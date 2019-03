Por otro lado, para la médica veterinaria Chavez no existen razas asesinas: "Todo se relaciona con el fin de la crianza del animal. Si la crianza es inadecuada, el humano genera una especie de bomba que no sabe cuándo se puede llegar a detonar. En todos los casos, el perro ataca porque algo pasó en ese momento preciso, ya que los animales no tienen memoria de venganza o rencor. Lo que no debe olvidar nunca el humano es que el origen del perro es el de un animal salvaje ".