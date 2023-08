Hay tantos generales en Venezuela que 26 de ellos fueron nombrados para la Milicia, base electoral del PSUV

Se renovaron algunos jefes estadales de la Milicia

Hay tantos generales en Venezuela que todos los estados del país tienen como jefe de la Milicia a un General de Brigada, aún cuando la Milicia Nacional Bolivariana no aparece constitucionalmente como uno de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), porque la Constitución señala expresamente que sus únicos componentes son: el Ejército, la Aviación, la Armada y la Guardia Nacional. No solo es que así ocupan a 26 altos oficiales, sino que absorbe un altísimo porcentaje del presupuesto muy por encima de los verdaderos componentes. En realidad, el presupuesto de la Milicia no es más que una manera de ocultar el financiamiento de la plataforma electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), así le pagan a la militancia con la excusa de ayudar a los venezolanos.

Si bien es cierto que hay milicianos convencidos de la necesidad de mantenerse activos y entrenados, es una ínfima minoría, de los millones que están en lista. A otros, que son irregulares de organizaciones armadas y que se preparan como grupos de choque, la Milicia les permite encubrirse tras la fachada de la legalidad. La gran mayoría se limita a cobrar mensualmente.

Lo que estipula de manera expresa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente, en su artículo 328, es que “la Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica”.

Hugo Chávez ideó la Milicia con un concepto distinto, porque lo pensó como la montonera o el ejército paralelo ante la contingencia que pudiera volver a surgir de los cuarteles, después de lo ocurrido el 11 de abril de 2002, cuando un grupo de militares y civiles lo sacaron del poder. Nicolás Maduro, por su parte, solo se asegura la base electoral.

Cuando la ilegal e ilegítima de origen Asamblea Nacional Constituyente (ANC) funcionó, por más de tres años, desde el 4 de agosto de 2017 hasta el 18 de diciembre de 2020, sin cumplir la función para la que fue nombrada, en medio de un turbio proceso, más allá de usurpar los poderes de la Asamblea Nacional que la mayoría opositora al chavismo ganó en el 2015.

La ANC soilo permitió que la dirigencia política de la revolución ocupara puestos para cobrar salarios, asumiera funciones sobre los demás poderes públicos, ejerciera la arbitrariedad del poder y se inventaran la Ley Constitucional que no es parte de la estructura del orden legal del país; con ese absurdo recurso le dieron “legalidad” a la Ley Constitucional de la Fuerza Armada, con la única intención de incluir a la Milicia Bolivariana como un componente de la Fuerza Armada, violando la Constitución Bolivariana. La intención siempre fue darle visos de legalidad a la millonaria asignación de recursos de la Fuerza Armada que se destinan a la Milicia.

Generales en la Milicia

Con la Resolución 52369, del 17 de agosto de 2023, suscrita por el Ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López, se indica los generales que estarán al frente en cada estado a través de las ZODI de la Milicia, según las regiones Integrales.

La Dirección de Medios de Milicia de la Región Occidente, que contempla las ZODI de Milicia en los estados Lara, Falcón y Zulia:

División de Milicia Bolivariana Zona Operativa de Defensa Integral Zulia: asume el General de Brigada (GB) Miguel Felipe Gil Pino, quien viene de comandar la 11 Brigada Blindada “General de Brigada Pedro José Ruiz Rondón”, y así sustituye al GB Gibson Mayer Pabón Medina.

Milicia ZODI Lara: el GB Wilmer Octavio Herrera Manrique, es ratificado.

Milicia ZODI Falcón: permanece el Contralmirante Juan Sebastián Arias González.

En la Milicia Región Los Andes :

Milicia ZODI Táchira: fue nombrado el GB Lexiles Antonio Rivas Ceballos, en reemplazo del GB Gabriel Yldemaro Gli Pereira.

Milicia ZODI Mérida: el nuevo jefe miliciano es el GB Manuel Emilio Belzarez Escobar, quien sustituye al GB Luis Gonzaga López Romero.

En la Milicia ZODI Trujillo permanece el GB César Javier Muñoz.

Región Los Llanos, que comprende cinco estados del país :

Milicia ZODI Portuguesa, fue ratificado el GB Enrique D’león Santana Salazar.

Milicia ZODI Cojedes: fue nombrado el GB Gherson Francisco Chacón Paz, quien reemplaza al GB Engelbert Aldhoux Franco García.

Milicia ZODI Barinas: asume el GB Pablo Augusto Rosas Peinado, en reemplazo del GB Erich Rafael Gómez Barreto.

Milicia ZODI Guárico: ratifican al GB Efrén De Jesús Flores Méndez.

Milicia ZODI Apure, el nuevo jefe es el GB José Lucindo De La Cadena Toledo, y sale el GD Armando José Carrillo Peñaloza.

La Dirección de Medios de Milicia Región Central, abarca tres estados que corresponden a cada una de las Zona Operativa de Defensa Integral :

Milicia ZODI Yaracuy, el GB Gabriel Yldemaro Gil Pereira toma el mando en reemplazo del GB José Manuel Gregorio Sifontes García.

Milicia ZODI Carabobo, es ratificado el GB Daniel Enrique López Barrios.

Milicia ZODI Aragua, ratifican al GB Otoniel Díaz Parra.

En la Región Capital, tenemos :

En la Milicia Zodi Capital, ratificado el GB Braulio José Vásquez Arocha.

Milicia Eje Montaña ZODI Miranda, permanece el GB Humberto De Las Mercedes Guglielmelli Morey.

Milicia Eje Costero ZODI Miranda, quien estuvo como jefe de la Brigada 13 de Infantería Motorizada, en Paraguaipoa (Zulia), GB William Rafael Pinto Pineda, ahora ocupa el comando de la milicia en el estado Miranda, reemplazando al GB Óscar Vicente Pérez Mujica.

Milicia ZODI La Guaira, GB Walner Humberto Vivas Méndez, en sustitución del GB Wilfredo Luis Brito Pereda.

Dirección de Medios de Milicia Región Oriental :

Milicia ZODI Monagas, GB Luis Gonzaga López Romero, quien reemplaza al GD Eduardo José Alayón Rodríguez.

Milicia ZODI Anzoátegui, el Contralmirante Beder José Ledezma Castillo, fue ratificado.

Milicia ZODI Sucre, continúa el GB Jesús Antonio Linares Andrade.

En la Milicia Región Guayana :

Milicia ZODI Delta Amacuro, asume el GB Wilfredo Luis Brito Pereda, quien sustituye así al GB William Rafael Pinto Pineda.

Milicia ZODI Bolívar: continúa el GB Eddy José Malavé González.

Milicia ZODI Amazonas: fue nombrado el GB Richard Ramón Romero Flores, quien reemplaza al GB Jesús Alberto Guacarán Milano.

En la Dirección de Medios de Milicia Región Marítima e Insular :

Milicia ZODI Nueva Esparta, GB Engelbert Aldhoux Franco García, en sustitución del GD Jesús Álvaro Casanova Salinas.

