Martín Llaryora cruzó al Gobierno por las dudas con el Pacto de Mayo: “¿Qué tenemos que esperar?”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, molesto con los vaivenes del Gobierno con el Pacto de Mayo (Adrián Escandar)

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se mostró irritado ante las dudas del Gobierno nacional de convocar al resto de los mandatarios provinciales al Pacto de Mayo, en medio de la negociación de la Ley Bases en el Senado.

Este mediodía, el presidente Javier Milei puso en duda el acto tan promocionado: “No hay problema, si no es en mayo será en junio o en julio, pero las reformas estructurales las vamos a hacer”. Fue una continuidad de lo que más temprano dijo Guillermo Francos, quien no descartó que la rúbrica del entendimiento nacional se postergue para otra fecha, a la espera de la sanción definitiva de la Ley Bases en el Congreso, sobre la que reconoció que la aprobación tardará un mayor tiempo de lo previsto ante los cambios que propone el Senado.

Ante la chance de que el acto no se termine formalizando dentro de 11 días, Llaryora cuestionó los vaivenes de la Casa Rosada. “Pienso que se tendría que hacer igual con aquellos que quieran venir. Condicionar el Pacto de Mayo a la Ley Bases no tiene sentido”, lamentó el cordobés.

“¿Por qué tenemos que esperar? ¿Qué tenemos que esperar con esas idas y vueltas? el Pacto de Mayo es decir quiénes estamos de acuerdo con un país normal. Es lo mínimo que se le puede exigir a un país”, opinó Llaryora, en una entrevista con radio Rivadavia.

Consultado por este tema, el ministro del Interior había señalado que “tampoco es tan importante” que se llegue con la norma aprobada, aunque graficó: “Si se termina, bien; y si no se termina, veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo, si lo hacemos en Mayo, si lo postergamos o si lo hacemos sin que esté la ley”. “Veremos qué es lo que pasa. Cuando sepamos qué fechas exactamente manejamos, tomaremos la decisión. Hasta ahora la decisión es ir al 25 de Mayo”, completó.

En ese marco, Martín Llaryora se mostró en desacuerdo con la mirada de Francos. “No podemos estar a 7 días de esto”, dijo, y reclamó “bajar el nivel de improvisación”. “No podemos estar a esta altura si lo hago o no lo hago, si vengo o no vengo. Faltan muy pocos días”, insistió.

Martín Llaryora cuestionó las declaraciones del Ministerio del Interior, Guillermo Francos

Desde su punto de vista, consideró que los puntos que se tratará en el Pacto de Mayo no se reducen al tratamiento de la Ley Bases. “Los puntos del Pacto de Mayo tienen que ver con una Argentina posible. Habla de lo que tiene que ser un país normal, de tener superávit fiscal, de tener una inserción al mundo, una reforma tributaria para ser más competitivo y una potencia empresarial. Necesitamos la protección de la propiedad privada y un régimen que fomente la generación de trabajo, y rediscutir la coparticipación, por mencionar algunos de los puntos”, explicó.

Llaryora opinó que este acuerdo “no tiene nada que ver con la Ley Bases”, y que se orienta “hacia dónde tiene que ir a la Argentina”. “El Pacto es un antes y un después de una visión de qué Argentina queremos”, defendió el futuro anfitrión del Pacto de Mayo, y advirtió que no avanzar en esa rúbrica en la fecha estipulada puede impactar negativamente en el exterior. “La política internacional también juega un rol”, alertó.

Los gobernadores ausentes y las dudas

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó ayer que no asistirá a la firma del Pacto de Mayo que convocó el presidente Javier Milei para dentro de dos semanas en Córdoba. De esta forma, hasta el momento cinco mandatarios provinciales, todos ellos del peronismo, ya que ratificaron que no serán de la partida: además de Kicillof, tampoco irán Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Kicillof sostuvo este lunes, durante un acto en el Teatro Argentino de La Plata junto a intendentes, que el Gobierno nacional “está incumpliendo” sus obligaciones con la provincia que administra y remarcó que “hubiera concurrido si se dignara a dar lo que corresponde”.

“La recesión, la caída de la recaudación y la quita ilegal de fondos por parte del Gobierno nacional impacta sobre la Provincia y los distritos. Hoy estamos demostrando que el Gobierno provincial no deserta, respeta el federalismo y reconoce la importancia de las y los intendentes”, argumentó el gobernador kirchnerista.

El gobernador Axel Kicillof rechazó la firma del Pacto de Mayo (@Kicillofok)

Además de la negativa de los cinco gobernadores, existen dudas sobre lo que hará otro grupo de gobernadores, integrado por Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y los patagónicos Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), todos ellos con una relación oscilante con Milei.

En tanto, se da por descontado que el resto de los gobernadores asistirán el sábado 25 de este mes a firmar el pacto, entre ellos, el propio Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan) y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

A once días de la fecha prevista para rubricar el Pacto de Mayo, el Gobierno nacional está en plena negociación por la media sanción en la Cámara de Senadores de la Ley Bases, y se mostró abierto a ampliar el temario de los diez puntos contemplados en el acuerdo con los gobernadores.