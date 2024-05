Connie Ballarini con María Laura: “Hablan del tamaño del pene y al hombre lo matan, ‘lo tenía chico’. Pero se respeta el cuerpo de la mujer”

María Laura Santillán Con Connie Ballarini

¿Que tiene Connie para que la gente se anime a contarle los secretos más prohibidos en sus shows delante de cientos de personas? ¿Por qué la gente prefiere desnudar su intimidad más íntima en público? Confesar infidelidades, orgías, relaciones prohibidas? Cuando Connie iba a reuniones sociales, a un cumpleaños por ejemplo, contaba una anécdota y todos se reían mucho. Pero mucho. Se sorprendía con lo que generaba su histrionismo en ese público íntimo y familiar. ‘Pero por qué no estudias stand up?’ le decían sus amigos una y otra vez. Connie trabajaba como farmacéutica, se había recibido en la UBA y estudiaba actuación. Hoy su espectáculo es un éxito en todos los teatros en que se presenta en Argentina, pero además es un éxito en otros países desde hace varios años: Chile, Uruguay, Perú, México y España. Además, sigue presentándose con ‘Las chicas de la culpa’.

– Estudié Farmacia mucho tiempo. Una carrera súper exigente que no te permite ni pensar porque tenés tantos exámenes… Decís, ¿quiero esto? Examen, examen, examen. Estudiaba actuación, estudiaba teatro y me pasaba algo muy loco: me sentía falsa haciendo algún personaje. Yo decía: no me van a creer. ¿Qué estoy haciendo?

– El actor “siente” el personaje.

– Claro, y yo decía ‘qué trucho lo que estoy haciendo’, ‘ponele que tengo que hacer Shakespeare y tiro cualquier cosa, no puedo, no puedo’. En el humor y el stand up me metí porque en un cumpleaños me insistieron. Me metí a hacer un curso sin tener idea de lo que era y ahí encontré algo: era estar todo el tiempo buscando y curioseando en vos y en la vida, me parecía súper divertido. Y también en el error, no buscar la perfección. Me empecé a sentir cómoda: éste es el lugar.

– Tu show unipersonal super exitoso es básicamente sobre sexo, muy explícito.

– No empezó así pero terminó siendo eso, y no me lo planteo. Yo me aburro rápido y todo el tiempo voy cambiando. Si algo me resuena y me está sucediendo en el cuerpo necesito ir al escenario y contarlo.

– Venía sintiendo en el cuerpo el sexo.

– El sexo. El sexo no lo llevo a cabo en la vida, pero sí en el escenario (se ríe). Estoy trabajando mucho, María Laura, Estoy cansada, necesito dormir.

"Yo me aburro rápido y todo el tiempo voy cambiando", explicó Connie Ballarini (Fotos Gustavo Gavotti)

– Las carcajadas son imparables con cada una de las anécdotas que contás.

– Porque tengo mucha interacción con la gente y me retroalimento. Siempre lo hice, siempre mis primeros cinco minutos fueron ‘che, cómo estoy hoy? ¿qué me pasó?’. Necesito sentir que sea orgánico. No es que subo al escenario, empiezo: ta ta ta ta ta, como en automático. Necesito hablar con la gente, ver con quiénes estoy, y de ahí salen cositas. Eso que cada vez fue creciendo más y me retroalimenta.

“TODOS LOS PREJUICIOS QUE TENGO ABAJO DEL ESCENARIO NO LOS TENGO ARRIBA”.

– ¿Te animás a contar que de qué hablás concretamente en el espectáculo? ¿Hay muchos temas sexuales tabú todavía?

– Esto lo hablo mucho con mi terapeuta porque yo me voy a la mierda arriba del escenario. Uno tiene el sexo metido como una grosería. Y creo que todos los prejuicios que tengo abajo del escenario no los tengo arriba. Hay una lucha interna de Connie y me voy más a la mierda. Juego mucho con que no se juzga, con que después lo hacés lo que querés. Abrir la cabeza. ‘Se puede esto y está todo bien’.

– Veo que no te animás a decir ni contar nada. Hablás mucho de tríos y de pareja abierta, por ejemplo.

– Sí, tenés razón, tenés razón. ¿No te dije que soy dos Connies?

– En el escenario sos la Connie desinhibida, que no tiene límite.

– Acá digo ‘ay, mirá, mirá si me voy a la mierda y está mal?’ Hablo de tríos, hablo de pareja abierta, hablo de separación, hablo de infidelidad, hablo de las contradicciones de estar en pareja y ante cualquier conflicto pensar ‘me quiero separar’.

– Cuando hablás de las relaciones sexuales no hay límites.

– No. Me dice un montón de cosas la gente y aprendo mucho con la apertura mental de mi público.

"Me dice un montón de cosas la gente y aprendo mucho con la apertura mental de mi público", contó Connie Ballarini en entrevista con María Laura Santillán

– ¿Qué recordás de lo que te contaron en el show que te sorprendió, que no imaginaste escuchar?

– Hay 700 personas, 1000 personas y que cuentan delante de todos, eso también es una locura. Una vez me sorprendió mucho algo porque fue mucho más íntimo. Una chica me cuenta que siempre va a comprar bombachas con una amiga… y de repente me dice que estaba saliendo con la amiga. Había más amigas en la función. ‘¿Qué?’ ‘¿Qué?’ Se enteran en ese momento que las dos amigas salían. La locura de contar algo súper íntimo, que antes no habían contado en el teatro. Pienso que si se hablara de todo claramente esto no sucedería.

– ¿Qué es lo que da mucha vergüenza contar?

– Para mí hay mucho prejuicio con el tema sexo anal en hombres. Tenemos todos culo, ¿por qué no usarlo? Son elecciones. La gente encasilla. Algo que a mí me pone muy fastidiosa es…

– Usemos palabras que usa la ciencia.

– El tema del tamaño del miembro masculino.

– Del tamaño del pene.

“LO TENIA CHICO’ DICEN. EL TIPO NACIÓ ASÍ! NO ES QUE PUEDE HACER ALGO”.

– Si es chico, eso de ir a matar al hombre. ‘Y, lo tenía, chico’, es horrible eso. El sexo está en la cabeza, qué importa cómo la tenés? Es rebajar al hombre, pegarle. Hay como un respeto al cuerpo de la mujer. ¡Pero el tipo nació así! Es fuerte porque no es que puede hacer algo. Y ahí me pongo yo con que tampoco es todo penetración. No es que pasarla bien depende del tamaño, es conectar con la persona, es el vínculo.

María Laura Santillán Con Connie Ballarini - “HABLAN DEL TAMAÑO DEL PENE Y AL HOMBRE SE LO MATA: ‘LO TENÉS CHICO’. EL TIPO NACIÓ ASÍ!“

– Ya sos casi una sexóloga.

– En un momento me iba a poner a estudiar eso pero creo que tenés que ser médico. Ya me metí en Farmacia, elegí mal.

– Fui a verte al teatro.

– Suerte que no me enteré que estabas.

– Estuve al lado de un señor que se moría de risa. Pero vi a una mayoría de mujeres que quieren saber todo, que te cuentan todo y que te idolatran. Hay algo de tarea terapéutica, se llevan información, como vos decís.

– Sí, me gusta joder con eso, yo lo siento como un servicio (risas). Me cuentan algo y lo termino contando. Circula información en mi show.

– Abrir la pareja, los tríos, el poliamor, son temas que aparecen en todas las funciones.

– Siempre aparece alguien que hizo un trío o fue fallido. Yo cuento que lo intenté y que no pude hacerlo. Es lindo cuando aparecen un montón de personas que lo están contando.

– ¿Todo lo que contás es cierto?

– Sí, a veces uno lo va salpimentando, exagerando un poco, como cuando uno cuenta una anécdota.

– Y hablás de prácticas sexuales concretas con poses, posiciones, gestos explícitos, movimientos que son didácticos.

– Yo me comunico con el cuerpo (risas), naturalmente me sale meterle el cuerpo. Yo estudiaba Farmacia y terminé haciendo esto. Mi vida es así.

"Yo estudiaba Farmacia y terminé haciendo esto. Mi vida es así", dijo Connie Ballarini

– Dijiste que para no aburrirte le vas agregando y sacando cosas al show. ¿En algún momento te vas a cansar de tanto sexo?

– Naturalmente me va a pasar y voy a ir con otras cosas. No lo quiero pensar mucho porque soy una persona muy ansiosa, me como la cabeza en lugar de estar disfrutando el momento. Ahora la estoy pasando re bien.

– ¿Qué pasa cuando llevas tu show a ciudades más chicas ?

– Voy al interior y dicen ‘acá nos conocemos todos’ y a los diez minutos me están contando cada cosa... El tema era abrir la pareja. Una chica me empezó a contar que trabajaba como depiladora y que depilaba futbolistas, que estaba con muchos tipos. Y le dije ‘¿pero qué tiene que ver?’ Me dice que tenía ganas de estar con otras personas. Mucho tiempo para hablar de su profesión y de cómo depilaba para explicarme lo que le realmente le pasaba. En un momento me dijo que le propuso a su marido abrir la pareja y que no quiso. ‘¿Pero sabes qué? Después me cagó y ella está acá viendo la función’. La gente empezó a gritar: ¡apellido, apellido! Eran mil personas. La gente empezó a cebarse. Dije, ¿cómo controlo a mil personas? Era un grado de éxtasis y de adrenalina de todos… ¿Cómo hago con esto? ¿Qué digo? Yo pensaba: acá en la sala está la mina que estuvo con el marido, pobre piba, están hablando de ella. Estamos culpando a la mina y la mina no tiene nada que ver. Dije: ‘es tu marido el que rompió el código que había entre ustedes’, no es que ella es robamaridos. Suerte que me bajó esa luz de claridad y que pude decir algo, a veces te sorprenden estas cosas y te shockean. Tenés que salir de la situación y seguir con tu monólogo, hay que tener mucha cintura. Porque también hay un grado de verdad en lo que ocurre ahí.

“¿MUJER HACIENDO HUMOR Y HABLANDO DE SEXO? ¡TE MATAN!

– O sea que también podrías convertirte en una especialista de género (risas). ¿Las comediantes mujeres tienen que romper con tabúes y pelear por su lugar todavía?

– Mujer, mujer haciendo humor, mujer haciendo humor y ¿hablando de sexo? Y… te matan.

– ¿Qué te dicen?

– ...

María Laura Santillán Con Connie Ballarini - “GROSERA, ORDINARIA, TROLA, ME DICEN. AL TIPO SE LE PERMITE HABLAR DE SEXO. ¿MUJER? TE MATAN”

– ¿Trola?

– Sí, y ordinaria y no sé qué. Me molesta que al tipo se le permite hablar de sexo y no le dicen ‘Ay, mirá lo que está diciendo’. ¿Y a la mujer? Entonces inconscientemente me genera una rebeldía. ‘¿Esto no lo puedo hacer?’ Y me voy más a la mierda. Yo subo muchas de mis charlitas con el público a Youtube, hay muchos más tipos ahí y en un momento tuve que bloquear. Me estaban haciendo mal los comentarios.

“TUVE QUE BLOQUEAR. ME DICEN GROSERA, ORDINARIA, TROLA”.

– ¿Insultos?

– Muchos insultos, muchos. Mi novio me ayudó a bloquear palabras: grosera, ordinaria, trola. Fue hermoso. Después desconecté directamente para que no me llegara nada, porque yo leo todo y eso es un problema.

– O sea que también elegís hacer lo que hacés para mostrar que podés, simplemente.

– Sí, porque si molesta voy más por ahí. Sí, porque por algo molesta, porque hay algo que hay que cambiar.

– Y que no era tan evidente cuando hacías otro tipo de humor.

– Antes, armábamos un grupito de humoristas y éramos por ejemplo cuatro. Y era un embole, porque si había una mujer era ‘la mujer del grupo’ y eso genera mucha bronca. ¿Pero por qué? Porque en la cabeza de muchos la idea era que las mujeres hablamos de lo mismo. ¿Y si hay tres tipos? ¿No hablan acaso de lo mismo? ¿El tipo habla de cosas universales? ¿Como son tipos son personas distintas? ¿Las mujeres no somos personas distintas?

"Estoy haciendo ‘Las chicas de la culpa” y somos cuatro mujeres que podemos hablar del mismo tema y que lo encaramos distinto", contó Connie Ballarini

– Para algunos somos un nicho, aunque seamos más de la mitad de la población…

– Nos pasan las mismas cosas, pero somos individuos distintos, lo vivimos distinto y con eso vamos a hacer humor distinto. De hecho estoy haciendo ‘Las chicas de la culpa” y somos cuatro mujeres que podemos hablar del mismo tema y que lo encaramos distinto.

– Tenés una mamá muy particular que también compartís en redes y que tiene mucho humor.

– Sí, muy graciosa, y mi abuela era muy graciosa, falleció hace un año. Sin querer logré que las mujeres de mi familia se subieran al escenario, porque a mi abuela la subí al escenario. A mi abuela la gente la amaba, era la abuela de las redes. Mi vieja es psicóloga, toda su vida se dedicó a la discapacidad y siempre les hizo shows a los chicos. Trabaja con paralíticos cerebrales. Mamá me decía: ‘míralo a los ojos, con los ojos te está diciendo todo’. Yo siento que aprendí de ella, que aprendí a conectar.

– ¿Qué pasa con la información que circula en tu show y la relación con tu novio? ¿Se puede compartir? Porque mucho de lo que contás lo incluye.

– Mi novio como también es comediante se la banca re bien. Él sabe que es show. Por suerte estoy con él y no tengo que hacerme problema por decir algo que dije. Pienso con mis parejas anteriores, ¡suerte que no estoy más! Porque sí hubiese sido un problema, y con él está todo re bien. Hay un hecho muy gracioso. Una vez tuve hemorroides, no se lo había contado a él y lo conté por redes. Yo decía ‘no le digan a Fede’. La gente es mala y lo etiquetaban. Yo les pedía por favor que no, porque me daba vergüenza. Se enteró por las redes porque hay cosas que me da pudor abajo del escenario.

“TENGO UNA LIBERTAD ARRIBA DEL ESCENARIO QUE NO TENGO ABAJO. ME DA PUDOR”.

– Tampoco te da pudor contarlo en redes.

– Sí. Yo siento que tengo libertad arriba del escenario, que está todo bien, que puedo decir cualquier cosa. No sé si abajo. Me pongo a charlar con vos y no digo lo que digo en el escenario. Agradezco que me pase eso.

"Yo siento que tengo libertad arriba del escenario, que está todo bien, que puedo decir cualquier cosa", reveló Connie Ballarini (Fotos Gustavo Gavotti)

“LA DE ABAJO DEL ESCENARIO ES MUCHO MÁS VERGONZOSA, PREJUICIOSA Y HUMANA. NO TENGO LA LIBERTAD DEL ESCENARIO”.

– Dos Connies.

– Sí, lo he hablado mucho tiempo en terapia. La Connie de abajo del escenario quiere aprender de la de arriba. La de abajo es mucho más vergonzosa, prejuiciosa y humana. De a poco tengo que familiarizarme con esa libertad de arriba del escenario que después va a ir a la de abajo, una libertad que no tengo en mi vida.

– “La Connie de abajo” (risas) Hay una Connie que está en construcción permanente. no sabemos qué vas a terminar haciendo y diciendo. Con tu unipersonal, además, llegaste muy lejos, atravesás fronteras. “La Connie de arriba”!

– Países, claro, zarpado. Por ejemplo, ahora estuve en Perú. ¿Y decís ‘qué onda’? Yo pensaba que eran más cerrados. La gente va súper predispuesta.

– Un equipo importante trabaja con vos. Te sigue, te graba, te edita, te acompaña. Viaja con vos.

– Sí, mis productores, es hermoso. Es que el grabar hoy en día termina siendo la mejor publicidad, es mostrar lo que hacés sin quemar tu material. Muestro las charlitas.

“CONGELÉ ÓVULOS. ES ESTO O ESTO. EL HIJO O … PORQUE SI ME TOMO LICENCIA NO ME INGRESA PLATA”.

– ¿No hay tiempo para los hijos?

– No, lo estoy procesando. Estoy hablando también. Congelé óvulos, cuando los voy a usar no sé, pero los congelé. Y tengo 18, está buenísimo, son un montón. A los 37 lo hice, los tengo ahí. Ahora tengo algunos años más.

– “Madre, a los 60″.

– ¡Me encanta! Sí. ¿Por qué no? En este momento hablo mucho en terapia de eso. Si aparece la opción… Si aparece el bebé… ¡No! ¡No lo quiero ni decir! ¡Me da impresión! No, yo tengo dos perras y son mis hijas. Yo tengo miedo de ‘es esto o esto’. El hijo o... Estoy de a poco viendo la idea de integrar. Me dice que se puede integrar. ¡Porque para mí me da un pánico! Porque además es mi laburo y pongo mi cuerpo y yo soy la que tengo que parar. Me tomo licencia y no me ingresa plata, ¿entendés?

María Laura Santillán Con Connie Ballarini - “CONGELÉ OVULOS. SI ME TOMO LICENCIA NO ME INGRESA PLATA. EN MI CABEZA ES O EL HIJO O EL TRABAJO“

– ¿Hay un límite de edad para usar los óvulos?

– No. Dicen que hasta los 50. De última… de última podés usar tus óvulos y alquilar un vientre o adoptar. Lo que pasa es que tampoco es que la adopción sea tan fácil. Pero nos estamos yendo muy adelante. Yo ya me veo 60 con un bebé.

– Tampoco tenés 22.

– Tenés razón. Tenés razón. Pero para los 60 falta un montón María Laura (risas).