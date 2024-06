De España a Singapur: las 12 calles más bellas y emblemáticas del mundo

Estas calles poseen características representativas que las hacen únicas

Los viajeros del mundo bien saben que al elegir un destino, no solamente existen hermosas e importantes ciudades que visitar, sino que en medio de ellas también se encuentran calles únicas. Estas vías, avenidas y bulevares son tan emblemáticos que deben ser visitados por lo menos una vez en la vida para lograr comprender la esencia de los lugares en donde se encuentran.

Con esta premisa, aquí un recorrido por calles que se encuentran en las metrópolis más elegantes e icónicas:

1. Avenida de los Campos Elíseos - París

Esta calle fue testigo de innumerables desfiles y eventos deportivos (Getty Images)

La Avenida de los Campos Elíseos en París es un ícono de elegancia y sofisticación, un bulevar majestuoso que cautiva a todos los que tienen el privilegio de recorrerlo. Con sus imponentes árboles, boutiques de lujo y cafés emblemáticos, esta famosa arteria se extiende por casi 2 kilómetros desde el imponente Arco del Triunfo hasta la serena Place de la Concorde.

Es el epicentro de la vida cultural y social de la ciudad de la Luz, e irradia un encanto único que atrae a visitantes de todo el mundo. Además, es el sitio donde se celebra cada año el desfile militar del Día Nacional de Francia y el punto final del Tour de Francia.

2. Quinta Avenida - Nueva York

La Quinta Avenida es un reconocido centro de comercio estadounidense (cityrealty.com)

En el centro de Manhattan se encuentra esta icónica calle que con sus 10 kilómetros de longitud fue protagonista de cientos de historias basadas en la ciudad de Nueva York. Desde sus lujosas boutiques hasta sus emblemáticos rascacielos, como el Empire State Building, y monumentos icónicos, esta bulliciosa avenida es un imán para los amantes del lujo, la moda y la cultura.

Además de su imponente presencia comercial, está salpicada de importantes lugares de interés, como el Museo Metropolitano de Arte y el Rockefeller Center. Con su rica historia y su vibrante vida urbana, visitar Quinta Avenida es una experiencia ineludible para quienes desean explorar la esencia misma de la ciudad estadounidense.

3. Gran Vía - Madrid

Sobre la Gran Vía se encuentran todo tipo de comercios y edificios históricos (Getty)

La Gran Vía de Madrid es sin dudas una de las calles más importantes de la ciudad. Se extiende desde la calle Alcalá hasta la plaza de España, lo que serían alrededor de 1.3 kilómetros. Desde la finalización de su construcción a comienzos del siglo XX, miles de personas, tanto locales como turistas, la recorren y visitan sus comercios y restaurantes.

Además, es de gran significancia cultural y artística, ya que sobre ella se encuentran teatros que brindan entretenimiento a quienes decidan asistir a sus funciones. Uno de sus edificios más representativos es el Metrópolis, cuyo estilo y detalles dorados decoran una de las esquinas más transitadas de la avenida.

4. Oxford Street - Londres

Con más de 300 comercios, es considerada la calle comercial más grande del mundo (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Es mucho más que una simple calle comercial; es el latido del corazón del comercio londinense y un ícono internacional de la moda y el estilo. Se extiende a lo largo de 2 kilómetros y está adornada con una fascinante mezcla de tiendas de renombre mundial, grandes almacenes emblemáticos y boutiques exclusivas.

Su ruta comprende el antiguo camino romano que unía al condado de Winchester con la ciudad de Colchester, y debido a eso continúa siendo la manera más utilizada para entrar y salir de la Ciudad de Westminster.

Desde la majestuosa Selfridges hasta las bellas luces navideñas que iluminan la calle durante las festividades, Oxford Street ofrece una experiencia de compra única e inolvidable que atrae a visitantes de todas partes del mundo.

5. Vía del Corso - Roma

La Vía del Corso nace en la icónica Piazza del Popolo (REUTERS/Remo Casilli)

La Piazza del Popolo es un símbolo de grandeza y esplendor que continúa cautivando a los visitantes después de siglos. Está ubicada en el corazón de la ciudad eterna, y tiene una gran importancia histórica y cultural. De ella se desprende la calle principal de Roma, la Via del Corso, que es frecuentada por miles de turistas al año.

Todo lo que se busca y más se encuentra en las cercanías: negocios, restaurantes, confiterías y boutiques de lujo. Desde sus elegantes fuentes y las iglesias gemelas que la enmarcan, hasta su majestuoso obelisco, la Piazza del Popolo es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan y le ofrecen a los transeúntes una experiencia inolvidable llena de encanto.

6. Vía Dolorosa - Jerusalén

La Vía Dolorosa tiene un gran dignificado religioso, ya que comprende el camino que realizó Jesús antes de su crucifixión (REUTERS/Jamal Awad)

La Vía Dolorosa es un sendero espiritual que recuerda los pasos de Jesucristo en el camino hacia su crucifixión. Este antiguo y sagrado recorrido serpentea por las estrechas callejuelas de la Ciudad Vieja, y guía a los peregrinos a través de 14 estaciones que conmemoran los eventos dolorosos de la Pasión de Cristo.

Desde la Puerta de San Esteban hasta el Santo Sepulcro, es un lugar de profunda devoción y reflexión para los fieles de todo el mundo. Al visitarla se puede vivir una experiencia espiritual, única e intensamente conmovedora.

7. Paseo de la Reforma - Ciudad de México

El monumento a la Independencia es uno de los íconos más importantes que se encuentran sobre esta larga calle (REUTERS/Raquel Cunha)

Este representativo boulevard fusiona historia, cultura y modernidad en una de las avenidas más emblemáticas de América Latina. Con sus imponentes rascacielos, elegantes mansiones y monumentos históricos, la majestuosa vía se extiende desde el corazón financiero de la ciudad hasta el histórico Bosque de Chapultepec.

A lo largo de sus kilómetros de extensión, el Paseo de la Reforma es testigo de la vida cotidiana de los capitalinos, así como de eventos culturales y manifestaciones que reflejan la diversidad y vitalidad de la metrópoli mexicana. El monumento a la Independencia brilla en lo alto y se encuentra ubicado sobre esta importante calle.

8. Unter den Linden - Berlín

Los árboles que le dieron su nombre fueron destruidos en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente replantados en 1950 (Diego Grandi)

El peculiar nombre de la calle principal de berlín significa “bajo los tilos”, y hace referencia a los árboles que recubren sus lados. Cuenta la historia de la ciudad a través de sus majestuosos edificios y su vibrante ambiente.

Desde sus orígenes como un camino real bordeado de tilos hasta convertirse en el bulevar cultural y político más importante de la capital alemana, fue testigo de momentos cruciales en la historia europea. La mayoría de sus representativos árboles fueron quemados durante la Segunda Guerra Mundial, pero en 1950 los volvieron a plantar y la calle logró mantener su tradicional encanto.

Con lugares de interés como la Ópera Estatal, la Catedral de Berlín y el Museo Histórico Alemán, esta icónica calle es un destino obligado para quienes desean sumergirse en el corazón cultural y arquitectónico de Berlín.

9. Lombard Street - San Francisco

Debido a sus pronunciadas curvas, es considerada la calle más sinuosa de Estados Unidos (Ron Watts/CORBIS)

Lombard Street en San Francisco es una maravilla arquitectónica y un hito icónico que serpentea por las colinas empinadas de la ciudad. Es considerada como la calle más sinuosa de Estados Unidos, y su creación fue planeada en 1922 con el fin de reducir la pendiente para que puedan transitar autos.

Sus tramos adornados con flores y sus curvas cerradas ofrecen un espectáculo visual impresionante para los visitantes y un desafío emocionante para los conductores aventureros. Esta pintoresca calle, con sus casas victorianas y su visión panorámica de la ciudad, solo se puede circular en bajada. Encarna perfectamente el encanto pintoresco y la audacia innovadora que definen el carácter de San Francisco.

10. The Strip - Las Vegas

Este tramo iluminado de la gran avenida alberga casinos, hoteles de renombre y bares (REUTERS/Mike Blake)

The Strip en Las Vegas es el epítome del brillo y el glamour en el corazón del desierto de Nevada. Este famoso tramo de aproximadamente 6 kilómetros de la avenida Las Vegas Boulevard es un espectáculo de luces, hoteles de renombre mundial, casinos deslumbrantes y entretenimiento sin fin.

Desde el icónico cartel de “Welcome to Fabulous Las Vegas” hasta las impresionantes fuentes del Bellagio, cada rincón de The Strip ofrece una experiencia única y emocionante que ha convertido a Las Vegas en el destino turístico por excelencia para sentir la emoción particular del lugar y presenciar el lujo.

11. Cruce de Shibuya - Tokyo

El icónico cruce es transitado por miles de personas diariamente (Wasin Pummarin)

Si bien no es una calle en sí, su importancia es la suficiente como para incluirlo. Shibuya es uno de los barrios más populares de Tokio para el turismo, el entretenimiento y la moda. Es un lugar icónico para los visitantes de Japón, especialmente por su enorme cruce peatonal, donde se estima que unas 2.500 personas cruzan cada vez que cambia el semáforo.

Flanqueado por brillantes pantallas gigantes con espacios publicitarios digitales y neones titilantes, el cruce de Shibuya es mucho más que un punto de tránsito; es un símbolo de la modernidad, la diversidad y la vitalidad de Tokio, que atrae a visitantes de todo el mundo a sumergirse en su caótica, pero fascinante, atmósfera.

12. Orchard Road (Singapur)

En este lugar se solía encontrar una plantación de orquídeas, la cual le brindó su nombre (Findlay)

Este bullicioso bulevar de 2 kilómetros de longitud se encuentra alineado con majestuosos rascacielos, discotecas y elegantes boutiques. Ofrece una experiencia de compra inigualable que atrae a residentes y visitantes por igual.

El territorio, que una vez fue una plantación de orquídeas hasta principios del siglo pasado, hoy en día fue reemplazado por lujosos centros comerciales y restaurantes de renombre internacional. Orchard Road es un destino de referencia para aquellos que buscan sumergirse en la vibrante cultura urbana y el estilo de vida cosmopolita de Singapur.