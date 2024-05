Una mexicana que vive en España explica una cosa típica que se hace con el móvil en Latinoamérica que no ocurre en nuestro país

Andrea Tova explicando las diferencias entre México y España (@andreatova_/fotograma)

Andrea Tova (@andreatova_) es una joven mexicana que, desde hace años, vive en España, donde trabaja como modelo y relaciones públicas. Además, cuenta con una gran cantidad de seguidores en redes sociales -115.000 en Instagram y 114.500 en TikTok-, a los que obsequia con todo tipo de viajes, ocurrencias y experiencias personales. De hecho, desde 2020, en la plataforma de vídeos china, acostumbra a publicar vídeos en los que explica las diferencias más notorias que encuentra entre su país de origen y su país de residencia.

Así, en un vídeo, Andrea ha compartido la sorpresa que supuso para ella el hecho de que en España no se diga que sí curvando un dedo hacia arriba y hacia abajo. “Pensaba que se hacía en otros países, pero no: es solo en México. Es como decir sí pero con el dedito”, ha explicado en el vídeo realizando el gesto.

Sin embargo, algo más radical ha sido la diferencia respecto a qué hacer con la fruta antes de comerla. “Toda la gente con la que me he juntado no lava su fruta o su verdura”, ha contado, subrayando el hecho de que no se refiere a pasarla por agua, sino “a lavarla con desinfectante o vinagre”. Andrea ha contado que, al explicarles esta diferencia, “la gente me dice que si le pones esa madre va a saber raro”. “¿Perdona? Va a saber raro con gusanos y la cagalera que te va a dar después”, ha contestado a sus seguidores.

El gesto al que se refiere Andrea (Andrea Tova/fotograma)

El tercer elemento que la mexicana ha destacado es que los españoles no guardamos “muy bien” el móvil “en el transporte público o por la calle”. “Nunca he robado móviles, pero si fuera un ladrón sería tan fácil robarlos en Barcelona”, ha reflexionado, asombrada por el descuido que ha visto en este aspecto en la ciudad condal. “Pónganse truchas”, ha terminado, haciendo referencia a una expresión empleada para expresar a la otra persona la necesidad de ser consciente de la realidad.

Cosas buenas de España

Como ya hemos dicho, este tipo de contenido es habitual en el canal de TikTok de Andrea, solo que a veces también se centran en cosas que le resultan más agradables. “El clima es precioso”, ha señalado ella en otro vídeo de su canal, “hace calor pero tampoco tanto, hace frío pero tampoco tanto”. “Hay mucho menos machismo que en México”, ha seguido, para explicar que en su país de origen los hombres le decían cosas por la calle, cosa que aquí no le ha pasado aún.

“Las playas son gratis”, ha destacado luego. Y es que, tal y como ha argumentado ella, “mucha gente no lo sabe pero en muchos países del mundo, como en México, tienes que pagar por las playas más chidas”. “Claro que hay públicas, pero las mejores son las que tienen los hoteles”, ha concluido en relación a este punto”.

Por último, Andrea ha destacado también algunos aspectos relacionados con el urbanismo, “tienen para reciclar literalmente en cada esquina y paisajes súper bonitos en todos lados, es todo super simétrico, está todo muy limpio y el transporte público es top”. De modo que, al final, parece que pese a las diferencias se encuentra a gusto viviendo en España, un lugar en el que incluso ha echado raíces. Como ejemplo basta la relación que ha iniciado con otro youtuber español, Reven, con el que comparte también a sus seguidores momentos de su vida en común.