Rafael Louzán: "No sería entendible que España no fuese la sede de la final del Mundial"

Rafael Louzán resaltó que Vigo y Valencia mantienen opciones para albergar partidos del Mundial 2030, subrayando que todas las decisiones finales dependen de la FIFA, que ya envió una delegación técnica a España para evaluar las candidaturas. Según consignó el medio de comunicación, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) transmitió el mensaje que los expertos de la FIFA compartieron tras su inspección, asegurando que existe un recorrido por delante en el proceso de selección. Louzán consideró que la Federación está cumpliendo adecuadamente con sus responsabilidades y recalcó que España está enfocada en organizar la mejor edición posible del torneo, en coordinación con las autoridades internacionales del fútbol.

Tal como publicó el medio, Rafael Louzán manifestó su convencimiento respecto a la idoneidad de España para convertirse en la sede de la final del Mundial 2030. "No sería entendible que España no fuese sede de la final del Mundial", expresó, dejando de manifiesto la confianza de la RFEF en la labor realizada para satisfacer los criterios de FIFA. Louzán hizo hincapié en la importancia de mantener el respeto hacia todos los países involucrados en la disputa por la organización de la final, en referencia concreta a Marruecos, que aspira también a ser el país anfitrión del partido decisivo.

Durante su comparecencia ante los medios en la zona mixta de La Cerámica, Louzán abordó también la ausencia de la Finalissima frente a Argentina, un encuentro esperado por aficionados y entidades, que no pudo concretarse en Catar ni en ningún otro escenario debido a la falta de acuerdo entre las partes implicadas. Según informó el mismo medio, el presidente de la RFEF explicó que desde el organismo español no se impuso ninguno de los requisitos que habrían podido bloquear la celebración de ese duelo. De acuerdo con sus palabras, la Federación española estuvo dispuesta a disputar el partido en cualquier lugar y momento, en la fecha y modalidad que establecieran la UEFA, la CONMEBOL y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Louzán recalcó con insistencia que España mostró un interés total por disputar la Finalissima, y señaló que la explicación sobre la falta de acuerdo debe ser aclarada por el lado argentino. Declaró que "hay una cuestión pendiente que habrá que aclarar, es un partido que los aficionados merecen". Además, agregó: "Que quede muy claro que España ha puesto todo para que esa Finalissima se pueda jugar. No hemos puesto ningún tipo de condición. Queda demostrado el interés que tuvo España en jugar ese partido. Si otros no lo han tenido, no lo sé. Vamos a jugarla en algún momento, quiero entender, y si no, nos veremos en el Mundial".

El responsable de la RFEF enmarcó su intervención en el contexto de la reciente victoria de la selección española por 3-0 ante Serbia en el estadio del Villarreal, lo que sirvió como escenario para tratar estos asuntos ante la prensa. Detalló que la Federación Nacional trabaja de manera constante y proactiva para cumplir con los estándares y requerimientos planteados por FIFA en el proceso de selección de ciudades y estadios sede para el Mundial 2030. Sobre esa base, reiteró su apuesta por que Vigo y Valencia cumplan los requisitos y puedan acoger algunos de los partidos, aunque reconoció que la decisión está en manos del ente rector internacional.

A lo largo de sus intervenciones, Louzán insistió en la importancia del papel de cada país en el consorcio organizador, subrayando que España está desempeñando su función, presentando toda la documentación y gestionando los preparativos conforme a lo solicitado por FIFA. Según reportó el medio, el presidente de la RFEF reiteró continuamente el mensaje de respeto hacia los otros postulantes y la disposición de España a trabajar conjuntamente para lograr "el mejor Mundial de la historia".

El medio también detalló que Louzán mostró su satisfacción con el avance de las inspecciones y la valoración positiva que la delegación de FIFA compartió tras su visita. Manifestó que, pese a que queda mucho trabajo pendiente, España mantiene el compromiso de mejorar y de asegurarse de que los requerimientos técnicos, logísticos y organizativos queden adecuadamente cubiertos. Durante sus declaraciones, evitó señalar motivos concretos sobre la falta de acuerdo con Argentina para la Finalissima, pero advirtió que la afición española mantiene la expectativa de que ese enfrentamiento pueda celebrarse en el futuro.

Por otra parte, señaló que el proceso de selección de sedes y ciudades anfitrionas genera una competencia entre España y Marruecos en lo relativo a la final del torneo, lo que implica una evaluación puntual de las infraestructuras, la logística y la capacidad de organización de ambos países. Reiteró que la decisión depende por completo de FIFA y que la postura de España parte de la premisa de respeto y colaboración hacia todas las naciones involucradas en la candidatura conjunta.

Rafael Louzán utilizó la ronda de prensa para transmitir un mensaje de confianza en el proyecto español, remarcando que la organización del Mundial de 2030 representaría una oportunidad de gran envergadura para el país. Destacó que la Federación trabaja con profesionalidad y de acuerdo con los requerimientos internacionales, a la espera de la decisión final de FIFA respecto a la sede de la final y el reparto de partidos entre las ciudades españolas propuestas.

El medio puntualizó que Louzán cerró su intervención con una declaración de intenciones sobre el propósito de convertir el Mundial de 2030 en una edición histórica, abarcando tanto el aspecto deportivo como el organizativo y logístico. Expresó que todos los esfuerzos de la RFEF están orientados a ese objetivo, y que España mantiene la postura de abrir el fútbol a todo el mundo, bajo el marco de los acuerdos y lineamientos internacionales que exige FIFA.