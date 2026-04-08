La íntima confesión de uno de los participantes de Gran Hermano Generación Dorada: “Tenía una adicción al sexo”

Martín confesó que fue adicto al sexo y tuvo que someterse a un tratamiento psicológico

A medida que pasan las semanas el clima de confidencialidad que se genera en las madrugadas en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) cada día es más grande. Durante la noche del martes la cocina volvió a ser escenario de una revelación de alto impacto. En medio de una charla informal en ese sector de la casa, Martín Rodríguez —conocido dentro del juego por su estrecho vínculo con Brian Sarmiento— decidió abrir su corazón y compartir un proceso personal que mantuvo oculto durante años: su lucha contra la adicción al sexo.

La confesión del profesor de crossfit cambió al instante la atmósfera de la casa. Sus compañeros, entre los que se encontraban Tamara Paganini, Franco Zunino, Luana Fernández, Solange Abraham y Emanuel Di Gioia, pasaron de la sorpresa inicial a una curiosidad inquisitiva, convirtiendo el momento en un profundo debate sobre salud emocional, sexualidad y los límites de lo privado en la televisión.

Solange fue la primera en intentar dimensionar la magnitud de la afección que atravesó el deportista. Al preguntarle sobre la frecuencia de sus encuentros, Martín fue categórico: “Permanentemente”. Cuando la jugadora indagó si existía algún tipo de selección en sus vínculos, él respondió con sinceridad sobre su etapa más crítica: “Hubo un momento que sí, con cualquiera”. El resto de los participantes se sumó con preguntas concretas, buscando entender la problemática desde una perspectiva genuina y sin prejuicios.

A pesar de la apertura con la que narró su historia, Martín se mostró reservado al hablar sobre el tratamiento psicológico que debió afrontar. Notando su incomodidad, sus compañeros le preguntaron si el tema le generaba pudor frente a las cámaras. El jugador, con una reflexión madura, explicó el peso de exponer su intimidad en un reality: “Lo que pasa es que no lo puedo hablar libremente porque cualquier cosa se puede cortar y puede quedar como el cu... y la realidad es que hice un proceso súper lindo de entender y valorizar un montón de cosas sin dejar de disfrutar del sexo”.

Martín confesó que le tocó atravesar una adicción al sexo y decidió pedir ayuda

El intercambio derivó en paralelismos con figuras internacionales. Tamara recordó el caso de Michael Douglas, quien se comentó que también padeció esta adicción tras su protagónico en Bajos Instintos. Martín intentó poner en palabras qué se siente convivir con esta patología, aclarando que no se trata de una conducta psicopática: “Es que no es una obsesión del lado de la psicopatía sobre el sexo, sino es no saciar nunca. O sea, ¿cómo definirlo? Es no cansarte, no aburrirte”.

Cuando indagaron sobre los orígenes de su conducta, Rodríguez relató una relación que marcó su juventud: un vínculo con una mujer veinte años mayor que él y de profesión sexóloga. Según Martín, ella lo inició en un nivel de exploración sensorial que terminó por desbordarlo: “Me enseñó esto de ‘che, no por ahí no, por este lado, fijate esto, fijate el cuerpo, fijate qué pasa, fijate qué se siente, fijate el latido del corazón, fijate cómo respira’. Entonces me quemó la gorra. Lo único que pensaba era en eso”, confesó, dejando en claro el impacto profundo que esa etapa tuvo en su vida adulta.

Con honestidad, Martín concluyó que aquella instrucción tan detallada y constante terminó por fijar su atención de manera exclusiva en el acto sexual, desencadenando la problemática que hoy, tras mucho trabajo terapéutico, asegura haber transformado en una relación más sana, consciente y equilibrada con el placer. Su testimonio abrió un espacio de reflexión en la casa y, por extensión, en la audiencia, sobre la importancia de hablar sin tabúes de salud emocional y sexualidad, y el valor de pedir ayuda cuando una conducta deja de ser elección para transformarse en un condicionamiento o sufrimiento.