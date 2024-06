Martín Fierro de Radio 2024: todos los looks de las celebridades en la alfombra roja

La alfombra roja de los premios Martín Fierro de la radio fue un evento en sí mismo

En una ceremonia doble, la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) entregará este domingo los premios Martín Fierro de la radio, correspondientes a los años 2022 y 2023, en La Rural.

Antes de la gala principal, la alfombra roja es siempre un momento crucial, donde las estrellas muestran sus mejores atuendos y capturan la atención de los flashes.

Las celebridades presentes en el evento deslumbran con sus looks y elecciones de vestuario, que reflejan la importancia del evento y la creatividad de los diseñadores. Este momento permite a los asistentes y espectadores disfrutar de la elegancia y el glamour que caracterizan a los Martín Fierro. En esta edición, la moda circular marcó el pulso en más de un caso, bajo la idea de minimizar el impacto ambiental de la industria textil mediante la reutilización de prendas.

Aquí, un repaso de los looks y el análisis a Infobae de la diseñadora Patricia Profumo y de Patricia Doria, diseñadora de indumentaria y directora del área de Moda de la Universidad de Palermo.

Todos los looks de la alfombra roja de los Martín Fierro de la Radio 2024

Flor de la V

Flor de la V condujo la alfombra roja del evento con un look en el que predominó el terciopelo. El vestido es de Adrián Brown (Nicolas Stulberg)

Flor de la V recibió a las celebridades en la alfombra roja y lideró este momento del evento. Según contó ella misma durante la transmisión, llevó un look enmarcado en la moda circular, con “corte sirena bien al cuerpo y guantes transparentes. La gargantilla es de Santino y el estilismo de Mabby Autino”.

Profumo consideró: “Es un mega vestido en negro azulado y ‘asirenado’ que marca su espectacular silueta. Lleva guantes y acompaña con un clutch al tono. Peinada y maquillada adecuadamente para esta gala”.

A su turno, Doria sumó: “Tiene un escote palabra de honor y luce una joyería impecable. Ella es impecable, tiene una corsetería muy ajustada hasta la cintura, marcando bien la cadera y la mitad de la pierna, o un poco más arriba. La falda abre y se ve que es un terciopelo azul, que tiene mucha consistencia y le da mucho cuerpo al vestido. El pelo está impecable y los guantes a la altura de donde termina el bustier. El clutch también está acorde a todo y le da distinción al conjunto”.

Guido Záffora

Guido Záffora llegó junto a Flor de la V para conducir la alfombra roja con un look de Atelier Pucheta y Fabián Paz

Sobre el look de Guido Záffora, Profumo aportó: “Impecable con un smoking de estampa perfecta. La camisa es glamorosa y al moño lo sabe llevar. Hay u detalle en los extensos puños que remarcan exclusividad en su outfit: ideal para esta red carpet”.

Por su parte, Doria dijo: “Guido está muy elegante con su sastrería. Lleva una pajarita y una blusa blanca más modernista, con el puño como exageradamente largo. Me parece que es muy joven y puede darse esos lujos, como también un pantalón sastrero que en el bajo tiene el ancho Oxford, como en los años 70. El saco del traje está un poco largo para él, porque es muy delgado y le queda grande. La pajarita le queda impecable para una presentación. En líneas generales está supercorrecto y muy elegante”.

Cristina Pérez

Cristina Pérez y su look de Gabriel Lage con escote asimétrico trabajado a mano. Las joyas son de Jean Pierre

“Espectacular vestido en organza estampada en colores, con base nude y una mega capa de un hombro. Exquisito el traje de Gabriel Lage acompañado de un make up, joyas y peinado espectaculares”, dijo Profumo sobre el look de Pérez.

Y Doria planteó: “Espectacular el vestido asimétrico con flores; muy actual. El pelo impecable y el clutch super acorde a la totalidad armónica del conjunto”.

Teté Coustarot

Teté Coustarot apostó a la moda circular en su paso por la alfombra roja

Al observar el look de Teté Coustarot, que estuvo a cargo de Gino Bogani -también bajo la idea de la moda circular-, Doria sostuvo: “Teté es muy clásica, vestido negro escote en V con un caftan tornasolado que le levanta el look. El arreglo del cabello no acompaña. Con el collar completa el look, pero es muy simple, me parece”.

Profumo dijo: “Está vestida con un traje circular de Bogani, en un clásico y básico negro, con una capa imponente en degradé de colorados ocres y mostaza con arrastre. Acompañó un supermaquillaje y joyas ideales para esta gala”.

Adriana Salgueiro

La periodista Adriana Salgueiro

“Lindo género y color para Adriana Salgueiro. Me hubiera gustado que la túnica fuera larga y con arrastre para elevar su figura en la red carpet. Acertado make up y peinado. Joyas increíbles y clutch plateados al igual que el calzado”, describió Profumo sobre el look de Adriana Salgueiro.

Por su parte, Doria apuntó: “Adriana tiene un vestido de paillet celeste o turquesa, un color que le favorece por sus ojos y color de piel. El cabello está un poco amplio y suelto, se empasta con el vestido. Un recogido hubiera sido más prolijo y sentador. Se ven opacidades y transparencias en el vestido que lo hacen más seductor”.

Roberto Piazza y Walter Vázquez

Walter Vazquez llegó junto a Roberto Piazza al evento

Sobre el paso de Vázquez y Piazza por la alfombra roja, Profumo opinó: “Roberto y Walter fieles a su icónico género en brocatto, con un espectacular corte de saco entallado para ambos y pantalones con corte clásico, siempre impecablemente lookeados para engalanar la velada”.

Virginia Lago

El paso de Virginia Lago por la alfombra roja

Con respecto al look de Virginia Lago, Doria afirmó: “El poncho blanco con pantalones negros no es para ese evento, iría con un poco mas de glamour y fantasía”.

Profumo agregó: “Básico poncho y pantalón en crudo y negro. Está vestida como para una tarde de teatro, no para un megafiesta de la radio en red carpet. Seguramente fiel a su estilo pero súper distante de un dress code televisivo”.

Magui Aicega

Magui Aicega está nominada por Mejor labor periodística deportiva (Prensa Martin Fierro)

“Lindísima Magui Aicega con un color acertado, al igual que el corte del vestido, que es al cuerpo y de un hombro. Me encantó el peinado y el maquillaje que le dan mucha frescura a su imagen”, dijo Profumo al ver el look de Magui Aicega.

Dominique Metzger

Dominique Metzger eligió un look de Saiach para la gala (Adrián Escandar)

La periodista Dominique Metzger pasó por la alfombra roja antes de la gala. Se encuentra nominada por Labor conducción femenina. Fue vestida por Javier Saiach, con un vestido columna de mangas largas en terciopelo negro y un profuso bordado en cristales de azabache. Presenta un elegante cuello tortuga y un escote en la espalda, que le añade un toque de sofisticación y sensualidad. Completaron el look las joyas de Claudia Stad, zapatos de La Chica de los Stilettos, y el make up y el pelo de Nano Maldonado.

“Único y elegantísimo outfit de Dominique Metzger con un vestido al cuerpo en paillets con mangas y cuello. El peinado y maquillaje exquisitos; marco el detalle de clutch y calzado en plata”, dijo Profumo.

Liliana Parodi

Liliana Parodi eligió un look dominado por el color blanco para el evento

“La sastrería blanca y el pantalón mega ancho; todo es es muy actual y de tendencia. El corte de cabello esta impecable y también muy actual”, planteó Doria sobre Liliana Parodi y su look.

Marina Calabró

La periodista Marina Calabró y un vestido azul escotado para la gala (Nicolas Stulberg)

“Marina está clásica con un bustier en azul noche completamente bordado. Lleva un importante escote que sabe lucir muy bien y completa el outfit con una falda azul en seda de amplio tajo. Es ideal para esta gala. El peinado en ondas y el maquillaje resaltan la mirada”, observó Profumo sobre la elección de Marina Calabró.

Doria analizó: “El vestido azul noche con corsetería, paillets, strapless y tirante, con falda de raso y abertura, da lugar a mostrar la pierna. Está muy bien y muy diva con su cabello y el maquillaje”.

Catherine Fulop

La modelo Catherine Fulop en la alfombra roja (Nicolas Stulberg)

“Catherine Fulop es bella; ese vestido no le favorece ni muestra su cuerpo, que es perfecto. Tiene muchos cortes y aberturas con cambios de textura, es confuso y no es armónico; el corpiño queda separado de la totalidad del vestido”, consideró Doria.

María O’Donnell

María O'Donnell está nominada en Labor periodística femenina (Nicolas Stulberg)

Con respecto al look de la periodista María O’Donnell, Profumo aportó: “Está correcta para un evento de tarde, aunque dista muchísimo de una gala en red carpet. Faltó producción y no solo en su outfit sino también en make up y peinado”.

Sebastián Wainraich

Wainraich eligió un look clásico al que le dio un detalle distintivo con las gafas (Adrián Escandar)

“Me encantó el look de Sebastián para este evento. Saco entallado con pantalones cargo achupinados que le dan un toque canchero, al igual que la fina corbata rasada”, aseveró Profumo al ver el look de Sebastián Wainraich.

Enzo Aguilar

Enzo Aguilar posó para los fotógrafos con un aduaz y colorido look al que acompañó con el peinado teñido (Nicolas Stulberg)

Doria aportó sobre el look de Enzo Aguilar: “El traje sastrero rosa con combinación de tul negro en las mangas es muy provocador y audaz: lo que se espera para un evento que es una fiesta. El pelo corto con tintura verde está perfecto”.

Sofía Martínez

Sofía Martínez, nominada en Comentarista deportivo (Adrián Escandar)

La periodista Sofía Martínez lució “un top bordado con transparencias y falda en gasa con leves plumitas. Lo sabe llevar muy bien al igual que su make up y peinado”, según Profumo.

Evelyn Botto

La locutora Evelyn Botto en los premios Martín Fierro de radio (Adrián Escandar)

“Desafortunado outfit de Evelyn Botto con una camisa blanca completamente casual que usa como vestido, medias negras y unas cañas en moño y volado para completar su calzado y capa de abrigo en piel sintética negra”, dijo Profumo.

* Noticia en desarrollo