La liga de los bartenders en Argentina: quiénes son y por qué se convirtió en una profesión inspiradora

La liga: ellos alumbran el camino de las nuevas generaciones y plantean que esta labor debe tener a la hospitalidad y a la sustentabilidad como banderas. Son (de izquierda a derecha) Sebastián García, Mona Gallosi, Adriano Marcellino y Martín Suliman

La profesionalización de los bartenders en la Argentina es un hecho evidente. No solo por el talento que se ha concentrado en el país, sino porque los profesionales de la coctelería han entendido que su labor va más allá de crear y conjugar tragos y bebidas innovadoras. La hospitalidad, el servicio, una visión sustentable y la industria con acertados criterios de comprensión y apoyo de este momento sociohistórico son hitos clave para asegurar y mantener el éxito a largo plazo.

El caso argentino es paradigmático, liderando en cantidad de talento y bares emblemáticos en la región de América Latina y en cada competencia mundial se escala a un liderazgo global. “Hay más bartenders que médicos, hoy”, es un chiste que refleja la realidad de una profesión que se ha vuelto aspiracional y a la vez una salida laboral concreta para muchos jóvenes. Esto se ve reflejado en el éxito de las capacitaciones con un fuerte tono federal, como la última Campari Academy en Salta capital, que atrajo a más de 120 jóvenes bartenders en formación. Para escuchar y aprender de los que saben y sobre todo comprender que con esfuerzo y mucho trabajo tocaron la cima de las copas.

Para amplificar y rubricar este escenario virtuoso actual la reunión en Salta fue perfecta: una constelación de talentos inspiradores, una verdadera liga de bartenders que tiene entre sus condecoradas filas a Seba García, Mona Gallosi, Martín Suliman y Adriano Marcellino fueron los protagonistas de la segunda edición 2024. Ellos explicaron, inspiraron y contaron todos sus secretos de cómo ser y formarse para ser un gran profesional detrás de las barras.

La liga de los bartenders, por dentro

En Argentina, la figura del bartender ha evolucionado significativamente en la última década, convirtiéndose en una profesión con salida laboral para muchos jóvenes (Imagen ilustrativa Infobae)

Sebastián García, conocido como “El Cantinero”, cómo a él mismo le gusta llamarse. Desde muy chico hasta hoy lo mueven sus convicciones y pasiones. Quería ser el mejor detrás de una barra, y lo logró. Es reconocido por sus pares, por los consagrados y también por los nuevos como entre los mejores del país por su talento en la coctelería. Pero Seba tiene algo más: una habilidad extra para entender la psicología de las personas: sabe exactamente qué y cuándo quieren beber. Es un Don. Aunque puede ser denominado mixólogo, García prefiere definirse como cantinero, destacando la esencia de su profesión.

Juntando sus últimos emprendimientos, ser el director creativo de Presidente Bar y el modernísimo Nob3l en Parque Leloir, este año Infobae sin dudarlo lo denominó como el mejor bartender de Argentina.

García es admirado por las mejores firmas y barras del mundo, que valoran no solo su destreza en la preparación de bebidas, sino su capacidad para ofrecer una experiencia completa de hospitalidad, elegancia y conocimiento. “Siempre me gustó relacionarme con las personas. Entrené mucho para dirigir y estar en servicio. Quise trabajar en la barra porque se puede combinar la coctelería con las técnicas de la cocina y, especialmente, es posible ofrecer una hospitalidad cara a cara con la persona, para ver de cerca sus sensaciones y evaluar si la está pasando bien”, dijo García en diálogo con Infobae recientemente.

Seba García conjuga la labor de un bartender con la de director creativo para imprimir cada uno de sus proyectos de hospitalidad

“Nuestro trabajo es mostrarle al cliente que hay un mundo de ingredientes que quedan increíbles en un vaso. Hoy en día, un cóctel ideal es aquel que oficia como un conector con la persona”, agregó.

Mona Gallosi rompió todos los moldes, los techos y las copas de cristal conocidos. Es la mujer referente de la coctelería argentina y de la región. Un territorio hasta hace muy poco tradicionalmente dominado por hombres.

Desde su patagónica Cipolletti natal es un verdadero torbellino de talento. Además su historia de vida es un manual de resiliencia, perseverancia, y belleza. Tiene esa belleza que no distrae, solo potencia su talento natural y por eso mismo encandila. Mona es magnética entre copas y sin ellas.

Con todo eso y mucho trabajo construyó su marca. Y eso es lo que le cuenta a los que se asoman a la coctelería con cierta candidez y una especie endiosamiento por la noche, los tragos y el glam. Una difícil alquimia que Mona sabe combinar como pocos.

Con una pasión innata por la creatividad, la excelencia y el estilo, Mona se ha convertido en una referente en su campo (Instagram)

Llegó a Buenos Aires desde Río Negro, hace más de 25 años, y poco a poco logró construir con su nombre una marca propia que la consagró como bartender y empresaria gastronómica. Su camino no fue fácil, pero su compromiso con la creatividad, la vanguardia y el trabajo en equipo la mantuvo enfocada. Hoy dirige el sugestivo y cosmopolita bar Punto Mona, donde condensa todo su ADN y sus múltiples intereses de los que se nutre: la música, la moda -ella también es diseñadora de modas- , el arte y más.

“Al principio se sentaban en la barra hombres de 40 o 50 años y me pedían que llamara al bartender. Cuando les decía que era yo, no me creían, me decían ‘no nena, dale, vos no sabés’. Y yo les decía que probaran, que si no les gustaba el siguiente cóctel era gratis, y, de esa forma, con una sonrisa, los fui conquistando. Esos clientes que al principio no querían saber nada, hoy me escriben por Instagram o me los cruzo en la calle y se acuerdan de mis tragos”, evocó Gallosi anteriormente en diálogo con Infobae.

Adriano Marcellino casi que le dedicó su vida y sus pasiones a seguir la ruta del whisky por el mundo. Con más de 25 años de experiencia en el área de bebidas, acumuló experiencia por Estados Unidos, Inglaterra y Noruega. Actualmente es propietario de Brukbar en el porteñísimo barrio de Palermo. Su trayectoria internacional y su profundo conocimiento del whisky lo han posicionado como un referente muy valioso en la industria.

Considerado un dandy clásico del bourbon -el ideal para crear cócteles- y el scotch, entre otras familias de whiskys, Marcellino acumuló experiencia y saber en ciudades fascinantes y determinantes para esta bebida como Londres, Escocia, Irlanda, entre otras. Su rol como capacitador del Museo del Whisky en Argentina destacan su dedicación e innovación en ese segmento.

Detrás de la barra, Adriano Marcellino despliega no solo sus habilidades asociadas al whisky sino un vasto conocimiento de los secretos de la coctelería (Instagram)

Martín Suliman se lo puede considerar un emblema de la constancia, el servicio y la capacitación para llegar a la cima; y a la vez, dar (devolver) a los que vendrán. Nacido y criado en La Pampa, encontró su lugar en el mundo -desde donde brilla y trabaja como uno de los educadores para bartenders más reconocidos- en la prolífica provincia de Córdoba.

Comenzó su carrera en la coctelería durante su adolescencia. Su formación tuvo lugar en la década del 90. En 2001, se mudó a Río Cuarto, Córdoba, para estudiar y trabajar en la barra de varios boliches emblemáticos.

En 2006, fundó Limón y Menta Barras Móviles y en 2020, en plena pandemia, realizó su sueño de fundar Ámbar Academy, su propia academia de coctelería. Actualmente, Suliman se siente feliz de haber confiado en su proyecto desde el inicio. Él se destaca por su rol como educador y su comprensión del verdadero significado del servicio y la hospitalidad.

Martín Suliman enseña con el ejemplo y lidera su propia academia de coctelería

La ruta federal de la coctelería

El 47% de las decisiones del consumidor en el bar están influenciadas por el bartender, según un estudio global realizado por la consultora Metrix Lab: Consumer Insights & Market research.

Con esta realidad sobre la mesa, la industria de la coctelería ha jugado un papel crucial en la profesionalización y el crecimiento de los bartenders, siendo un eslabón insoslayable en su desarrollo.

Sin dudas, la industria no solo apoya a las nuevas generaciones, sino que también les brinda oportunidades y capacitaciones esenciales para su éxito.

El bartender Charly Artale, con el inconfundible y orgulloso acento cordobés natal, ahora es el responsable de que la Campari Academy Argentina recorra el país: “Busco desarrollar aspectos que siempre consideré relevantes dentro de esta industria: educación, formación de redes y comunidades, y potenciar a nuevos talentos. Por supuesto, no puede faltar el federalismo: llevar nuestros contenidos de valor por todo el país es una experiencia maravillosa y muy enriquecedora”.

La hospitalidad y el servicio son atributos fundamentales para los bartenders profesionales en Argentina, quienes se capacitan constantemente para ofrecer experiencias únicas y personalizadas a sus clientes, elevando el estándar de la coctelería en el país (Getty)

El bartender dejó de ser un simple despachante de bebidas y es importante que esté capacitado en muchas áreas que antes no se consideraban, como la hospitalidad y el servicio. “Ser bartender es un oficio y una profesión real. Y esto la industria lo entendió muy bien, que no solo se legitima detrás del saber de las elecciones de estos enormes talentos sino que se modifica con nuevos sabores y mixturas a partir de su saber y el efecto sobre los consumidores”, explicó Artale a Infobae.

Y agregó: “Es válido que los bartenders que se están formando vean un reflejo en Seba, Mona, Martín Suliman y Adriano, entre otros. Lo que tratamos de hacer a través de nuestra plataforma es contarles todo lo que tuvieron que hacer éstas grandes figuras de la coctelería nacional y cómo lograron llegar adónde están. Es mucho sacrificio, trabajo, estudio y capacitación”.

El programa de la Campari Academy incluye eventos itinerantes en todo el país con el objetivo de potenciar la industria y ampliar el conocimiento en la comunidad de bartenders: comenzó en Salta el 29 de julio, y continuará en Corrientes, Puerto Madryn, Ushuaia, Tandil, Bahía Blanca y Mendoza.

La formación de bartenders en Argentina no solo se enfoca en la creación de bebidas, sino también en la sostenibilidad, la hospitalidad y la innovación, áreas que son cruciales para el éxito a largo plazo (Getty)

El legado verde

Según contó Artale, su idea de formación no solo apunta a nociones básicas, sino que se enfoca en contenidos de tendencias, mixología, nuevas técnicas e ingredientes innovadores. Un ejemplo de ello es la introducción de la coctelería circular, que incluye, entre otros factores, técnicas de fermentación natural para reducir la huella de carbono negativa de la producción de cócteles. Estas prácticas promueven una coctelería más sostenible y consciente del medio ambiente.

“Trabajamos mucho la economía circular y la sustentabilidad aplicada a los bares y a los insumos que usamos. Y sobre todo a los desechos. Queremos mostrar a las nuevas generaciones que con insumos locales pueden generar muchos y mejores resultados, tanto en la elección de ingredientes de cercanía como en el procesamiento de los desechos con bajo impacto ambiental”, planteó Artale en diálogo con Infobae.

Tanto los expertos bartenders como la industria de la coctelería se sienten interpelados y comprometidos con el concepto de la sustentabilidad. En este contexto, Ariela Giacco también participa y se destaca como una figura clave en el engranaje de la academia Campari. Ella es especialista en comunicación y desarrollo sostenible. Y la idea es inspirar y concientizar que las prácticas verdes y que cuiden el medio ambiente también son parte de las barras y de los tragos.

La visión innovadora y el compromiso con la calidad y la sostenibilidad de los bartenders de la Liga han sido fundamentales para la evolución de la coctelería en Argentina, inspirando a nuevas generaciones de profesionales en el campo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfil del consumidor ha cambiado luego de la pandemia por el COVID, con una preferencia por productos de menor graduación alcohólica, ingredientes naturales y procesos innovadores. Los bartenders deben adaptarse a estas nuevas demandas para satisfacer las expectativas y, en ese sentido, la dinámica actual pondera mucho más los productos de la tierra y los recursos de cercanía para dotar a las recetas de un toque distintivo.

Entre consagrados y futuros talentos se está construyendo el presente y el futuro de la coctelería en la Argentina. El aprendizaje continuo, la innovación y la sostenibilidad son pilares que están redefiniendo el rubro en todo el mundo. La figura del bartender ha evolucionado y seguirá evolucionando, adaptándose a las nuevas tendencias y demandas del mercado, siempre con un enfoque en la calidad y el consumo responsable.

Hoy el bartender recibe a sus consumidores con agua, mientras los anima a probar nuevos sabores, combinaciones y propuestas innovadoras. Sobre la barra además de buenas bebidas, conviven las especies, huevos, frutas exóticas y flores, entre muchos nuevos ingredientes. El bartender o el cantinero, según Seba García, es un experto que deberá atender y resolver la experiencia 360 del consumidor; es el responsable de lo que pase adentro y fuera de su copa.