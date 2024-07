El momento en que María Corina Machado se enfrentó a los policías que intentaron obstaculizar su movilización en Caracas

Video cortesía VPI TV

La líder opositora venezolana María Corina Machado se enfrentó a un grupo de agentes policiales que intentó detener su caravana este jueves en Caracas en el inicio de la campaña electoral para los comicios presidenciales.

La movilización partió desde el municipio Chacao, al este de la capital venezolana, pero poco después fue interceptada por la Dirección de Acciones Estratégicas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Un video difundido por el canal digital VPI TV muestra a los funcionarios solicitando los documentos del vehículo en el que se encontraban Machado y el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia. Machado descendió del camión y discutió con los funcionarios.

“Acá la autoridad soy yo porque este vehículo es mío”, expresó la ex diputada. A lo que el agente respondió: “Aquí no aparece su carnet de circulación. Solo estoy verificando los documentos del señor. No tengo nada con usted”.

Luego de revisar los papeles, el funcionario se los devolvió al conductor y Machado insistió en proseguir con la movilización: “Seguimos. Adelante. Quítennos motos, por favor, que estamos apurados”.

La movilización continuó su recorrido hasta llegar al sector de Chacaíto, escoltada por motociclistas, mientras Machado y González Urrutia saludaban a los transeúntes y conductores que manifestaban su apoyo con gritos y el toque de bocinas.

El jueves también circuló un video de un miembro de una marcha chavista que afirmó no votar por Nicolás Maduro y participar en la caravana oficialista por recibir un pago de 30 dólares.

Mientras Machado y González Urrutia avanzaban por Chacao, un grupo de motociclistas chavistas pasó cerca de la caravana y fue abucheado por los opositores.

La denuncia de un motociclista que participó en la marcha a favor de Maduro: "Nos pagan 30 dólares"

Uno de los motociclistas explicó su presencia en la caravana oficialista: “Esto es una estrategia. Nosotros no vamos a votar por él, pero son 30 dólares los que nos están pagando”.

Los motociclistas chavistas lograron evadir un cordón de la PNB y se adentraron en la concentración opositora, recorriendo la avenida Francisco de Miranda en dirección a Chacaíto, donde se desplazaba la caravana de Machado. No hubo enfrentamientos ni incidentes, e incluso algunos motociclistas chavistas saludaron a Machado y González.

24 días “difíciles y delicados”

La ex diputada opositora aseguró que el país tiene por delante los “24 días más difíciles y delicados” de su historia, por lo que consideró que cada paso debe darse “bien” y “responsablemente”.

“Como sociedad hemos sufrido mucho, hemos perdido mucho, pero también hemos aprendido”, dijo a varios medios la líder opositora, quien se encontraba sobre el vehículo que encabezó la multitudinaria marcha en respaldo al candidato de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia.

Asimismo, la antichavista expresó sentir una “emoción y una responsabilidad enorme”, y aseguró que están “preparados para defender la soberanía popular”.

Horas antes, González Urrutia, en su primer mensaje de campaña, dijo que aspira a liderar una transición sin exclusión en caso de ganar las elecciones, en las que también competirá el actual dictador, Nicolás Maduro, quien busca un tercer sexenio en el poder.

Asimismo, consideró también que un cambio político en la nación petrolera, gobernada por el chavismo desde 1999, “necesitará estructuras y alianzas” que podrán reforzarse en 2025, cuando se prevén elecciones de un nuevo Parlamento -actualmente controlado por el chavismo-, así como de gobernadores y alcaldes.

Según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la campaña presidencial finalizará el próximo 25 de julio, tres días antes de los comicios, en los que competirá una decena de candidatos, nueve de ellos opositores.

