Unos privilegiados con riquezas, otros en la pobreza absoluta: los militares que intentaron el Golpe de Estado hace 32 años en Venezuela

El coronel Javier Centeno, uno de los oficiales del 4F, en un audio que envió a un amigo suyo antes de morir en la pobreza

Desde todos los estados del país, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) trasladó, en cientos de autobuses hasta la capital, Caracas, a personas, la mayoría de ellas pertenecientes a la estructura partidista y funcionarios públicos, incluyendo militares, para el acto de los 32 años del intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 (4F). Figuras claves de esa no estuvieron presentes; el ex ministro y general Miguel Rodríguez Torres está en el exilio, el ex gobernador y capitán Ronald José Blanco La Cruz de muy bajo perfil, otros, han muerto en situaciones terribles.

El privilegio del pequeño grupo de altos jerarcas del 4F, que han permanecido en el poder, y que les ha permitido el goce de recursos, escoltas, propiedades, vehículos, vacaciones y lujos, de ellos y sus familias, dista mucho de lo que vive el resto de los militares que se levantaron contra el gobierno constitucional en 1992, algunos han muerto en la miseria y otros atraviesan por graves crisis de todo tipo. La muerte del coronel Francisco Javier Centeno es parte de ello.

El evento del 4F en el 2024 fue en Miraflores, y tuvo como figura central a Nicolás Maduro Moros, que aunque no pertenece al grupo de los que dieron el fallido Golpe, sí estuvo rodeado por los más cercanos al poder; el mayor general Jesús Suárez Chorurio abrió el acto. Diosdado Cabello hizo un evento aparte, en el llamado Cuartel de la Montaña, sitio en el que fue velado y enterrado Hugo Chávez.

No estaban allí todos los que son, ni son todos los que estaban, de los militares que ese 4F de 1992 utilizaron las armas de la República para intentar derrocar al entonces presidente Carlos Andrés Pérez, y que terminó siendo un golpe fallido, que aún así causó un impacto brutal contra la institución castrense, cuyas cifras iniciales, según el entonces Ministro de Defensa, Fernando Ochoa Antich, fue de 14 militares muertos, 53 heridos, más de mil detenidos y gran cantidad de daños a estructuras gubernamentales, incluyendo el Palacio de Miraflores. Las cifras de muertos y heridos fueron más elevadas, incluyendo civiles como bajas colaterales.

Varios de los 4F que se mantienen en el poder

Nicolás Maduro, en los actos del 32 aniversario, pide a los asistentes que cuando regresen a sus casas “prendan una velita, pongan una foto de Chávez, rezan un padrenuestro y le dan las gracias para llenarlo de la luz y las bendiciones del pueblo”; es una manera de divinizar la imagen de quien instauró la revolución bolivariana, lejos de lo que ha pretendido el movimiento de los febreristas de venderlo como un héroe militar o patriota al nivel del Libertador Simón Bolívar.

“Estamos del lado correcto de la Historia”, dijo Maduro, con una frase que en Venezuela hizo popular el entonces preso político de la oposición, Leopoldo Eduardo López Mendoza. Y lo más relevante es que advirtió a la oposición: “El equipo gana y vamos a ganar por las buenas o por las malas”, la misma frase que ha repetido, en varias oportunidades, Diosdado Cabello Rondón y Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional,

En el evento se instaló un grupo de música, que se activaba ante cada canción que Maduro cantaba, algunas del cantautor venezolano Alí Primera, así como partes del “Himno de la Federación”, como se llama a un canto popular, que, durante la Guerra Federal en Venezuela, entonaban quienes aupaban a las tropas que luchaban contra la oligarquía conservadora.

Habló de las inclemencias que aseguró se pasó desde el 2017 hasta el 2021. “Cuando resistimos comiendo ñame, yuca, mango, sardina, ¿Y nos rendimos? Jamás nos rendiremos frente al imperio y la oligarquía”.

Nicolás Maduro aseguró que ni por las buenas ni por las malas se irán del poder

Caracterizó el chavismo como “el bolivarianismo del Siglo XXI, es el socialismo cristiano para los siglos que están por venir. También somos Cristo viviente, sufriente, lleno de esperanza en la buena nueva, somos el pueblo del hijo redentor, yo soy hijo de nuestro señor Jesucristo y si estoy aquí es porque él me bendice y me protege, y no han podido conmigo ni con ustedes porque Cristo está con nosotros. Dios con nosotros. Marxista, bolivariano y cristiano, es decir chavista del siglo XXI. Soy Nicolás Maduro, primer presidente chavista de la patria”.

En la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se preparó para celebrar ese 4F, actividades de trote en determinados cuarteles del país. Y no faltaron los mensajes del Ministro de la Defensa y del Comandante Estratégico Operacional (Ceofanb), GJ Domingo Hernández Lárez, para quien el 4F “nos recuerda al mejor sistema de gobierno es aquel que proporciona la mayor suma de felicidad a la nación”.

Los líderes

El 4F tuvo cinco comandantes, uno de ellos, José Miguel Ortiz Contreras, murió en 1995; Hugo Chávez terminó como único líder en la presidencia. De los otros comandantes, solo sigue activo con la revolución, Francisco Javier Arias Cárdenas, quien tiene el cargo de embajador de Venezuela en México, aunque con muy poca visibilidad. En el caso de Yoel Acosta Chirinos ha tenido vaivenes con el gobierno durante los 25 años que tiene la revolución bolivariana.

En una entrevista, realizada por el periodista Pacífico Sánchez, para el diario El Impulso, publicada el 4 de febrero del año pasado, Acosta Chirinos reconoció que “a mí una de las cosas que me impulsó a participar en la insurgencia fue precisamente llevar a cabo la lucha contra la corrupción del gobierno de la cuarta república. Y ese peligro lo veíamos en el nuevo gobierno Urdaneta y yo”, dijo en alusión al otro comandante del 4F Jesús Urdaneta Hernández.

A los militares los sacaron a trote de los comandos para celebrar el 4F

“Urdaneta, quien era jefe de la Disip, le hacía seguimiento al dinero que se manejaba en la administración pública y le informaba a Chávez del dinero que era llevado a los llamados paraísos fiscales con pruebas, pero Chávez no lo quería creer. Pedía más pruebas y más pruebas, y más pruebas y más pruebas le entregaba Urdaneta, pero él no tomaba ninguna decisión hasta que Urdaneta terminó renunciando a la Disip (actual SEBIN) y la cosa se puso más agria. Y no se tomó en cuenta la corrupción”.

Jesús Ernesto Urdaneta Hernández llegó a reconocer, en una entrevista que le hiciera el historiador Agustín Blanco Muñoz, que “Chávez le ordenó al ministro Ignacio Arcaya que le diera 300 mil dólares a la guerrilla colombiana”.

También consideró, en otra entrevista, que el 4F fue un gran error “porque devino en todo esto. Hoy día, con la experiencia que uno va acumulando. Tomé un atajo que no se debe tomar. Como joven que era, en aquel momento, yo sentí que si seguía dentro de la Fuerza Armada sin hacer nada, me hacía cómplice y por eso fue que actué. Y de esa misma forma me sentí en el primer gobierno de Chávez, porque si me quedaba ahí me hacía cómplice y por eso renuncio y lo enfrento”.

Fue tajante en decir que no repetiría el 4F “en ninguna circunstancia y menos aun viendo el destino que le han impuesto a nuestro país este gobierno”, agregando que el pueblo pensó que “era una gente seria que venía a recuperar el país, y lamentablemente no fue así”.

Remata Urdaneta diciendo que “los militares no están para alzarse. Los militares están para que se respete la institucionalidad, que cumplan con su misión que es la defensa y seguridad del país”.

Los comandantes del 4F, cuando estaban unidos. Desde la izquierda, Arias Cárdenas, Hugo Chávez, Yoel Acosta y Urdaneta Hernández

El intento de Golpe

Ese 4F Hugo Chávez se erigió como el líder de la asonada militar, cuando apareció frente a las cámaras, con su uniforme, y pidiéndole al resto de militares alzados, que se rindieran. Ninguno de los participantes en ese intento de Golpe de Estado jamás pidió perdón a las víctimas, nunca asumieron los hechos como ataque a las instituciones y, en lugar de asumir con humildad el grave hecho de intentar un Golpe de Estado, han pretendido justificarlo como un acto heroico.

Solo unos fueron a la cárcel por poco tiempo ante un delito tan grave, algunos recluidos en el Cuartel San Carlos de Caracas y luego enviados a la Cárcel de Yare, estado Miranda, donde se les facilitó entrevistas con periodistas, abogados y admiradores. Ninguno de ellos fue torturado, menos aún les quitaron los bienes, tampoco sus familias fueron torturadas o encarceladas, por el contrario, se les permitía visitas en condiciones privilegiadas para las celebraciones.

Diosdado Cabello llegó a confesar públicamente que, estando preso en el Lino de Clemente, en una de esas visitas, en octubre 1992, su esposa Marlene va a celebrar en la cárcel el cumpleaños de uno de sus hijos. “Marlene llega cargada con su piñata y el niño llevaba una sillita. Marlene metió, en esa piñata, cinco granadas. No metió whisky, sino cinco granadas, porque venía el 27 de noviembre”, dijo en alusión al nuevo y fallido intento de golpe del 27N.

Agregó que “en esa silla que mi hijo llevaba, las paticas de esa sillita de plástico se sacaban; en esas paticas nosotros acumulamos, todos los fines de semana o cuando había visita, explosivos, porque nosotros nos íbamos a defender adentro, porque nosotros teníamos que escaparnos”, confesó Cabello en un programa del canal oficialista VTV.

Diosdado Cabello habla sobre las granadas y explosivos que su esposa ingresaba a la cárcel para que ellos se fugaran después del golpe del 4F

Ni una disculpa

A consecuencia del Golpe Militar fallido del 4F, el Tribunal Militar de Caracas juzgó a 133 oficiales, señalando a 24 de ellos como los principales responsables. En la Fuerza Armada les abrieron un proceso de investigación a casi mil militares. La gran mayoría de las causas judiciales fueron cerradas. El entonces presidente Rafael Caldera indultó a los del 4F que solo estuvieron dos años en prisión y fueron dados de baja de la institución armada.

Ni siquiera por estar demostrado que ejecutaron un intento de Golpe de Estado, que usaron armas de la República y quebrantaron las bases legales de la Fuerza Armada, a ninguno de ellos se les sometió a actos deshonrosos, como el anunciado por el Ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López, el 23 de enero de 2024 al manifestar que fueron expulsados y degradados 18 profesionales militares, sin el mínimo proceso judicial, pero que según él cometieron actos “que van en contra de los principios republicanos y democráticos; no dudaremos en aplicar la ley a los traidores porque el engaño y la deslealtad implican el quebrantamiento de las leyes del honor militar”.