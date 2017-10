"Mientras mi cuñada le contestaba para qué tenía que ir, yo sentí el impacto de que me quisieron romper el vidrio de mi lado, pero no pudieron porque están blindados. Giré la cabeza y de repente veo un señor adentro de mi camioneta. En el momento, no me di cuenta que me cortaron la mano, porque no sentí el dolor ni nada. Yo tenía la cartera en el piso del asiento de atrás. Me sacó la cartera y me cortó la mano para agarrar el celular", continuó, muy angustiada, en una nota que dio para las cámaras de Intrusos.