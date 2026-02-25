50 fotos: Ricky Sarkany presentó su libro, “Memorias de un zapatero. Una parte de mí”

Últimas Noticias

La indirecta de Maxi López luego de que Wanda Nara pidiera que le prepare sushi: “¿Sabés quién me lo hace?” El exfutbolista lanzó un duro comentario, elogiando a Daniela Christiansson, después de que la conductora le solicitara un plato de la comida japonesa

Christian Nodal explotó contra Cazzu después de su descargo: “La maternidad no debería usarse como escudo” El cantante mexicano habló sin filtros sobre la referencia a su nombre en la nueva canción urbana y dejó mensajes directos para su ex, aclarando su postura

El encuentro entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto junto a Timoteo: “Acá charlando” La imagen del padre y la madre junto a su hijo contrastó con los rumores previos al nacimiento por la ausencia del snowboarder en el parto

El divertido ida y vuelta de Anita Espasandín y Benjamín Vicuña tras su escapada a Punta del Este: “¿No me soportás?” La arquitecta sorprendió en redes sociales con imágenes frescas y espontáneas junto al actor chileno, mostrando su costado más relajado y familiar durante unas vacaciones soñadas