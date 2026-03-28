Ataque contra base saudí deja 10 heridos y daña aeronaves militares de EEUU, dice el WSJ

Washington, 27 mar (EFE).- Al menos diez militares estadounidenses resultaron heridos este viernes tras un ataque contra una base aérea en Arabia Saudí que provocó daños en aeronaves militares de Estados Unidos, en un nuevo episodio de la escalada del conflicto en Oriente Medio, de acuerdo con el Wall Street Journal.

El ataque impactó una instalación utilizada por fuerzas estadounidenses en territorio saudí, donde varias aeronaves sufrieron daños materiales, según reportes difundidos por el Wall Street Journal.

Las autoridades, citadas bajo anonimato, no han detallado la gravedad de las heridas, pero confirmaron que no se registraron víctimas mortales.

El incidente se produce en el contexto de las crecientes tensiones en la región vinculadas al conflicto con Irán, que ha derivado en ataques contra objetivos militares y estratégicos en distintos países aliados de Washington en Oriente Medio.

Fuentes militares citadas por el WSJ indicaron que se están evaluando los daños en las aeronaves afectadas, mientras se refuerzan las medidas de seguridad en bases estadounidenses en la región ante el riesgo de nuevos ataques.

Estados Unidos no ha atribuido oficialmente la autoría del ataque.

Washington y Teherán han iniciado conversaciones indirectas con la mediación de Pakistán, que podrían desembocar en un posible encuentro presencial en los próximos días.

Trump anunció el jueves que, para dar espacio a las negociaciones, pospuso hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas.

La guerra, en la que han muerto al menos trece soldados estadounidenses y que ha disparado el precio de la gasolina, es impopular en Estados Unidos, donde Trump hizo campaña a favor de mantener al país alejado de los conflictos externos, y ha acrecentado la fractura entre Washington y sus socios de la OTAN. EFE