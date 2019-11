"Yo le realicé la primera denuncia el año pasado por violencia de género, y relaté todos los hechos que había vivido con él. Todavía estaba bajo una manipulación psicológica que me costó muchos meses salir, mientras fui despertando y dándome cuenta, yo relataba los hechos tal cual me habían pasado. La psicóloga que me atendía me iba diciendo diferentes cosas que yo me fui dando cuenta mientras en la relación estaba todo naturalizado porque era una tortura psicológica. Yo terminé desgastada físicamente, porque la tortura psicológica me llevó a tener manifestaciones físicas muy importantes, más allá de cosas que yo fui descubriendo, pastillas que me daba, todas las cosas que relaté en la denuncia”, comenzó su relato.