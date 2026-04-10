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Estefi Berardi apuntó contra Mica Viciconte luego de su frase contra Nicole Neumann: “Es conocida por quilombera”

En medio de una nueva polémica entre la modelo y Fabián Cubero por una de sus hijas, la panelista de Bendita cuestionó las actitudes de la actual pareja del exfutbolista

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La filosa mirada de Estefi Berardi de Mica Viciconte (Video: Bendita. El Nueve)

La polémica volvió a encenderse entre Estefi Berardi y Mica Viciconte, dos figuras que arrastran una rivalidad desde sus días en el reality Combate. El último capítulo se vivió en el programa Bendita, donde la panelista lanzó declaraciones directas y sin concesiones, en medio de la disputa que involucra a Nicole Neumann y Fabián Cubero.

Berardi no esquivó las comparaciones con el pasado televisivo de Viciconte. “Es raro que se queje de los periodistas y de los programas de espectáculos cuando ella salió de Combate y pasó por el Bailando. Era conocida como la más quilombera”, disparó la panelista, dejando claro que sus diferencias con la influencer tienen raíces profundas.

Estefi Berardi
Las redes sociales amplifican el conflicto entre panelistas, intensificando la presión sobre Berardi y Viciconte ante cada declaración pública

La controversia reciente estalló tras la breve internación de Allegra, una de las hijas de Nicole Neumann y Cubero, hecho que generó comentarios y especulaciones en los medios. Viciconte, pareja actual de Cubero, reaccionó con malestar a las versiones difundidas por Puro Show, manifestando su desacuerdo por la exposición de su vida familiar. Sin embargo, Berardi aprovechó el contexto para recordar episodios pasados y cuestionar la postura de Viciconte frente a la prensa.

En el centro de la discusión, Berardi subrayó una aparente contradicción: “A Micaela le molesta que hablen de su vida íntima, que debe ser doloroso porque no es lo mismo pelear por algo de la tele que por tu familia, pero ella una vez subió un video de la hija de Nicole en la nieve y puso que su mamá no la ayudaba, que estaba pasando por un camino peligroso”. Con este ejemplo, la panelista apuntó a la exposición pública generada por la propia Viciconte en ocasiones anteriores.

Nicole Neumann habló de la posibilidad de compartir un almuerzo familiar con Mica Viciconte
Viciconte expresó malestar tras la internación de Allegra, la hija de Nicole y Cubero, desaprobando el tratamiento mediático de su vida familiar

Las diferencias entre Berardi y Viciconte no son recientes. Desde que coincidieron en Combate, la relación se ha caracterizado por tensiones y cruces verbales. Con los años, ambas han consolidado carreras en el espectáculo, pero la enemistad parece resistir el paso del tiempo y adaptarse a los nuevos escenarios.

La reacción de Viciconte ante los comentarios sobre el conflicto entre Cubero y Neumann dejó ver el nivel de sensibilidad que generan las cuestiones familiares expuestas en los medios. La pareja de Cubero manifestó su descontento por el tratamiento mediático de la situación, mientras que Berardi insistió en que las figuras públicas no pueden controlar todo lo que se dice sobre ellas.

Berardi acusa a Viciconte de incoherencia por criticar la exposición mediática y, a la vez, contribuir en ocasiones a la difusión de temas privados
Berardi acusa a Viciconte de incoherencia por criticar la exposición mediática y, a la vez, contribuir en ocasiones a la difusión de temas privados

El eje de la última discusión se centró en la supuesta incoherencia de Viciconte, quien, según Berardi, critica la cobertura mediática cuando le resulta incómoda pero ha contribuido en otras ocasiones a la visibilidad de temas privados. La panelista resumió su postura en una frase contundente: “Ella se queja, pero ella abre la puerta”. Así, Berardi argumentó que la exposición mediática es, en parte, consecuencia de las propias acciones de los involucrados.

La controversia entre ambas deja en evidencia los límites difusos entre lo privado y lo público para quienes construyen su carrera en la televisión. La exposición, según Berardi, es un juego de ida y vuelta en el que las quejas pierden fuerza cuando se ha participado activamente del circuito mediático.

Nicole Neumann estalló contra las críticas que recibió debido a la internación de su hija Allegra Cubero (Instagram)
El conflicto involucra a Nicole Neumann y Fabián Cubero, quienes aparecen en el centro de las declaraciones cruzadas y repercusiones mediáticas

El conflicto se enmarca en un contexto más amplio, donde las parejas y exparejas de figuras conocidas como Nicole Neumann y Fabián Cubero se ven involucradas en un entramado de declaraciones cruzadas y repercusiones mediáticas. Cada aparición en televisión reaviva la discusión sobre los límites y responsabilidades de quienes forman parte del espectáculo.

Berardi, lejos de suavizar su discurso, insistió en que la coherencia es fundamental a la hora de exigir respeto a la intimidad. Para ella, el historial mediático de Viciconte condiciona la legitimidad de sus quejas.

Las redes sociales amplifican el alcance de estas disputas, haciendo que cada comentario tenga una repercusión inmediata y sumando presión a los protagonistas para responder o defenderse públicamente.

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Estefi BerardiMica ViciconteFabián CuberoBenditaNicole Neumann

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