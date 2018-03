"Yo vine a una reunión y me mandaron para acá", bromeó Pampita que luego detalló que ya comenzó con los ensayos del programa que saldrá al aire los primeros días de abril en Telefe. "Vamos a estar a las 11 de la mañana. No nos van a mover. Me van a dar el mejor horario para que no nos destruyan y para empezar. Hay que tener un voto de confianza", agregó.