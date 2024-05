Razas de gatos: raqueta de nieve, la especie de Grumpy Cat

Estos felinos nacen con su pelaje completamente blanco y las manchas comienzan a salir con el paso del tiempo. (Instagram Grumpy Cat)

Sumar un gato a tu familia es una decisión que no se puede tomar a la ligera, va más allá de elegir un color, pues cada subespecie de este animal tiene características, comportamientos y necesidades diferentes. Tener en cuenta estos puntos hará que sea más sencillo saber cuál ejemplar es el ideal para ti.

Un animal de compañía representa una gran responsabilidad, la criatura va a depender completamente de ti. Por este motivo es importante valorar los pros y contras antes de adoptar a un felino. Esta especie destaca por aprender rápido, ser activo, territorial y generalmente los propietarios necesitan de tiempo de calidad para adaptarlos a su nueva vida.

De acuerdo con información de Purina, empresa productora de alimentos para mascotas, los gatos necesitan de espacios diferenciados para que se sientan cómodos. Durante este proceso generalmente los animales recorren los diferentes espacios del hogar hasta adaptarse por completo.

Por estas razones en Infobae te compartimos las características y necesidades del snowshoe que te pueden ayudar a saber si es el felino ideal para tu estilo de vida.

Historia y necesidad del snowshoe

Foto de archivo: Grumpy cat llega a los MTV Movie Awards 2014 en Los Ángeles, Estados Unidos. 13 de abril de 2014. REUTERS/Danny Moloshok

El snowshoe es un gato de tamaño mediano, que combina la corpulencia sólida del americano de pelo corto con la elegancia grácil del gato siamés. La cabeza tiene forma de triángulo redondeado, los ojos son grandes e inclinados, y las orejas, bastante separadas, son largas y puntiagudas. El cuerpo es largo y atlético y el pelaje es corto y brillante, aunque también puedes encontrar snowshoe de pelo largo. Las orejas, el hocico, las patas y la cola son mucho más oscuras que el resto del cuerpo. Los snowshoe pueden presentar tonos azules, pardo oscuro, lila y chocolate y las partes blancas abarcan menos de la tercera parte del gato. Todos los snowshoe tienen los ojos de un color azul intenso.

El snowshoe es un gato inteligente al que le encanta estar rodeado de gente. Es maullador, pero más discreto que el siamés; emite una especie de sonidos melodiosos suaves. Necesita compañía, así que si vas a estar todo el día fuera, es aconsejable tener dos hermanos de camada. Los gatos snowshoe son juguetones y pueden aprender a traer objetos; necesitan juguetes y juegos para entretenerse. A los snowshoe también les gusta el agua, sobre todo el agua corriente, y, a veces, nadan. Son muy activos, les encantan los sitios altos y encaramarse a ellos.

Su nombre nombre snowshoe («raqueta de nieve») se debe a las zarpas blancas tan características de la raza. El snowshoe es una raza americana resultante del cruce entre siameses y gatos americanos de pelo corto durante 1960. Tiene las marcas distales propias del siamés combinadas con zarpas blancas y un moteado blanco. Los gatitos snowshoe nacen completamente blancos; los colores y manchas no empiezan a salir hasta varias semanas después, por eso, si adoptas un gato snowshoe bebe y no le ves las manchas, no te preocupes, le saldrán más adelante. No hay dos gatitos con las mismas manchas. Esta raza va en aumento en todo EEUU, pero sigue siendo poco conocida en otros lugares.

Son grandes dormilones

Esta raza de gato se caracteriza por su inteligencia y su gusto por estar acompañado de las personas. (PxHere/Robert Couse-Baker)

Los gatos como animales mamíferos pasan la mayor parte del tiempo descansando, regularmente duermen entre 12 y 18 horas diarias con periodos intermitentes que pueden durar hasta 113 minutos, de acuerdo con información de Sleep Foundation, organización que se encarga de estudiar los patrones de comportamiento durante el sueño.

Descansar al lado de tu mascota trae grandes beneficios para los seres humanos. La doctora Dana Varble, directora de la Comunidad Veterinaria de Norteamérica, detalló en una entrevista para CNN que dormir a lado de un gato ayuda a estrechar en gran medida la relación dueño-mascota.

El académico de la Universidad de Bristol, John Bradshaw, compartió en una entrevista para National Geographic que los felinos “adoptan” a los humanos como integrantes de su grupo y comúnmente interactúan con ellos como si fuera de la misma especie.

Los gatos externan su cariño levantando la cola y formándose en el cuerpo de sus dueños. Bradshaw detalló que estos animales saben que sus propietarios son más grandes que ellos, pero no adaptan su conducta social cuando interactúan con los humanos.