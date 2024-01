Elegantes, coloridos y confortables: la evolución de la moda masculina en el verano esteño

Martín Cabrales, Patricio Gimenez y Cristiano Rattazzi, verdaderos influencers de la moda en Punta del Este

Lo dicen los que saben, al margen de que las pasarelas no mienten: la moda es dinámica y nunca se queda quieta. Por eso lo que se usó, vuelve; y lo que no, irrumpe como parte de la vanguardia, esa corriente que nada como pez en el agua en las redes a través de los influencers, quienes hoy son parte del ecosistema natural para cada “nacimiento” de lo que conocemos como tendencia.

Desde hace años que los hombres se han entregado a los nuevos estilos y los diseños que antes podían parecer quizás solo para mujeres.

La ropa sin género, por dar un ejemplo, no es noticia. Tampoco es una novedad anunciar que ya no hay colores que sean solo para ellos o ellas; mucho menos, texturas. Y hasta las prendas toman otro vuelo si se tiene en cuenta que los looks masculinos adoptaron a la pollera como parte del vestuario.

Cristiano Rattazzi, otro que apuesta al color en Punta del Este Crédito: RS Fotos

El verano es un lugar que se presenta como un semillero de estilos y si la moda es dinámica, esta etapa del comienzo del calendario, donde todo esta por suceder, es sin dudas el puntapié inicial del movimiento fashionista que está por venir.

Al igual que las alfombra rojas de los grandes premios, los eventos cerca del mar en épocas de vacaciones, son un lugar donde los famosos muestran no solo lo que les gusta usar, sino aquellos outfits que seguramente otras personas tomarán como propio a la hora de elegir qué ponerse.

“Los hombres se animan a más defintivamente, van perdiendo el miedo al qué dirán”, comienza diciendo a Infobae el estilista, Facundo Verdini.

Franco Masini en Punta del Este con un look personal

“Los look son cada vez más versátiles y se adaptan a todos los cuerpos. Los hombres consumen cada ves más la red social Pinterest, donde chequean mes a mes qué se está usando en el mundo”, agrega Verdini.

El experto asegura que hoy al hombre le gusta llegar a un restó, a la playa o un bar, y decir algo con su vestimetna. “Se trata de llamar la atención con su outfit o su perfume. Y no pasar desapercibido”, sostiene el embajador de Gamma professional

Y suma: “El que va al gym quiere lucir sus músculos con una ropa más ajustada. El que tiene mucho pelo se hace un súper jopo. El que no entrena elije algo más oversize que es súper canchero y cómodo. El que tiene poco cabello se realiza implantes o utiliza sombreros sofisticados. Definitivamente el caballero de 2024 está cambiando. Es un hombre que quiere llamar la atención a diferencia del de antes, ya sea con un look cómodo a lo Brad Pitt o llamativo como Gianluca Vacchi”, grafica el estilista.

Martín Cabrales, en un evento de Punta del Este, dejó claro que el color también es cosa de hombres Crédito: RS Fotos

Mike Saberian, director creativo de VALKER, es contudente y sostiene que no hay ninguna sorpresa cuando se dice que los estereotipos de la moda están cambiando, que los modelos “genderless” están apropiándose de la escena actual. “Lo que aún sorprende es con la velocidad que está sucediendo y el movimiento continuo hacia una esencia más natural”, comienza analizando Saberian a Infobae.

“El elemento de expresión más universal, que traspasa toda frontera física, social o cultural es la vestimenta. Ese look individual que dicen más de la persona, haciendo casi irrelevante la presentación persé. Los límites están para romperse dice el viejo refrán popular y esos límites del color establecido, del tipo de vestimenta, de las combinaciones, son los que se están rompiendo. Cada quién usa y combina prendas para lucirse y expresarse mejor. Y las adecua según dónde se encuentre. Punta del Este fue y es un lugar mágico de expresión. La variedad de telas, colores, combinaciones y accesorios son un deleite. No hay rango de edad que frene esta tendencia, al contrario, está en auge”, agrega el experto.

Acompañando la tendencia el armario o placard de los hombres, pasó de estar formado por trajes, jeans, camisas y chombas, a ser igual de variado y colorido como el femenino, según detalla Saberian. “Se dejan en el pasado esos antiguos códigos estéticos y se aceptan maneras de vestir alternativas en telas y colores. Me gusta mucho decir que pasamos de un elegante Sport a un elegante Confort, a la moda de lo oversize, a las telas nobles que acompañan el vestir, que generan confort y frescura en las situaciones que propone el verano”, agrega.

Patricio Gimenez con un abrigo oversize que busca la comodidad sin dejar de verse cool

Existe un fenómeno mundial que se bautizó Silver economy o Economía plateada, que refiere al mercado creciente de los mayores de 50 años.

En relación a esto, Saberian sostien: “Existe una demanda creciente de ropa y accesorios que combinen estilo y funcionalidad para personas de un target de edad, antiguamente consideradas mayores, que hoy son un público más fuerte a satisfacer. Las marcas deben diseñar prendas cómodas, que se adapten a las necesidades de este público, tales como ropa fácil de poner y sacar, fresca, la variedad de talles y colores vibrantes según cada diseño”.

Saberian dice que como hombre de la industria, siente que él y tantos otros referentes de la moda, tienen la responsabilidad de acompañar la tendencia, de darles las herramientas o ser el vehículo para que cada quién pueda expresarse como lo sienta.

Darío Barassi, con su look casual de gorra, camisa a rayas y traje de baño colorado, junto a su mujer en Punta del Este (RS fotos)

“La tendencia del genderless, por dar un ejemplo se empezó a ver hace ya un tiempo, y desde VALKER se la acompañó con la línea bautizada “unison”, que remitía justamente al unísono de gustos y deseos transformados en un único producto, libre de género, libre de ataduras”, ejemplifica.

“Las personas, la sociedad evoluciona, sería irresponsable no hacerlo como marca. Por otro lado somos cada vez más responsables con los recursos, usando materiales amigables al ecosistema, usando cada vez más elementos que colaboren al reciclaje y a un sistema sustensable”, cierra Saberian.