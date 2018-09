—Tomar la postura de no hacer política pudiendo hacerla arriba del escenario es una actitud política, es una decisión. El otro día lo escuchaba al ex presidente de Uruguay (por José Mujica), que es un capo total, y decía: "La política es una pasión, no es una profesión. No hay que vivir de la política sino para la política". Yo no tengo pasión por la política, no me veo hablando de política o analizando. No me interesa, me aburro.