El tierno gesto de Rocío Pardo y Rufina, la hija de Nicolás Cabré, por el Día del Padre

La dupla se puso al hombro la sorpresa para el Día del Padre (Video: Instagram)

Si bien intentó mantener su vida familiar lejos del ámbito mediático, Nicolás Cabré decidió abrirse en el Día del Padre. El actor fue agasajado por su única Rufina, producto de su relación con la China Suárez, en esta fecha tan especial. Por si fuera poco, también tuvo un detalle su novia, Rocío Pardo, quien unió fuerzas con la niña de 10 años para prepararle una gran sorpresa.

El propio Cabré difundió el detalle en sus historias de Instagram. “¡La manera más hermosa de empezar el día!”, escribió en el video donde se puede ver la secuencia que encabezaron su nueva pareja y su hija. En la secuencia, la dupla acomodó la mesa del patio y se puso manos a la obra en la cocina. “¿Dónde guarda las sartenes papá?”, consultó la menor mientras sacaba a relucir sus habilidades culinarias.

Segundos más tarde, Rufina le sacó un par de risas a la actriz. “Papá siempre se saca las fotos así o así, o así...”, comentó la pequeña mientras imitaba las posturas de su progenitor, lo cual generó un clima bastante cercano entre ambas. La actuación duró poco, ya que luego llegó el agasajado, quien se acercó a ver la sorpresa: una mesa llena de fotos, mensajes y peluches.

Luego, Pardo le dedicó una tierna foto donde se la vio a Rufina con Nico, fundidos en un fuerte abrazo. “Feliz día, mi amor”, escribió la joven en la postal, la cual luego fue replicada por el actor en su cuenta, quien le agradeció junto a un emoji de corazón.

El mensaje de Rocío a Nicolás, quien posó con su hija en brazos (Instagram)

Rufina y Rocío

Tiempo después de que Nicolás y Rocío confirmaron su noviazgo públicamente, se generó un sinfín de preguntas. Una de ellas estuvo vinculada con la relación de la intérprete y la hija del actor, lo cual causó incomodidad en ese entonces.

“Bueno, ¿con Rufi cómo te llevás?”, le consultó una cronista de Socios del Espectáculo (El Trece), quien intentó averiguar la intimidad de su relación en abril de este año. Pardo decidió no escaparle a la consulta, por lo que se mostró contundente: “¡Ay no, tanto no voy a contar! Prefiero algunas cositas guardar para nosotros”.

Rocío pardo dejó en claro su incomodidad respecto a las consultas por la hija de su pareja (Video: Socios del Espectáculo - El Trece)

Un mes después, sin embargo, Rocío se mostró muy cercana a la pequeña, con quien compartió una escapada a la playa. “Días felices”, escribió la expareja de la China Suárez junto a una serie de imágenes que dejaron constancia de la relación entre ambas. Las postales causaron gran furor en las redes sociales, en especial por el gran paso que significó para la actriz vincularse con la hija de su novio.

Los seguidores de Nico quedaron encantados con el trío, que lució un look abrigado en su mini vacaciones. “La sonrisa de Rufi es todo lo que está bien”; “Una pequeña amada por todos, criada con tanta paz”; “Esos ojos de chinos de Rufi, es todo lo que está bien”; “Me encantan las familias ensambladas”; “Yo no sé quién de los tres es más lindo”; “Qué hermoso es ver que las nuevas parejas de ambos amen a sus hijos. Celebro esto”; fueron algunos de los tantos mensajes que dejaron los internautas ante el posteo que realizó en la plataforma de Meta.

El trío disfrutó de una escapada a la playa en mayo de este año (Instagram)