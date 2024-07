Julieta Prandi contó cómo es la convivencia con Bautista, el hijo mayor de Emanuel Ortega: “Está bueno que crezca”

Julieta Prandi habló sobre la convivencia con el hijo mayor de Emanuel Ortega

Ana Paula Dutil reveló que Bautista, su hijo mayor y fruto de su matrimonio con Emanuel Ortega, se fue a vivir con su padre hace algunos meses. Julieta Prandi, actual pareja del músico, habló con Intrusos (América) y comentó cómo fue la mudanza, además de describir cómo el joven se adaptó al nuevo hogar.

“Hasta hace poco estaba viviendo en casa, pero yo no sé poner límites, soy bastante blanda con todos mis hijos. Bautista estuvo bastante tiempo sin hacer mucho, le cuesta encontrar qué le gusta”, había dicho Dutil en una entrevista con el ciclo Caras+ sobre su hijo de 22 años. Es por ello que el exmatrimonio habló con su hijo mayor para ofrecerle que se mudara con el padre, algo que el joven aceptó de inmediato.

Bautista Ortega, el hijo mayor de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, se dedica al modelaje y trabaja junto a su padre (Instagram/ Batuortega)

Así las cosas, a Prandi le preguntaron sobre esto y habló sobre el nuevo integrante de la casa y cómo se modificó la dinámica familiar. “En realidad, ya se había agrandado la familia, hace cuatro años que estamos juntos. Bautista, el hijo mayor de Emanuel ahora vive en casa”, había contado la modelo. “Está compartiendo tiempo con su papá en el estudio de grabación, está haciendo cosas laborales con él. Está bueno que desde ese lugar aprenda y crezca”, describió Julieta.

Esto da cuenta del buen diálogo que mantienen Dutil y el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar, además de hacerlo también con Prandi. De hecho, en este ensamble familiar, también entran Mateo y Rocco, los hijos que ella tuvo con su exmarido Claudio Contardi, a quien denunció por violencia de género e intrafamiliar. Por otra parte, Emanuel también tiene como hija a India.

Bautista junto a Ana Paula Dutil, su madre

Recientemente, Bautista reveló cómo es su relación con la pareja de su padre y sus hijos. “La quiero mucho a Julieta y lo sabe. Le hizo muy bien a mi papá. Yo lo noto muy contento. Tengo una muy linda relación también con sus hijos”, dijo, en diálogo con la revista Gente.

Julieta conoció al cantante en 2020, en plena pandemia de coronavirus, y en octubre de ese año, blanqueó su relación con el músico. Desde ese momento, la actriz pudo rearmar de a poco su vida y volver a confiar en el amor de la mano de él. “Y un día te das cuenta que la vida es eso. Un viaje al presente que sólo necesita que estés presente. Gracias Emanuel por darme todo eso”, fue la emotiva dedicatoria que le hizo la modelo al artista al cumplirse un año de su vínculo sentimental.

Bautista Ortega también heredó la pasión por la música de su familia. Acompañó a Palito Ortega, su abuelo, en el escenario del Luna Park en abril de este año

De invitada a Noche al Dente, la animadora abrió su corazón con respecto a los acontecimientos más difíciles de sus últimos años, pero también volvió a mostrarse feliz con su presente. Junto a Emanuel pudo volver a sentirse plena en una relación de amor. La modelo ahora también es escritora, ya que estos episodios dramáticos que tuvo que atravesar la impulsaron a escribir sobre sus experiencias que reunió en el libro: “Yo tendría que estar muerta”.

Allí, la actriz relata en forma novelada y no autobiográfica, la dura historia de la protagonista, Lucía Caballero, tal el nombre de pila que le hubiera gustado tener y el apellido de su abuela. “Si mi trabajo no me hubiese hecho una persona pública, otro hubiese sido el desenlace. Estaba amenazada, tenía temor y por algo me fui de mi casa”, contó en el momento de la presentación de su primer trabajo.

“Esa mirada de Emanuel hacia mí es la que me sana todos los días”, afirmó con gesto enamorado al referirse a su compañero de vida, mientras desde la producción del ciclo mostraban una foto de ambos juntos, mirándose a los ojos.