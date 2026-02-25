Teleshow

50 fotos: Ricky Sarkany presentó su libro, “Memorias de un zapatero. Una parte de mí”

El diseñador de calzado más importante del país estuvo acompañado por su familia y amigos íntimos

Ricky Sarkany en el lanzamiento
Ricky Sarkany en el lanzamiento de su libro "Memorias de un zapatero. Una parte de mí", que se realizó en la librería Ateneo Grand Splendid, en Recoleta
Ricky Sarkany junto a su
Ricky Sarkany junto a su mujer, Graciela Papini y sus hijas Violeta, Clara y Josefina
Ricky Sarkany junto al jefe
Ricky Sarkany junto al jefe de Gobierno, Jorge Macri, y su mujer, María Belén Ludueña
El ex ministro de Producción,
El ex ministro de Producción, Francisco Cabrera
Ricky Sarkany junto a su hija Clara
Ricky Sarkany junto a su hija Clara
La conductora de televisión, Mariana Fabbiani
La conductora de televisión, Mariana Fabbiani
El empresario, Oscar Andreani, y Ricky Sarkany
El empresario, Oscar Andreani, y Ricky Sarkany
La periodista, Agustina Casanova
La periodista, Agustina Casanova
José Scioli, director del Observatorio
José Scioli, director del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina
El empresario, Claudio Cerini
El empresario, Claudio Cerini
Fernando López, director del Hotel
Fernando López, director del Hotel Emperador, y Ricky Sarkany
Claudia Villafañe
Claudia Villafañe
El periodista, Esteban Trebucq, y Jorge Macri
El periodista, Esteban Trebucq, y Jorge Macri
El médico Claudio Zin, ex
El médico Claudio Zin, ex senador italiano de la XVII Legislatura
El empresario Mariano Escobar González y Fernando López
El empresario Mariano Escobar González y Fernando López
Fernando y Gustavo Papini
Fernando y Gustavo Papini
Virginia Elizalde y Graciela Papini
Virginia Elizalde y Graciela Papini
Ricky Sarkany junto a sus
Ricky Sarkany junto a sus hijas Clara y Josefina, ambas en la dulce espera
El libro aborda temas como
El libro aborda temas como la resiliencia, el exilio y el valor de los afectos en la vida del autor
Esteban Trebucq y Sol Simunovic
Esteban Trebucq y Sol Simunovic
El cardiólogo, Martín Lombardero
El cardiólogo, Martín Lombardero
El urólogo, Norberto Bernardo, y
El urólogo, Norberto Bernardo, y su mujer, Vanesa Gaude
El empresario durante la firma
El empresario durante la firma de los libros que les obsequió a los invitados
Ignacio González Castro, creador del
Ignacio González Castro, creador del American Business Forum
José Scioli, Alejandro Katz y
José Scioli, Alejandro Katz y Francisco Cabrera
Matías Patanian, vicepresidente de Aeropuertos
Matías Patanian, vicepresidente de Aeropuertos Argentina 2000, junto a Esteban Trebucq y Sol Simunovic
Clara Sarkany y María Belén
Clara Sarkany y María Belén Ludueña, ambas en la dulce espera
Virginia Elizalde, Violeta Sarkany y
Virginia Elizalde, Violeta Sarkany y Coco Fernández, gerente de Producción de El Trece
Leo Mateu, Ricky Sarkany y
Leo Mateu, Ricky Sarkany y Guillermo Bassignani, ex representante de Pelé
El abogado, Fernando Burlando, y
El abogado, Fernando Burlando, y Virginia Elizalde
Ricky Sarkany y Claudio Zin
Ricky Sarkany y Claudio Zin
El abogado, Jorge Grispo
El abogado, Jorge Grispo
Claudia Villafañe, Fernando Burlando e
Claudia Villafañe, Fernando Burlando e Ignacio González Castro
El empresario junto a su
El empresario junto a su mujer y sus hijas
Gustavo Papini y Oscar Andreani
Gustavo Papini y Oscar Andreani
Jorge Grispo, Matías Patanian, Ricky
Jorge Grispo, Matías Patanian, Ricky Sarkany y Lourdes Sánchez
Agustina Casanova y Ricky Sarkany
Agustina Casanova y Ricky Sarkany
Ignacio González Castro, Mariano Escobar
Ignacio González Castro, Mariano Escobar González y Fernando López
El abogado, Martín Leguizamón, y Coco Fernández
El abogado, Martín Leguizamón, y Coco Fernández
La imponente convocatoria copó el
La imponente convocatoria copó el segundo piso de la tradicional librería de Recoleta
Beltrán Briones, experto en mercado inmobiliario
Beltrán Briones, experto en mercado inmobiliario
Las modelos Caterina Stefanides y
Las modelos Caterina Stefanides y Giovanna Pellegrino
Javier Furgang y Luis Barros (Telefe)
Javier Furgang y Luis Barros (Telefe)
Mariana Fabbiani y María Belén Ludueña
Mariana Fabbiani y María Belén Ludueña
Ricky Sarkany junto a una
Ricky Sarkany junto a una parte de su grupo de amigos
Diego Maciel, Tito Leconte e
Diego Maciel, Tito Leconte e Ignacio González Castro
Ricky Sarkany presentó su libro,
Ricky Sarkany presentó su libro, “Memorias de un zapatero” /// Fotos: Jaime Olivos

