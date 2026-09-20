Cortes y desvíos por la Maratón de Buenos Aires: cierran accesos a la autopista Illia y avenidas clave

La Maratón Internacional de Buenos Aires 2026 se correrá este domingo 20 de septiembre, con largada en Figueroa Alcorta y Dorrego (Prensa Media Maratón )

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La Ciudad presenta este domingo una circulación condicionada por la llegada de más de 16 mil corredores a la Maratón de Buenos Aires 2026. La competencia de 42 kilómetros —larga a las 7:00 desde el cruce de las avenidas Presidente Figueroa Alcorta y Dorrego— obliga a implementar varios cortes de tránsito.

La prueba reúne a 16.384 participantes de 64 países y atraviesa sectores de Palermo, Recoleta, el centro porteño, Puerto Madero y La Boca. Por ese motivo, hay restricciones sobre avenidas, calles y accesos a la autopista Illia. Los conductores deben prever demoras, cambios en los recorridos habituales y cierres momentáneos a medida que avance la carrera.

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Un mapa de Buenos Aires detalla los cortes totales de tránsito y cierres de la Autopista Illia previstos para el 19 y 20 de septiembre. (Gobierno de la Ciudad)

La organización prevé que la actividad en la zona de largada comience desde las 5. Los sanitarios, lockers, guardarropas y el espacio para bicicletas estarán disponibles desde esa hora, mientras que los corredores ingresarán de forma progresiva a los corrales. La salida de los atletas con discapacidad está fijada para las 6:57 y la partida principal será tres minutos después.

Los accesos a la autopista Illia, cerrados entre las 7 y las 14

Uno de los puntos que concentra las principales restricciones es la autopista Illia. Tanto los accesos como las salidas permanecerán cerrados entre las 7 y las 14 del domingo, dentro del operativo dispuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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Más de 16 mil corredores de 64 países participarán de la competencia de 42 kilómetros por las calles porteñas (Prensa Media Maratón )

El cierre coincide con las horas de mayor circulación de atletas en los tramos cercanos a la zona norte y el centro de la ciudad. La medida alcanza a quienes habitualmente utilizan esa traza para conectar Palermo, Belgrano, Núñez y el área céntrica.

También hay limitaciones en la avenida Presidente Figueroa Alcorta, donde está ubicada la largada. La rama norte de esa avenida quedó interrumpida entre las vías del Ferrocarril Mitre y la avenida Dorrego desde las 22 del sábado hasta las 14 del domingo.

A su vez, el sector de Figueroa Alcorta comprendido entre Dorrego y Julio A. Noble presenta un corte más extenso: comenzó a las 9 del sábado y se mantendrá hasta las 14 del domingo. Ese tramo es uno de los más afectados por el montaje previo, la concentración de los participantes y el desarrollo de la competencia.

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Qué calles estarán cerradas durante la Maratón de Buenos Aires

El dispositivo de tránsito incluirá interrupciones totales en distintas zonas del recorrido. En el centro porteño, la calle Carlos Pellegrini estará cerrada entre la avenida Corrientes y Lavalle desde las 4 hasta las 14 del domingo.

La actividad en la zona de largada comenzará a las 5, con servicios para los participantes y el ingreso progresivo a los corrales (Prensa Media Maratón )

La avenida Presidente Roque Sáenz Peña también tendrá restricciones. El tramo entre Maipú y Teniente General Juan D. Perón permanecerá sin circulación desde las 3 hasta las 14. Ese horario contempla tanto la preparación de la competencia como el paso de los corredores por el área céntrica.

En Puerto Madero, la calle Mariquita Sánchez de Thompson será otro de los puntos alcanzados por el operativo. El corte entre la avenida de los Italianos y la avenida Intendente Hernán Giralt comenzará a la medianoche del domingo y finalizará a las 14.

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Las autoridades además informaron que habrá cortes totales, momentáneos y sucesivos entre las 4 y las 13:30 sobre distintos sectores del circuito. Estas interrupciones se aplicarán según el avance de los atletas y la liberación progresiva de las calles una vez que pase el último corredor.

Los atletas con discapacidad partirán a las 6:57, antes de la salida principal prevista para las 7

No se detallaron rutas alternativas específicas para cada tramo. Por eso, quienes deban circular por Palermo, Recoleta, el Microcentro, Puerto Madero o La Boca deberán consultar el estado del tránsito antes de iniciar el viaje y considerar vías alejadas del recorrido de la maratón.

La carrera partirá desde Palermo y recorrerá varios barrios porteños

El circuito de la Maratón de Buenos Aires 2026 comenzará en Figueroa Alcorta y Dorrego. Desde allí, los participantes atravesarán zonas representativas de la ciudad, con paso por Palermo, Recoleta, Puerto Madero y La Boca.

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La carrera tendrá una largada escalonada. El corral destinado a atletas con discapacidad partirá a las 6:57. Los grupos de élite saldrán a las 7:00 y a las 7:01, mientras que el resto de los corredores ingresará a la prueba según el tiempo de carrera declarado al momento de la inscripción.

La carrera atravesará Palermo, Recoleta, el centro porteño, Puerto Madero y La Boca (Jaime Olivos)

La entrega de premios está prevista para cerca de las 10, aunque el cierre oficial de la competencia será a las 13. El cronograma explica que los cortes se extiendan varias horas después de la partida, ya que el recorrido debe permanecer resguardado hasta que finalice la participación de todos los inscriptos.

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La prueba cuenta con el sello World Athletics Label y tendrá atletas de élite de Kenia, Etiopía y Ruanda. En la rama masculina, diez corredores llegan con marcas personales inferiores a las 2 horas y 9 minutos. Entre ellos figura el keniano Bethwel Kibet Chumba, cuyo mejor registro es de 2 horas, 4 minutos y 37 segundos.

En la competencia femenina, la etíope Sintayehu Lewetegn Hailemichael encabeza la nómina con una marca de 2 horas, 22 minutos y 36 segundos. La presencia de atletas internacionales se suma a una convocatoria local amplia: 10.615 corredores argentinos participarán de la jornada.

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