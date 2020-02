En diciembre de 2019 la actriz confesó que trató de buscar pareja en una app de citas. “Si no resultó San Valentín que funcione el amor virtual!”, se habrá dicho la diva de espléndidos 61 años. Pero su perfil en Bumble, la aplicación de citas, fue bloqueado ya que varios usuarios denunciaran que se trataba de una cuenta falsa. ¿Cómo iba a ser la verdadera Stone la que buscara pareja por internet? La respuesta llegó desde la cuenta de Twitter de la protagonista de Bajos Instintos: “¡No me excluyan de la colmena!”. Finalmente, recuperó la cuenta. Pero hasta hoy -parece- no encontró el amor