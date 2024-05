Alerta plazo fijo: en qué invertir para ganarle a la inflación ante la expectativa de baja de tasas

Las acciones y los bonos argentinos atraviesan un 2024 positivo. (REUTERS/Brendan McDermid)

El paulatino recorte de las tasas de interés de referencia que dispone el Banco Central desplaza a una importante masa de pesos de ahorristas y empresas colocada en plazos fijos y cuantas remuneradas a procurarse de mayor rentabilidad en otros activos financieros que permitan ganarle a la inflación.

Con esta coyuntura de corto plazo, los expertos observan aún potencial de alza en los bonos en dólares y aquellos títulos públicos en pesos que indexan por CER (el Coeficiente de Estabilización de Referencia atado a la inflación) y posiciones selectivas en acciones con horizonte en el mediano plazo.

El rendimiento de los globales Fuente: Grupo SBS.

“En términos de estrategia, creemos que los precios de los activos de mayor riesgo, Globales y Merval, descuentan con mayor probabilidad una resolución favorable en términos legislativos para el gobierno respecto a la Ley Bases y el paquete fiscal. Si bien no descartamos que el Senado pueda introducir cambios a las iniciativas que implicarían su vuelta a Diputados, creemos que ambas podrían terminar aprobándose, aunque la clave estará por qué tantos cambios terminen realizándose respecto a los proyectos que ya cuentan con media sanción en Diputados. Por ello, si bien algunos factores tanto políticos como de dinámica reciente -el muy fuerte rally sostenido durante los últimos meses- podrían contener el upside, seguimos viendo valor a mediano plazo en Globales”, indicaron los analistas del Grupo SBS.

“Nos parecen atractivos GD35/38/41, destacando al GD41 como el bono más defensivo para conservadores. En tanto, reiteramos la atractiva relación riesgo-retorno del PBA 2037 para perfiles arriesgados. Finalmente, mantenemos el view constructivo a mediano plazo en renta variable, aunque reiteramos que el nivel del índice pone valor a estrategias selectivas, y destacamos a papeles como Vista Energy, YPF, Pampa Energía, Transportadora Gas del Sur, Transportadora Gas del Norte o Central Puerto, del sector energético, a la vez que los niveles de valuación de Ternium y Loma Negra, del sector materiales, nos parecen atractivos para pensar en una recuperación de la economía real a mediano plazo. Destacamos también el atractivo de Mercado Libre para el mediano plazo”, detallaron desde el Grupo SBS.

“Muchos analistas piensan que la tasa de política monetaria que está en el 50% anual podría volver a bajar, el plazo fijo que está en el 40% anual se hundiría un poco más en ese escenario, sin embargo, la tasa implícita del dólar futuro al día viernes se ubicaba en el 46,5% anual y no da señales de que se ubique mucho más debajo de dicho nivel. Por ahora, parecería que la baja de tasas no está asegurada”, consideró el economista Salvador Di Stefano.

“En este contexto, los bonos soberanos en dólares llegaron a USD 60 y se tomaran un tiempo para ver si están en condiciones de llegar a los USD 72 por lámina. Necesitan que se aprueben leyes, lleguen inversiones, que el blanqueo sea un éxito y la economía se reactive. Los bonos en pesos que ajustan por inflación siguen una ruta diferente”, expresó Di Stefano. “Mientras la economía se define entre una recesión dura o muy dura, la inflación seguirá ubicándose en niveles más elevados que los dólares billetes y el dólar mayorista, con lo cual todo lo que ajuste por inflación será un buen negocio”, agregó.

“Las bajas tasas de interés que vemos en la caución (38%, unos 12 puntos por debajo de la tasa actual) y en la Lecap de octubre (Tasa Fija, la más corta de la curva), que tiene una Tasa Nominal Anual del 40% (Tasa Efectiva Anual del 49%), indicando entre otras cosas que el mercado ya está poniendo en precios un recorte de tasa”, comentó Walter Morales, presidente y estratega de Wise Capital.

“El mercado debate si el Banco Central volverá a bajar tasas o no. Por un lado, la actual tasa de política monetaria en 4% mensual no implica que hay mucho margen versus una devaluación del 2% mensual para no perjudicar la liquidación de divisas”, afirmó el economista Roberto Geretto, y señaló que “sin embargo, con la inflación descendiendo y un cepo que continúa en su versión más rígida otorgan cierto margen”.

Fuente: Rava Bursátil-precios en pesos.

“Ante el significativo descenso en el riesgo país y los consecutivos recortes en la tasa de interés del BCRA, es crucial evaluar si es conveniente invertir en pesos o en moneda dura y los riesgos que conlleva cada alternativa”, estimó la consultora Delphos Investment. “El alto riesgo país, expresa más nuestra mala voluntad de pago, que la capacidad de pago o que el tamaño de la deuda”, aportó el analista Claudio Zuchovicki.

”La posibilidad de alcanzar el equilibrio fiscal durante todo el año 2024 no es tarea fácil, pero hay mucho más de motosierra que de licuadora -recorte y licuación- y eso puede extenderse todavía más si finalmente la ley de Bases es aprobada en el Senado de la Nación. En definitiva, con convicción política la tarea de balancear las cuentas se debería poder lograr”, estimó un informe de FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas).

“Atrasar el tipo de cambio mientras envía el 20% de las exportaciones (80% de la balanza comercial) a abastecer el mercado de ‘contado con liquidación’ no luce consistente. Al final del día para estabilizar la demanda de pesos sin cepo, se necesita que la tasa de interés que remunera los pesos sea igual a la tasa de dólares más la expectativa de devaluación”, indicó la consultora EcoGo.