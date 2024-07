María Corina Machado exigió a Maduro negociar una transición ordenada ante un posible triunfo opositor: “Vamos a arrasar”

María Corina Machado pidió a Maduro negociar una transición ordenada ante un posible triunfo opositor: “Vamos a arrasar” (REUTERS/Gaby Oraa)

La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó su deseo de que la dictadura de Nicolás Maduro negocie una transición ordenada ante una eventual victoria del antichavismo en las elecciones del 28 de julio. Machado, en declaraciones a la agencia de noticias EFE, afirmó que Maduro ha perdido la confianza y el respaldo del pueblo venezolano y ha optado por una estrategia de miedo y represión.

Machado, durante un evento político junto a Edmundo González Urrutia, el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), enfatizó la importancia de una negociación para facilitar una transición ordenada y sostenible.

“Vamos a un proceso delicado de transición y, por el propio bien del señor Nicolás Maduro y del resto de su estructura, espero que acepte un proceso de negociación”, afirmó la ex diputada ante miles de simpatizantes.

En los últimos discursos de Maduro, el dictador ha lanzado ataques verbales contra el candidato opositor, a quien no menciona por su nombre, pero se refiere a él como “viejo decrépito”. Machado calificó estas declaraciones como parte de la estrategia del miedo de Maduro, la cual considera “no le funciona”.

Además, la oposición ha enfrentado recientes acusaciones del Fiscal General impuesto por Maduro, Tarek William Saab, sobre supuestos planes de desestabilización, que involucraban a un grupo irregular colombiano.

La líder opositora de Venezuela desestimó estas acusaciones, calificándolas de fabricaciones del chavismo.

“Ellos fabrican unas narrativas, fabrican las pruebas, persiguen gente inocente y al final todo se cae”, sostuvo Machado, indicando que el chavismo ha denunciado numerosas conspiraciones en los últimos 25 años.

Machado dejó claro que, a su juicio, la falta de confianza y apoyo popular hacia Maduro será crucial en los próximos comicios. “Nosotros vamos a arrasar”, auguró, haciendo hincapié en la posibilidad de una victoria clara del antichavismo.

La ex diputada, que acompaña a González Urrutia en sus actos de campaña, fue elegida en primarias como candidata presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición antichavista, pero no pudo inscribirse en la contienda debido a una sanción de la Contraloría chavista, por lo que apoya al ex embajador.

Entretanto, González Urrutia acusó al régimen chavista, en el poder desde 1999, de haberse robado todo en el país, “menos la esperanza” de un cambio político que espera se materialice con su victoria en las elecciones del 28 de julio.

”Basta de tanto robo (...), se robaron todo, menos la esperanza que este 28 de julio será manifestada”, dijo el ex embajador frente a miles de simpatizantes que se reunieron en el estado Anzoátegui para escucharlo, junto a la líder opositora María Corina Machado.

El candidato opositor reiteró que, en caso de ganar los comicios, en su Gobierno “no habrá presos políticos, ni periodistas perseguidos, ni inhabilitados”.

”Trabajaremos desde el primer día para que dejen de vivir con apagones. Ellos (el chavismo) acabaron con toda la infraestructura eléctrica de este país”, prosiguió el opositor, en una región que vive apagones casi a diario desde hace más de 10 años.

A su juicio, “es increíble” que en Venezuela, que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, haya fallas de electricidad y escasez de combustible, al tiempo que consideró que la intermitencia en el suministro de agua potable que se vive en casi todo el país se debe a un intento de la dictadura para “humillar” a los ciudadanos.

”Ya basta de tanto maltrato. Destruyeron la industria petrolera que era referente en el mundo, pero eso también lo vamos a recuperar para beneficio de todos los venezolanos”, añadió.

González Urrutia -que lidera la intención de voto, según las encuestadoras tradicionales- se enfrentará a otros nueve candidatos el 28 de julio, entre ellos el aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, quien busca un tercer sexenio consecutivo.

(Con información de EFE)