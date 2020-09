Lizy Tagliani habló de la decisión de tramitar un nuevo DNI: “No es sólo por una cuestión de género”

“Yo no nací en el cuerpo equivocado ni tengo nada encerrado en mi cuerpo", dijo Lizy Tagliani

Lizy Tagliani se refirió a su decisión de tramitar su DNI con género femenino y habló de la “negación” que le había dado avanzar sobre este tema. En diálogo con el ciclo Agarrate Catalina (AM 1110), la humorista y conductora, dijo: “Yo no nací en el cuerpo equivocado ni tengo nada encerrado en mi cuerpo. Soy quien soy y fui viviendo como a mí me gusta, como a mí me pareció o como yo lo sentí”.

Y siguió: “A veces me dicen ‘vos sos fuerte y pudiste elegir’, pero no es una elección, no lo puedo elegir. Si uno pudiera elegir, ¿Quién va a elegir lo que te puede llegar a hacer infeliz? Es algo que te surge”, expresó, y continuó: “Yo pienso que hubiese sido esta Lizy no importa la circunstancia, el lugar y el momento. Yo creo que hubiese sido travesti en la cultura de oriente, aunque tenga que vivir un minuto, no me importa”.

“Soy Edgardo Luis, no me hiere nada. Yo aprendí a respetar al otro, pero dejame que mi vida e historia la cuente yo”, había manifestado en el 2018 la humorista y conductora en su visita a "PH, Podemos Hablar"

Luego contó que tomó la decisión de tramitar su DNI con su identidad de género femenina, aunque tiempo atrás se había negado a hacerlo: “El otro día hablé con un funcionario -creo que me dijo que es el esposo de Carolina Papaleo- y me dijo para hacer el DNI, y me dio ganas. Pero más que por una cuestión de género, por una cuestión de agregar el apellido de mi mamá: Gallardo. Por eso, y de paso, ya que estoy me lo cambio. A mí lo que me da fiaca es después ir al registro de la propiedad, al banco, a la tarjeta”, dijo en nota con Catalina Dlugi.

Luego, se refirió a sus estudios en la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora: “Yo lo estoy haciendo por una cuestión personal. Yo no sé si voy a ejercer, ni siquiera lo hago con ese objetivo. Si yo pudiera decir que voy a tener la constancia de agarrar los libros y ponerme a leer, no iría la universidad. Lo hago para tener la cabeza atenta y aprender. Me encanta esto de ir a la universidad. Aparte, es un sueño que tengo de muy chica”, comentó la figura de Telefe.

Recordemos que en octubre de 2018, invitada a PH, Podemos Hablar (Telefe), Tagliani dijo consultada por Andy Kusnetzoff sobre su DNI y la decisión de no tramitarlo con su identidad de género femenina: “Con las chicas trans negocié cosas. Yo vengo de una generación donde era una marica con tetas. No tengo DNI y no lo quiero. Cuando recién salió no quería ser una bandera de un logro de alguien”. Y agregó: “Soy Edgardo Luis, no me hiere nada. Yo aprendí a respetar al otro, pero dejame que mi vida e historia la cuente yo”.

