitaria Democrática.

“Si se le cierran los caminos a la democracia en Venezuela, el mismo continente estará aceptando que se sostenga la epidemia de los autoritarismos electivos que vienen acabando con la misma democracia y el Estado de Derecho, arguyendo la protección de sus pueblos y siguiendo estos a merced de la arbitrariedad y el despotismo (...) Estaremos, como siempre, al lado del pueblo venezolano”, habían manifestado en otro escrito.

A esto se sumó una declaración conjunta, este viernes, firmada por Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay, en la que manifestaban su preocupación por las condiciones previstas para la celebración de las elecciones, en las que se ha alertado por la posibilidad de sabotaje y fraude por parte del chavismo.

Los Gobiernos denunciaron “el hostigamiento y la persecución sistemática contra dirigentes y partidarios de la oposición venezolana”, así como la “detención arbitraria” de numerosos opositores, lo que constituye “una violación directa a los derechos fundamentales y al Derecho Internacional”.

Este viernes, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay condenaron la persecución del chavismo contra la oposición (EFE)

A continuación, exigieron la liberación de todos los presos políticos así como “la emisión de salvoconductos para los miembros de la campaña opositora que se encuentran asilados en la sede diplomática de Argentina en Caracas”, en un intento por respaldar su integridad frente a las amenazas del régimen.

Por otro lado, los países signatarios subrayaron que “en una democracia, la soberanía reside en la ciudadanía, por lo que la voluntad del pueblo debe poder expresarse sin intimidación y obstáculos” mientras que el resultado de las elecciones venideras debe ser “el fiel reflejo de la soberanía popular venezolana”.

La líder antichavista, María Corina Machado, agradeció el pronunciamiento de las naciones y aseguró que “los venezolanos valoramos enormemente este testimonio (...) en horas decisivas”. “Entienden, como los demás Gobiernos democráticos del hemisferio, que tenemos una oportunidad única y real de avanzar en una transición pacífica a la democracia”, agregó.

